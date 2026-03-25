Cea mai veche și apropiată prietenă are tendința de a fi foarte dominatoare și dornică de control? Cum devine asta o problemă pentru viața ta amoroasă

Vă cunoașteți din copilărie, din adolescență, ați fost colege și istoricul vostru depășește un deceniu sau două. Prietena ta este o persoană cerebrală, foarte atentă la detalii, puternic ancorată în realitate, ca atare părerea ei nu doar că e foarte importantă pentru tine, ci ai și multă încredere în feedback-ul pe care ți-l oferă, indiferent de context. Discuți cu ea problemele de la serviciu, cum te supără părinții, analizați împreună ceea ce se întâmplă în relația ta sau în etapa de început când cineva este interesat de tine. Dar pe lângă a fi foarte rațională, ea mai are comportamente și din sfera de control, dominare, pe care le-ai observat de foarte multe ori și le-ai ignorat. Însă ele pot avea un ecou puternic în dinamicile tale relaționale.

Îți influențează alegerile de cuplu

Cum se poate asta? Mecanismul e foarte simplu. Își dă mereu cu părerea despre ce se întâmplă în relație, fără să-i ceri opinia, îți critică partenerul sau potențialii parteneri, descurajează anumite relații, într-un anumit fel îți ia puterea deoarece ea știe mai bine. Prin urmare este întreținută o dinamică de dependență, în care ei dacă nu îi place cineva omul acela nu primește o șansă de la tine. Îi cauți validarea înainte de asumarea unei relații sau chiar și înainte de a ieși la primele întâlniri. Te îndoiești de propriile alegeri sau mai degrabă pui în act alegerea pe care o face prietena ta pentru tine. Dinamica nu este una adult-adult, ci una foarte similară dinamicii părinte-copil.

Conflictul loialităților

Poate că îți este mai familiară noțiunea când partenerul de cuplu este cumva prins la mijloc între loialitatea față de soție și loialitatea față de părinții săi, situație grea emoțional când între aceștia există un război declarat sau unul tacit. Un conflict similar al loialității poate apărea când ești tu prinsă la mijloc între prietena dominatoare și relația pe care o ai de ceva timp sau care s-a concretizat acum.

Poate deveni pasiv-agresivă, să te pună în situații în care să alegi între ei, să aibă replici încărcate de ironie, sarcasm ori să-l atace de-a dreptul pe partenerul tău, să intervină în relația voastră complet nepotrivit. Devine un soi de luptă de putere între ea și partenerul tău, în care vechea prietenă să-și marcheze supremația asupra ta. Uneori acest soi de sabotaj chiar este făcut inconștient, dar nu înseamnă că este mai puțin dăunător. Nu mai ești concentrată pe a te bucura de relația ta, ci pe cum să-i gestionezi ei reacțiile, ori cum să gestionezi acest trio cel mai probabil deranjant pentru partener.

Prea puțin timp pentru relații

Componenta ei dominantă și cu nuanțe puternice de îndreptățire cere disponibilitate oricând, oricum. Este foarte mult despre ea și prea puțin despre tine, fără să ia în calcul că o relație de prietenie înseamnă doi oameni cu nevoile lor, nu doar unul. Deci sunt mari șanse ca să-ți ceară mult timp, multă energie, disponibilitate totală, să îți organizezi programul, alegerile în funcție de ea și nevoile ei. Și nu prea rămâne loc și pentru o a treia persoană, un potențial partener de cuplu al tău…

