Ești o persoană foarte discretă? Cum ar putea asta să devină o problemă în cuplu

A fi discretă nu e neapărat o trăsătură care ține de personalitatea ta, cât un mod de a face față care acum ajunge să te saboteze.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Ești o persoană foarte discretă? Cum ar putea asta să devină o problemă în cuplu

Poate că ai auzit-o la anumite persoane, ori ai spus-o și tu la un moment dat: așa sunt eu, așa sunt de o viață, asta sunt eu! Dar cum ar fi să afli că acel pachet de comportamente la care faci referire nu reprezintă esența ta, identitatea ta, ci un cumul de manifestări aferente unui mecanism de apărare exersat și reluat în buclă de-a lungul anilor? Nu asta ești tu, ci așa te porți când modul acela de a face față preia controlul, mod de a face față care conține și gânduri, și emoții, și comportamente. Deci a fi discretă poate fi o strategie inconștientă de a face față când te simți vulnerabilă, tristă, dezamăgită, temătoare…

La început de relație…

… ești discretă deoarece nu vrei să spui prea mult, prea devreme, iar asta e evident sănătos. Dar când a fi discretă înseamnă a nu da nici informații de bază, simple, căci te temi ca celălalt să nu le folosească împotriva ta, nu ai deloc încredere în el din oficiu… știm că a intrat în scenă mecanismul de coping. Nu este despre a-i povesti situații extrem de dureroase, să-i dai datele bancare sau o copie după cartea de identitate, ci a împărtăși lucruri despre tine cu scopul ca el să te cunoască, să puteți crea conexiune emoțională, să vă construiți treptat intimitatea emoțională și relația.

Cu scop de protecție

Nu vrei să-ți împovărezi partenerul, să nu-l stresezi, vrei să-l protejezi, iar discreția devine metoda prin care nu doar că nu ceri ajutor practic dar nici măcar unul emoțional, în care pur și simplu să fii ascultată și îmbrățișată atunci când ai avut o zi sau o perioadă grea. Ajungi să duci totul singură, ceea ce devine copleșitor la un moment dat. Este doar despre partener și cum să creezi un mediu relațional în care doar lui să-i fie bine, nu și ție. Un context propice pentru un partener îndreptățit și egoist, în care îi perpetuezi aceste mecanisme interne dar și pe ale tale de a te îndepărta de propria persoană, de propriile emoții și nevoi emoționale.

Nu pui limite…

… și nici nu transmiți ceea ce te deranjează, nu spui ce ai avea nevoie să fie schimbat. Discreția te face să crezi că te afli într-o zonă a diplomației, a strategiilor eficiente de a naviga în perioade tulburi în relație. Iar sub umbrela discreției să te deprivezi singură emoțional sau la un moment dat să izbucnești nepotrivit, să amplifici o situație care nu e așa de gravă. Să crezi că prin prisma discreției tu te-ai exprimat elegant și deși mesajul a fost ambalat frumos el a fost livrat, dar de fapt să nu fie deloc perceput de celălalt sau nu în întregul său sens, la intensitatea și claritatea de care ai avea de fapt nevoie. Rezolvarea conflictelor sau a problemelor rămâne în aer dacă discreția implică lipsa clarificării, evitarea discuțiilor incomode și băgarea sub preș a ceea ce doare.

Lipsa de acces emoțional

Fiind foarte rezervată cu gândurile și emoțiile tale partenerul poate simți că nu te cunoaște cu adevărat, deși sunteți împreună de câțiva ani. Nu are acces la lumea ta interioară, iar această barieră invizibilă a discreției despre sine să genereze la partener frustrare și uneori chiar un sentiment  profund de nesiguranță.

Hrănirea suspiciunilor

Eviți să răspunzi? Nu împărtășești lucruri relevante? Pari mai degrabă închisă decât transparentă? Asta poate fi interpretată în diverse moduri cu conotație negativă de un partener suspicios, neîncrezător, gelos, anxios. În plus, este și un dezechilibru emoțional, de efort sau investire când partenerul este deschis și comunicativ, iar din partea ta primește opusul.

Mai multe din lifestyle
Filme despre care nu știai că au fost realizate în mare secret
Filme despre care nu știai că au fost realizate în mare secret
Lifestyle

În cazul în care te întrebai care ar putea fi secretele de la Hollywood, află că filmele de mai jos se numără printre acestea.

+ Mai multe
Actrița Dorina Lazăr va fi răsplătită cu Premiul pentru întreaga carieră la Gala Gopo 2026
Actrița Dorina Lazăr va fi răsplătită cu Premiul pentru întreaga carieră la Gala Gopo 2026
Lifestyle

Actrița Dorina Lazăr va primi Premiul pentru întreaga carieră la Gala Gopo 2026.

+ Mai multe
Îți faci prima dată cont pe o aplicație de dating? Ce greșeli să eviți
Îți faci prima dată cont pe o aplicație de dating? Ce greșeli să eviți
Lifestyle

Vrei să te prezinți în cel mai interesat și atractiv mod pe aplicația de dating, dar nu tot ceea ce alegi să faci este și corect.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC