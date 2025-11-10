Ești permanent nemulțumită de partenerul tău? Anumite strategii de gratitudine îți pot arăta că lucrurile nu stau chiar atât de rău

Nici tu nu știi care dintre voi s-a săturat primul de critică, partenerul să o primească, tu să o exprimi aproape în fiecare zi. Și prietenii v-au atras atenția de această dinamică și cum e foarte multă tensiune între voi, tensiune pe care o aduceți și în mediile sociale astfel încât întâlnirile devin unele de-a dreptul conflictuale sau cel puțin cu un grad de disconfort, nicicum relaxare sau amuzament. Sigur, nimeni nu e perfect, fiecare face greșeli, în cuplu partenerii nu au același ritm, iar cheia este ca de obicei negocierea, colaborarea și acceptarea diferențelor. Partenerul tău chiar nu face nimic, nimic din ceea ce îi ceri, îl rogi, nu ține cont de nevoile tale, ceea ce e un semnal de alarmă serios, sau este un filtru negativ prin care îl privești și anulează orice gest pozitiv al său?

Jurnalul zilnic

Acest jurnal zilnic al activităților arată cine ce face și în ce măsură. Pentru cine este depus efortul, deci cine e beneficiarul și din ce rol este depus acel efort. Un jurnal care are rolul de a aduce claritate la nivel de contribuție cel puțin la nivel de organizare zilnică acasă. Iar el poate oferi o altă perspectivă decât aceea a lui nu mă ajuți niciodată la nimic, nu ești receptiv niciodată la ceea ce te rog… Căci aceste distorsiuni cognitive de tipul niciodată/întodeauna sunt cele care schimbă realitatea și te rănesc mai mult decât ceea ce face sau nu face cu adevărat partenerul tău.

Urmărește-i reușitele…

… nu defectele sau greșelile. Sigur că îți este mult mai la îndemână să vezi ce este negativ, e până la urmă o strategie de supraviețuire care s-a amplificat și acum funcționează împotriva ta. Dar cum spune partenerul că pur și simplu cauți cu lupa tot ce nu face bine, invitația este să fii foarte atentă și să vânezi ceea ce face bine. Iar lucrurile respective nu doar să rămână notate într-un carnețel, ci și să îi mulțumești de fiecare dată, să îl lauzi chiar.

Efectul este practic triplu: te antrenezi să observi pozitivul, te antrenezi să spui vorbe bune, de laudă, partenerul este validat că a făcut ceva bun. Întăririle pozitive fixează și perpetuează comportamentele pozitive, tocmai având la bază principiul recompensei, fie că acea recompensă înseamnă un mulțumesc sau o îmbrățișare. Dar, atenție, este nevoie de practică susținută, constantă pe durata a săptămâni sau chiar luni, până când devine un comportament natural.

3 lucruri…

… pentru care îi ești recunoscătoare partenerului tău la finalul zilei este o variantă și mai sintetică și mai organizată de a te raporta la el, la relația voastră, la ceea ce se petrece între voi pe timpul fiecărei zile. Poate într-o zi îi ești recunoscătoare deoarece a ieșit cu câinele afară când ploua, în alta că a mers la cumpărături și ai economist astfel timp în ceea ce privește gătitul, diverse situații când colaborați și există sprijinul care de multe ori e văzut ca îndreptățit.

Citește și:

Probleme care pot apărea când vreți să exersați gratitudinea în cuplu sau să le insuflați copiilor spiritul recunoștinței

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro