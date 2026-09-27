Moda amestecă deceniile și arată mai bine ca niciodată

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VINTAGE VIBE

Moda a privit întotdeauna spre trecut în căutarea inspirației. The Vintage Look este în vogă de ceva timp, iar sezonul Toamnă/Iarnă 2026 nu face excepție.

Designerii readuc în atenție unele dintre cele mai recognoscibile siluete, imprimeuri și trucuri de styling ale deceniilor trecute, reinterpretându-le însă într-o manieră cât se poate de actuală.

La Rabanne, dantela delicată purtată pe sub un pulover pe gât și combinată cu o fustă din tartan oferă o versiune sofisticată a stilului retro.

Marni recuperează energia exuberantă a anilor ’80 printr-o cămașă cu imprimeu grafic purtată sub o vestă utilitară din piele, în timp ce Acne Studios readuce în prim-plan jacheta de aviator, de data aceasta într-o variantă cropped.

La Chloé, aceeași piesă clasică este reinterpretată într-o versiune supradimensionată, într-o nuanță camel.

Rezultatul este un mix eclectic de referințe vintage care, în mod paradoxal, arată foarte contemporan. Sezonul acesta, nostalgia funcționează cel mai bine atunci când nu este reprodusă întocmai, ci combinată cu elemente actuale.

ȘOSETE STATEMENT

Una dintre cele mai simple metode prin care poți transforma o ținută de toamnă?

Acordă mai multă atenție detaliilor. În acest sezon, șosetele ies din rolul lor pur funcțional și devin un accesoriu în sine, schimbând complet aspectul pantofilor clasici cu vârf ascuțit, al mocasinilor sau chiar al pantofilor cu toc.

Pe podium, Ulla Johnson a propus șosete reiate într-o nuanță caldă de galben, în timp ce Prada a mizat pe modele delicate, decorate cu broderii florale și lăsate intenționat la vedere.

Zimmermann a ales o variantă mai sport, cu șosete groase, în dungi, demonstrând că funcționalitatea și styling-ul bine gândit nu se exclud.

Fie că sunt purtate într-o culoare contrastantă sau integrate într-un look ton pe ton, șosetele devin astfel unul dintre acele mici artificii de styling capabile să adauge textură, culoare și personalitate unei ținute pentru sezonul rece.

MIX & MATCH CORE

În sezonul Toamnă/Iarnă 2026, regula pare să fie simplă: mai mult înseamnă mai mult.

Imprimeurile, texturile și culorile aparent incompatibile sunt suprapuse fără prea multe rețineri, iar rezultatul este o garderobă care lasă mult mai mult loc exprimării personale.

La Chloé, un blazer oversized gri în carouri a fost combinat cu pantaloni roșii din piele și cizme până la genunchi într-o nuanță de roz-somon, demonstrând că o paletă cromatică construită din contraste poate funcționa surprinzător de bine.

Rabanne a pus alături carourile cu aer de cămașă cadrilată și franjurii strălucitori, într-o interpretare modernă a styling-ului eclectic, în timp ce Chanel a suprapus o jachetă bomber din tweed peste un pulover verde mentă și piese din tartan gri.

Este o abordare mai relaxată a styling-ului, în care imprimeurile nu trebuie neapărat să se potrivească, iar texturile și culorile nu mai respectă reguli foarte stricte.

Tocmai combinațiile neașteptate sunt cele care dau personalitate unei ținute și transformă mix & match-ul într-unul dintre principalele exerciții de styling ale sezonului.

Credite:

Digital Director: Kenza Allal

Digital Manager: Cécile Vasseur-Morin

Digital Assistants: Ruth Harrison, Clémence Ghioldi, Jade Lebrun

Motion Designer: Simon Balloch

Fashion Director: Alexandra Bernard

Fashion Producer/Writer: Yannick Selva

Foto: Launchmetrics Spotlight & Alamy

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