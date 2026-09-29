Dylan Sprouse și Barbara Palvin au devenit părinți. Prima imagine cu fetița lor

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Dylan Sprouse și Barbara Palvin au devenit părinți! Luni, 28 septembrie, cei doi au anunțat că fiica lor a venit pe lume în urmă cu trei săptămâni, aparent chiar de Labor Day, pe 7 septembrie.

„Anul acesta am luat Labor Day la propriu”, au glumit cei doi într-o postare comună pe Instagram, alături de o fotografie în care apar cu spatele la cameră, ținând-o între ei pe fiica lor nou-născută. Toți trei poartă tricouri ale echipei Los Angeles Dodgers și se află în fața televizorului, urmărind un meci.

Actorul și fostul model Victoria’s Secret, care s-au căsătorit în iulie 2023, nu au dezvăluit deocamdată numele fetiței. Fostul star Disney Channel, în vârstă de 34 de ani, a anunțat pentru prima dată în luna mai că el și soția sa, modelul în vârstă de 32 de ani, așteaptă primul lor copil, în timp ce participau la cea de-a 79-a ediție anuală a Festivalului de Film de la Cannes, în Franța. Cei doi au pozat împreună în mai multe fotografii. Într-una dintre imagini, Palvin a purtat o rochie bleu, cu mâneci scurte și o fustă decorată cu pene. Modelul a pozat cu mâna sub abdomen, punându-și în evidență burtica de gravidă.

Sprouse a apărut alături de soția sa, îmbrăcat într-un smoching și ținând un braț în jurul ei. Ulterior, în luna iulie, actorul a dezvăluit în episodul de debut al podcastului său, „Wildmen”, că el și soția lui vor avea o fetiță.

„Vrei să le spui?”, l-a întrebat Palvin pe Sprouse în timpul podcastului. „Da, noi i-am spus ‘principessa'”, a spus Sprouse, dezvăluind că cei doi așteptau o fetiță. „Nu știu de ce asta a devenit cumva… ei bine, în italiană înseamnă prințesă. Dar da, vom avea o fetiță, lucru care mă bucură foarte mult. Chiar sunt încântat să fiu tată de fată”

Cei doi au spus la momentul respectiv că încă oscilează între mai multe variante de nume și că nu știu cum o vor numi pe „principessa” lor.

În luna august, în timpul unei discuții cu Amanda Hirsch pentru podcastul acesteia, „Not Skinny But Not Fat”, Sprouse a vorbit și despre entuziasmul său legat de venirea pe lume a unei fetițe, mai ales pentru că aceasta va fi „prima fată Sprouse născută după foarte mult timp”.

„În general, avem o familie foarte mică, dar aceasta este prima fată Sprouse după foarte mult timp, ceea ce mă face să am emoții, pentru că eu provin dintr-o familie formată numai din băieți”, a explicat starul din „Beautiful Wedding”. „Așa că tata nu prea mă poate ajuta să înțeleg cum va fi. În ceea ce privește creșterea unei fetițe, este un teritoriu complet necunoscut pentru mine. Totuși, sunt foarte entuziasmat, pentru că toți prietenii mei care au băieți par să treacă printr-o experiență traumatizantă.”

În episodul din iulie al podcastului celor doi, Palvin a glumit că venirea pe lume a unei fetițe îl va mai „domoli” pe soțul ei.

„O să fii atât de stresat din cauza prințesei”, i-a spus modelul, iar Sprouse i-a răspuns în glumă: „În plus, chiar îmi plac, fără nicio ironie, petrecerile cu ceai.”

foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro