Bottega Veneta SS27: Între anotimpuri

Pentru primăvara-vara 2027, Louise Trotter pornește de la trecerea dintre anotimpuri și imaginează o colecție care se transformă treptat: de la paltoane și piele la dantelă, croșet, culoare și franjuri.

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  de  Georgescu Daria
Bottega Veneta SS27 (1)
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La Bottega Veneta, primăvara 2027 începe cu un palton. Louise Trotter a construit colecția pornind de la felul în care ne schimbăm hainele odată cu vremea, de la piesele consistente ale sezonului rece până la ținutele ușoare de vară. Pe podium, trecerea se face gradual, prin materiale, proporții și culoare.

Primele look-uri sunt construite în jurul pieselor de exterior. Paltoanele au umeri amplificați și volume generoase, iar unele modele sunt strânse lateral în noduri. Siluetele sunt mai alungite și mai curate decât în sezoanele precedente: sacourile sunt purtate cu pantaloni chino sau modele din mătase, iar cămășile apar relaxate, uneori ușor desfăcute. Rezultatul oscilează între precizie și un aer deliberat mai lejer.

Intrecciato rămâne o prezență importantă, dar apare în forme și proporții diferite. Împletitura se regăsește pe haine, eșarfe purtate în talie și genți supradimensionate, uneori mărită până când amintește de rafie. Pielea este folosită în continuare pentru jachete și pantaloni, însă întreaga colecție are o senzație mai ușoară.

Pe măsură ce show-ul înaintează, paleta se luminează. Lila, galben unt, roz, portocaliu și roșu intens întrerup tonurile neutre ale începutului și marchează trecerea spre partea mai luminoasă și mai relaxată a colecției.

Franjurii aduc și mai multă mișcare. Apar pe eșarfe, rochii, genți și fuste care își schimbă forma în mers, devenind parte din construcția siluetei.

Vara vine prin alb, dantelă lucrată manual, croșet cu ochiuri largi, texturi cu aspect de macramé și intrecciato realizat la scară mare. Trotter obține senzația de lejeritate prin materiale perforate și împletite, care lasă mai mult spațiu în jurul corpului. Un top cu structură împletită este combinat cu o fustă maxi fin plisată, iar rochiile negre sunt decorate cu fire lungi de mătase care se mișcă la fiecare pas.

Detaliile continuă aceeași idee: cerceii par modelați din lut sau împletiți din piele și sunt purtați adesea diferit, iar gențile alternează între forme moi, ample și modele compacte.

La al treilea său show pentru Bottega Veneta, Louise Trotter continuă explorarea materialelor și a tehnicilor artizanale pentru care este cunoscută casa, aducând de această dată mai multă lejeritate, culoare și mișcare. SS27 urmărește, firesc, trecerea de la un anotimp la altul și felul în care hainele se schimbă odată cu el.

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Foto: Profimedia, Getty

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