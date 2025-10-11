Louise Trotter x Bottega Veneta sau cum arată perfecțiunea în modă astăzi

Nu-mi dau seama dacă Louise Trotter se referea la ea însăși ca fiind bomboana din cutie, dat fiind că e una dintre cele trei femei designer în fruntea unei mari case de modă, sau la culorile din colecție. Sau, poate, a fost doar un fel de joc de cuvinte – I’m in the candy box – le-a spus reporterilor și jurnaliștilor prezenți la show-ul ei de debut.

Mi-e greu să îl numesc un show de debut, deși asta a fost prima ei poveste de amor cu Bottega Veneta. Dar încă de pe vremea când a creat cele mai frumoase povești vizuale pentru Lacoste sau Carven am știut că în Louise Trotter se ascunde un imens talent. Louise nu este puștoaica amorezată de un coleg de clasă care bagă mâna într-o cutie de bomboane pentru a-și surprinde iubitul cu ceva dulce. Este adultul care știe exact ce face, care știe că norocul e dulce, dar presupune și foarte multă muncă.

Într-o perioadă în care schimbările din modă s-au petrecut cu o viteză incredibilă, o perioadă în care numirile au stârnit valuri de controverse, mai ceva ca mișcările din partidele politice în România interbelică, Louise Trotter a venit în liniște. Dar, deși nimic nu urlă la ea, nimic nu este strident, colecția de debut pentru Bottega Veneta îți taie respirația. Nu mi-e teamă să afirm că e cea mai bună în acest moment – rafinată, precisă, vizionară, discretă, luxoasă, purtabilă, avangardistă în același timp – bref, cuprinde tot.

Bottega Veneta e definită prin devotamentul față de meșteșug – Louise Trotter a înțeles asta și i-a dăruit o nouă cheie de interpretare: paltoanele croite în intrecciato care imită solzii de șarpe, pelerinele lungi din fâșii incredibil de subțiri diun piele, mantourile din pene plutitoare, gențile din aceleași fâșii din piele care vor distruge bugete și vor pune fashionistele pe jar etc.

Franjurii sunt prezenți peste tot: în rochiile plisate, în fustele construite din straturi de piele. Puloverele în nuanțe picturale, intense de roșu, albastru, portocaliu sau argintiu luceau în lumina reflectoarelor celebrând această premieră cu un imens succes de casă.

Momentul meu preferat a fost acela în care Louise Trotter a decis să se inspire dintr-o legendă și să o rescrie altfel, acum: geanta care a dus casa Bottega Veneta pe scena internațională prin Lauren Hutton în filmul American Gigolo a apărut în viziunea reinterpretată, atemporală & perfectă precum splendida Hutton însăși.

Lumea modei avea nevoie de Louise Trotter, noi aveam nevoie de Louise Trotter. Să o aplaudăm și să o primim cum se cuvine! E magistrală!

Foto: Profimedia

