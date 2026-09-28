Lauren Sanchez, apariție spectaculoasă la Casa Albă. Cât valorează colierul cu diamante pe care l-a purtat

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Lauren Sanchez a atras toate privirile la dineul de stat organizat pentru Xi Jinping la începutul acestei săptămâni, însă nu doar silueta ei a fost cea care a captat atenția. În vârstă de 56 de ani, aceasta a optat pentru o rochie neagră elegantă, cu umerii goi, care i-a pus în valoare formele, la evenimentul black-tie desfășurat joi seară la Casa Albă, în Washington, D.C.

Ea a sosit ținându-se de mână cu soțul său, magnatul Amazon Jeff Bezos, în vârstă de 62 de ani, în timp ce președintele Donald Trump și soția sa, Melania Trump, i-au găzduit pe președintele chinez Xi Jinping și pe soția acestuia, Peng Liyuan. Însă colierul spectaculos cu diamante purtat de Sanchez a fost cel care a furat cu adevărat toate privirile. Ashleigh Bergman, fondatoarea Milestones by Ashleigh Bergman, a vorbit pentru Daily Mail despre colierul de tip Riviera.

În ceea ce privește prețul bijuteriei, Bergman a explicat: „Aș estima că acest colier valorează în jur de 10 milioane de dolari.”

foto: profimedia

Sanchez și Bezos s-au numărat printre oficialii de rang înalt ai administrației și directorii executivi americani incluși pe lista invitaților, alături de reprezentanți ai unor companii precum Apple, NVIDIA, Microsoft, Tesla și altele. Nu este însă pentru prima dată când Sanchez stârnește reacții printr-o ținută purtată la Casa Albă. Anterior, ea a fost criticată pentru alegerea vestimentară îndrăzneață de la ceremonia de învestire a lui Trump din 2025.

În timpul ceremoniei din luna ianuarie a anului trecut, în cadrul căreia Trump a depus jurământul în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite, jurnalista și-a dat jos paltonul, dezvăluind un costum alb cu pantaloni, purtat cu un sutien alb din dantelă, vizibil pe sub sacoul asortat. Alegerea vestimentară îndrăzneață a provocat numeroase reacții pe rețelele sociale, mulți utilizatori apelând la X pentru a-și exprima părerile despre ținuta considerată provocatoare.

„Doamne, Lauren Sanchez. Măcar pentru o zi, acoperă-le”, a îndemnat un utilizator revoltat. „Lauren Sanchez poartă un sutien”, a scris un alt utilizator surprins. „Ținuta lui Lauren Sanchez este complet nepotrivită astăzi”, a fost de acord altcineva. „Serios, un sutien la vedere. Astăzi NU este un eveniment într-un club de noapte. Arată puțină clasă și decență.”

Evenimentul fastuos, cu dress code black-tie, a fost una dintre serile cu cei mai numeroși invitați celebri din timpul acestei administrații, oferind totodată un cadru elegant pentru încercarea de a detensiona relațiile geopolitice cunoscute drept dificile cu superputerea asiatică.

În spatele ușilor închise ale East Room, biroul Melaniei Trump a precizat că Prima Doamnă s-a implicat personal în organizarea decorului extravagant al serii. Spațiul a fost transformat cu ajutorul unor fețe de masă roșii, piese din vermeil din epoca Reagan și urne pline cu dalii purpurii, rezultând o estetică spectaculoasă despre care Prima Doamnă a precizat că „se inspiră din semnificația culturală îndelungată a culorii roșii de-a lungul istoriei Chinei”. În timp ce liderii și invitații lor au luat masa, au avut loc mai multe momente artistice, printre care recitaluri susținute de muzicieni militari și de tenorul Christopher Macchio, care a cântat și la ceremonia de învestire, contribuind la atmosfera solemnă a serii.

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foto: Getty Images

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