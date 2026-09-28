Fiica adoptată de Daciana Sârbu și Victor Ponta a împlinit 12 ani. De ce surpriză a avut parte Maria

Maria, fiica Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta, a împlinit 12 ani și a fost sărbătorită într-un cadru special.

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  de  ELLE.ro
Fiica adoptată de Daciana Sârbu și Victor Ponta a împlinit 12 ani. De ce surpriză a avut parte Maria

Zi specială în familia Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta. Maria, fiica pe care cei doi au adoptat-o în urmă cu mai mulți ani, a împlinit 12 ani și a avut parte de o petrecere, dar și de o surpriză pregătită de sora sa mai mare, Irina.

Daciana Sârbu, imagini de la aniversarea Mariei

Daciana Sârbu a publicat pe Instagram Stories mai multe imagini de la aniversarea Mariei. Pentru această ocazie, spațiul a fost decorat cu baloane în culori pastelate, iar din decor nu au lipsit tortul și baloanele care formau numărul 12. Într-una dintre fotografii, Daciana apare alături de fiica sa, Maria, care a purtat o rochie elegantă pentru petrecerea aniversară.

Una dintre cele mai mari surprize ale zilei a venit însă din partea Irinei, sora mai mare a Mariei. Tânăra, care studiază în străinătate, s-a întors în România pentru a fi alături de sora sa la împlinirea vârstei de 12 ani. Daciana Sârbu a surprins momentul revederii dintre cele două fete și a publicat imaginea pe rețelele de socializare, alături de un mesaj dedicat fiicelor sale.

„Cea mai frumoasă surpriză de ziua ei. Vă iubesc, fetele mele!”, a scris Daciana Sârbu.

Nici Victor Ponta nu a lăsat aniversarea să treacă fără să marcheze momentul în mediul online. Fostul premier a distribuit o fotografie în care Maria apare alături de mama lui și a însoțit imaginea de mesajul: „Balanțele mele”.

Victor Ponta și Daciana Sârbu au divorțat după 19 ani de căsnicie

Aniversarea Mariei vine după o perioadă cu schimbări importante pentru familie. În 2025, Victor Ponta și Daciana Sârbu au confirmat că au divorțat după 19 ani de căsnicie. Ulterior, fostul premier a vorbit public despre despărțire și despre lucrurile pe care consideră că nu a reușit să le ofere în timpul mariajului.

„Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? (n.r. – divorțul) Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune! Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. (n.r. – ce i s-a cerut și nu a putut oferi în fostul mariaj) E normal, până la urmă! Noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici. Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”, a spus Victor Ponta în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.

În ciuda divorțului, cei doi au continuat să fie implicați în viața copiilor. Victor Ponta a vorbit și despre relația pe care o are cu aceștia și despre etapa în care se află fiecare. Fiul său, Andrei, și-a încheiat studiile universitare, în timp ce Irina se pregătea să termine liceul și să aleagă facultatea. Despre Maria, care avea atunci 11 ani, fostul premier spunea că se afla într-o perioadă în care începea să descopere lumea și să devină tot mai curioasă.

„Andrei a terminat facultatea în acest an. Fetele au rămas cu noi! Sunt fetele noastre, ne ocupăm de ele, le iubim. Din păcate, nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi, fie că lucram ca procuror, fie că după am intrat în politică. Călătoresc destul de mult, dar îi întreb mereu ce fac. Ei mă găsesc tot timpul, ne vedem de câte ori putem și facem lucruri împreună. Irina este acum cu școala, termină liceul și trebuie să meargă la facultate. Este agitată, dar noi suntem mai agitați decât ea! Maria descoperă lumea la 11 ani. Are foarte multe curiozități, mai puțin legate de mine și de Daciana. Sunt mai mult legate de viața ei! Nu e ușor cu fetele. Când o să fie cazul, o să mă judece! (n.r. – pentru divorț) Copiii pot să mă judece, dar deocamdată vreau să fie fericiți”, spunea Victor Ponta.

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foto: Arhiva ELLE

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