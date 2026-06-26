Daciana Sârbu, declarații oneste despre rolul de mamă și clipele dificile prin care a trecut: „Aveam momente în care plângeam”

Daciana Sârbu a vorbit despre divorțul de fostul ei soț, Victor Ponta, și clipele dificile care au urmat din cauza despărțirii.

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  de  ELLE.ro
Daciana Sârbu, declarații oneste despre rolul de mamă și clipele dificile prin care a trecut: "Aveam momente în care plângeam"

Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat după 19 ani de căsnicie. Au împreună două fete, pe Irina și Maria, micuța pe care au adoptat-o în 2020. Politicianul mai are un băiat, pe nume Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta.

Daciana Sârbu, declarații oneste despre rolul de mamă și schimbările prin care a trecut

După divorțul de fostul ei soț, Victor Ponta, în viața Dacianei Sârbu au apărut tot felul de schimbări. Pentru a procesa tot ceea ce se petrece, antreprenoarea a apelat la ajutor specializat, orientându-se către un psiholog. Fosta europarlamentară a recunoscut că a trecut prin momente în care a fost copleșită de intensitatea emoțiilor și a izbucnit în lacrimi. 

„Aveam momente în care plângeam și aveam sentimentul că nu sunt capabilă să fiu mamă sau o mamă bună nici măcar. Se spun lucruri despre mine… mi se părea un război pierdut (…) Am început să merg la psiholog, să mă rog mai mult. Mă bat pentru copiii mei și cam atât. Pentru dreptatea asta…”, a spus Daciana Sârbu în podcast-ul moderat de Teo Trandafir.

După divorț, Daciana Sârbu și Victor Ponta au decis să se preocupe împreună de educația copiilor și să se consulte când vine vorba de decizii majore care îi implică. 

„Putem fi părinți în continuare și părinți buni. Să luăm decizii pentru fete împreună și să fie cât mai ușor procesul pentru ele.”

Motivul pentru care Daciana Sârbu a ajuns la psiholog după divorțul de Victor Ponta

Daciana Sârbu a dezvăluit că a făcut terapie cu un psiholog în urma procesului de divorț de Victor Ponta. Fosta europarlamentară a recunoscut că divorțul a fost o provocare majoră și că a avut nevoie de sprijin pentru a putea trece peste această perioadă dificilă. Într-un podcast recent, ea a explicat că procesul de vindecare a fost complex și a implicat mai mult decât suportul familiei.

Terapia a jucat un rol esențial în această etapă, iar Daciana Sârbu a subliniat importanța apelului la un psiholog pentru a înțelege mai bine schimbările prin care trecea și pentru a merge mai departe.

„Există viață după divorț! Cred că, în general, orice lucru care ți se întâmplă, mai neplăcut, ca să nu spun… experiențele din viață te schimbă, te formează, vin cu un scop și dacă înveți și reușești să privești această parte bună a oricărei experiențe mai neplăcute, cred că e un câștig personal și există viață după orice experiență, orice experiență te învață. Dacă ești suficient de matur, înțelept, așezat să privești din toate perspectivele experiențele, poți să mergi înainte. Eram căsătoriți de aproape 19 ani, cam 20 de ani cu totul. Da, e o viață și nu am trecut singură, bineînțeles, și cred că e foarte important să nu crezi că poți face totul singur și că poți duce orice singur. Să ceri ajutor nu e ceva ce te pune în ipostaza de om slab. Din contră… mi se pare că dacă recunoști că nu mai poți, deja ai făcut un pas spre vindecare și da, am avut nevoie de ajutor, de sprijin. Familia, psihologul și, cel mai important, credința (n.r.: acestea au fost lângă ea după divorț), credința a fost întotdeauna stâlpul meu de sprijin. Întotdeauna ajutorul a venit, în primul rând, de la Dumnezeu și apoi de la familie. În ultimul timp am descoperit și mersul la psiholog, care m-a ajutat enorm, m-a ajutat să privesc din alt unghi situația și să privesc părți din mine pe care nu le-am văzut sau nu am vrut să le văd, să recunosc că le am, să conștientizez și să nu merg pe același drum”, a povestit ea în podcastul „Acasă la Măruță.”

Daciana Sârbu a subliniat că, deși dureroasă, experiența divorțului s-a transformat într-o lecție de viață, iar despărțirea nu trebuie privită ca un eșec.

„Eu nu privesc asta ca pe un eșec, eu cred că există perioade în viață pe care le trăiești și care, la un moment dat, se epuizează și cred că atunci e important să faci schimbări. Nu privesc ca un eșec pentru că am făcut lucruri minunate împreună, avem doi copii, suntem în continuare o familie pentru toți trei (n.r. – copii) și cred că ăsta e cel mai important lucru: să nu privești ca pe un eșec când ceva se încheie sau să stai să te gândești dacă puteai să faci mai mult. Situația asta este, ce poți să faci de acum înainte? Mai bine și mai mult pentru tine, mai bine și mai mult în situația noastră pentru copii, cum putem să gestionăm toate problemele și aspectele care apar în genul ăsta de momente, ca să ieșim cât mai întregi cu toții.”

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Foto: Instagram

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