Cătălin Bordea, noi dezvăluiri despre divorțul de Livia Eftimie. Care este marele lui regret: "Principala chestie pe care mi-o reproșez este că..."

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Au trecut aproape trei ani de când Cătălin Bordea și Livia Eftimie au decis să meargă pe drumuri separate. De atunci, actorul și comediantul a ales să păstreze discreția asupra vieții sale personale.

Cătălin Bordea, noi dezvăluiri despre divorțul de Livia Eftimie

În vara anului 2023, Cătălin Bordea a dezvăluit faptul că el și soția lui, Livia Eftimie, s-au despărțit. După ce în presă au apărut mai multe zvonuri conform cărora cei doi ar fi divorțat în secret la notar, comediantul a confirmat despărțirea.

Fanii au fost surprinși când au aflat că Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, a avut în perioada divorțului și o lungă perioadă după aceea o relație cu Spike, fostul cel mai bun prieten al comediantului. Reacțiile publicului nu au întârziat să apară. În timp ce unii au apreciat faptul că au ales să-și urmeze fericirea și să lupte pentru relația lor, indiferent de opinia celor din jur, alții i-au criticat vehement. Relația dintre Livia și Spike a ajuns însă la final în urmă cu câteva luni.

După divorțul de Livia Eftimie, Bordea a trecut printr-o perioadă dificilă, marcată de introspecție și terapie. A ales să-și concentreze energia asupra carierei, dar a încercat și să își refacă viața sentimentală, fără prea mult succes. El a avut și o scurtă relație cu Olga Barcari, care a devenit și subiectul mai multor ediții Asia Express 2025.

Recent, comediantul a fost invitat în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, prezentată de Denise Rifai și a făcut declarații rare despre fosta soție.

„Una dintre greșelile mele mari este că nu am fost mai hotărât. Cum se zice acum să îi dai senzația cuiva că tăiește cu un bărbat în casă și nu cu un băiat. Principala chestie pe care mi-o reproșez este că nu am fost bărbat. Așa mă văd eu, cel puțin. N-am creat o formă de respect pe termen lung. (…) Infidelitatea ar trebui să fie pedepsită prin lege. E nasol. Îți bușește realitatea. Sunt oameni care nu își mai revin niciodată”, a declarat el.

Actorul a fost întrebat și dacă își dorește o nouă relație, însă răspunsul a fost negativ.

„Am iubit-o din tot sufletul meu. Am trecut prin greutăți împreună. Sunt 11 ani… toate aceste chestii acumulate, din punctul meu de vedere, au făcut ca aceasta să fie ultima mea relație serioasă. Nu (n.red. – e pregătit pentru o nouă relație serioasă). Nu mai văd rostul. Nici atunci când m-am cunoscut cu Livia nu am avut un plan. Se poate întâmpla, dar șansele sunt minime. Eu nu mai cred în relație serioasă, care să mă definească”, a declarat Cătălin Bordea.

Livia Eftimie, confesiuni despre divorțul de Cătălin Bordea

Livia Eftimie a trecut printr-o perioadă foarte grea când mariajul ei cu Cătălin Bordea s-a destrămat. Deși multe aspecte ale separării lor au rămas necunoscute publicului, Livia a început recent să vorbească despre acele momente dificile. După ce relația ei cu artistul Spike a devenit cunoscută, Livia Eftimie a fost supusă unor critici dure și atacuri.

După ce zvonurile despre presupusa infidelitate au circulat, Livia Eftimie a decis să rupă tăcerea. Într-o postare pe Instagram, ea a vorbit despre relația lor, începută în 2012. Livia a povestit că amândoi erau oameni simpli, iar ea a ales să-l susțină pe Cătălin nu doar în carieră, ci și în viața personală. Au fost împreună timp de 11 ani, perioadă în care Livia s-a ocupat de organizarea vieții lor în cele mai mici detalii.

„Vreau să fac o scurtă poveste și apoi nu o să mai zic nimic despre asta. Asta e varianta mea, cum am trăit eu, cum am văzut eu, cum m-am simțit eu. De ce zic acum? Cred că speram să se termine până acum sau mă rog, nu mă gândeam că o să capete proporțiile care le-a căpătat și atunci am ales să tac, dar nu am ales bine (…) Povestea noastră începe în 2012 când l-am cunoscut pe Cătălin. Atunci, la început, nu aveam amândoi de niciunele. Eu stăteam în chirie în Militari, el în Drumul Taberei. El avea potențial, eu speranțe și dorință de muncă cred, munceam undeva, mi-am dat demisia că nu era ok, el a avut nevoie de cineva care să se ocupe de show-uri, eu am vrut să fac asta pentru că am vrut să mai învăț lucruri. Aveam 20 și ceva de ani, am făcut asta vreo 2-3 ani, m-am ocupat de booking pentru el, apoi au plecat de unde făceau stand-up și s-au mutat undeva doar pe partea de show-uri și aveau nevoie de cineva de încredere să fie acolo. Am zis să fiu eu dacă tot mă ocupasem de spectacole până atunci (…) M-am ocupat de tot ce ține de viața lui cumva pe tot parcursul relației noastre, l-am obligat cumva să aleagă varianta care ar fi fost bună pentru el și am făcut o treabă bună, zic eu”, a spus Livia Eftimie, pe Instagram.

Livia Eftimie a mărturisit că, pe parcursul celor 11 ani de relație, a preluat numeroase responsabilități, străduindu-se să le gestioneze cât mai bine. Cu toate acestea, eforturile ei au rămas adesea neapreciate și neascultate, ceea ce a dus la o profundă epuizare. În plus, odată cu nemulțumirea constantă, au apărut și probleme de sănătate. Livia a menționat că fostul ei soț nu a manifestat prea mult interes față de starea ei de sănătate, chiar și atunci când medicii au avertizat că situația este gravă.

Citește și:

Ce crede, de fapt, Răzvan Fodor, despre faptul că soția lui, Irina, este prezentatoarea „Asia Express' și „Chefi la cuțite': „Când a plecat ea…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro