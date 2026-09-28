Jennifer Lopez, în lacrimi pe internet după ce copiii ei au plecat la facultate. Ce a mărturisit vedeta: „De când erau bebeluși…”

Jennifer Lopez trece printr-o perioadă plină de emoții, după ce gemenii ei au plecat la facultate. Artista a recunoscut că noua etapă din viața familiei nu este deloc ușoară pentru ea.

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  de  ELLE.ro
Jennifer Lopez, în lacrimi pe internet după ce copiii ei au plecat la facultate. Ce a mărturisit vedeta: "De când erau bebeluși..."

Jennifer Lopez a mărturisit că se simte puțin îndurerată de faptul că a rămas singură acasă, acum că gemenii ei, Max și Oskar Muñiz, au plecat la facultate.

Vineri, vedeta din „Office Romance”, în vârstă de 57 de ani, a apărut pe Instagram Stories fără machiaj, vorbind cu urmăritorii în timp ce își făcea rutina de îngrijire a tenului.

„Stau aici, acum că am rămas singură acasă, plâng, mă gândesc la ei și mă uit la fotografii cu ei de când erau bebeluși și la toate lucrurile astea”, a spus ea, adăugând că este „atât de entuziasmată pentru ei, acum că pășesc în această nouă etapă a vieții”.

Lopez, care îi are pe gemenii în vârstă de 18 ani împreună cu fostul ei soț, Marc Anthony, a explicat că plecarea copiilor la facultate a făcut-o să se gândească mai mult la propriile rutine zilnice.

„Rutinele acestea sunt lucrurile care mă vor ajuta să-mi păstrez, într-un fel, echilibrul: să fac sport, să-mi urmez rutina de îngrijire a pielii, să am grijă de mine, acum că există dintr-odată atât de mult spațiu nou în viața mea.”

În această vară, interpreta hitului „Lets Get Loud” i-a luat pe cei doi adolescenți într-o călătorie cu mașina prin Italia.

„Road trip cu ‘coconuts’-ii mei înainte să plece la facultate”, a scris ea în descrierea unei serii de fotografii din vacanță.

Călătoria prin care au sărbătorit această nouă etapă a avut loc după ce gemenii au absolvit liceul. Actrița a participat la ceremoniile de absolvire separate ale copiilor săi. În fotografii, Lopez a fost surprinsă ștergându-și lacrimile în timp ce îl privea pe Max absolvind liceul, în luna iunie.

Artista a fost însoțită de părinții săi, Guadalupe Rodríguez și David Lopez, de managerul Benny Medina și de Oskar. În luna mai, familia a participat la ceremonia de absolvire a lui Oskar. La eveniment a fost prezent și Samuel, fiul lui Ben Affleck, în vârstă de 14 ani, care a venit să-și susțină fostul frate vitreg.

Gemenii lui Jennifer Lopez au planuri mari pentru carierele lor viitoare, a dezvăluit artista într-un interviu, spunând inclusiv că Oskar va studia teatru și arte vizuale la colegiu Sarah Lawrence, dar declarând că Max a decis să nu își împărtășească planurile cu publicul. Lopez a mai spus în cadrul show-ului Jimmy Kimmel Live!, în luna mai, și că plânge la gândul că gemenii vor pleca în curând de acasă, dar că își dorește mai mult ca orice ca aceștia să fie fericiți, indiferent ce ar alege să facă. „Își vor da seama că camerele lor de cămin sunt prea mici și le va fi dor de casă. Sper că se vor întoarce curând. Acesta e planul meu.”

„Sunt atât de mândră că și-au stabilit propriile obiective”, a declarat ea pentru publicație.

Jennifer Lopez și Marc Anthony s-au căsătorit în 2004, iar copiii au venit pe lume în 2008. Cei doi artiști au divorțat în 2014.

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foto: Arhiva ELLE

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