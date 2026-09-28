Adevăratul motiv pentru care Emily Burghelea s-a mutat înapoi în România după doar o lună de locuit în Tenerife: „Toate interacțiunile pe care le-am avut cu localnicii…”

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La doar aproximativ o lună după ce anunța că lasă România în urmă pentru o nouă viață în Spania, Emily Burghelea s-a întors în țară împreună cu soțul și copiii. Familia se stabilise în Tenerife, însă planurile s-au schimbat rapid.

De ce Emily Burghelea și familia ei au revenit în România

În luna august, Emily Burghelea le dezvăluia urmăritorilor săi că familia sa începe un nou capitol departe de România. Destinația aleasă a fost Tenerife, iar la momentul respectiv vedeta vorbea despre mutare ca despre o schimbare importantă și un nou început. Totul, după aproximativ o lună, planurile familiei s-au modificat. Emily Burghelea a anunțat pe Instagram că se întorc acasă. Vedeta a precizat însă că plecarea din Tenerife nu înseamnă că au renunțat complet la viața în Spania.

„Gata cu bormașinile, spaniola și otitele. Mergem acasă. Ne luăm rămas-bun de la Tenerife, dar plănuim să ne întoarcem.”, a transmis Emily pe InstaStory.

Într-un interviu acordat în urmă cu puțin timp, Emily Burghelea a vorbit deschis despre motivele care au determinat-o să revină împreună cu familia ei în România.

Deși mutarea în Tenerife a fost decizia ei, Emily Burghelea a mărturisit că revenirea în România a fost tot dorința ei, cauzată însă despre diferențele dintre cum își imaginase că va fi viața acolo față de realitate.

„Pot să spun că mi-am trăit visul cu ochii… și am descoperit că socoteala de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cea din târg!

În căutarea unui mediu de viață mai bun pentru copii, am decis să ne mutăm în locul în care este mereu primăvară și natura este mereu verde, TENERIFE! Am găsit, la recomandarea unor prieteni foarte apropiați, o școală Montessori ideală pentru Amedea, la care o puteam înscrie de anul viitor, dar, real, socoteala de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cea din târg!”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Creatoarea de conținut a mărturisit cu onestitate că nu s-a putut acomoda și consideră să stilul de viață al spaniolilor este mult prea diferit față de al ei și de cel cu care este obișnuită.

„Nu am putut să ne acomodăm, stilul lor de viață este foarte diferit față de al nostru și, dacă vrei să trăiești acolo, trebuie să te adaptezi și să urmezi regulile lor. La prânz totul era închis, nu era nimeni pe stradă și, în general, nu prea aveai cu cine să comunici. Localnicii vorbesc exclusiv SPANIOLĂ și credeam că este un mit că spaniolii vorbesc DOAR spaniolă, dar este adevărat și nici cu engleză, nici cu franceză, nici cu română nu prea ai ce să faci, iar noi, din păcate, nici măcar la telenovele nu ne-am uitat când eram mici!

Absolut toate interacțiunile pe care le-am avut cu localnicii au fost prin intermediul Google Translate și e complicat să legi conexiuni autentice în baza telefonului, plus că noi suntem oamenii momentului, ne place acțiunea, ne place să facem lucruri, să avem proiecte, să ne conectăm cu oamenii, ne place agitația. Joburile ne permit să lucrăm de oriunde din lume și să lucrezi de pe o insulă e plăcut, dar nu era la fel”, a mai povestit ea.

Creatoarea de conținut a precizat că, la început, copiii au fost foarte încântați de mutare, însă entuziasmul lor a scăzut considerabil pe parcurs.

„Avem cei mai adaptabili copii din lume! I-am luat încă de când erau foaaaarte mici cu noi peste tot și ei sunt exact ca mine, veseli, zglobii, entuziasmați de nou. Lor le-a plăcut mult ideea de a ne muta acolo, însă nici ei nu s-au adaptat și îmi spuneau că le cam este dor de casă și, mai ales, de bunici!!! (…) Spuneau mereu că le e dor de bunici, de căței, de prietenii de la grădiniță, dar le și plăcea foarte mult acolo”.

Decizia vedetei a stârnit reacții în mediul online

Întoarcerea rapidă în România a atras însă și comentarii critice din partea unor urmăritori, mai ales pentru că Emily Burghelea explicase anterior că mutarea în Spania fusese făcută în primul rând pentru viitorul copiilor.

„Emily, te-ai mai gândit vreodată că copiii tăi acum sunt la vârsta când trebuie să învețe să-și regleze emoțiile, gândurile, somnul, creșterea, în general… Dar nu, scuze, ei trebuie să se gândească prima dată că mami vrea în România, ah, nu, în Tenerife, ah, nu, înapoi în România… Copiii au nevoie de stabilitate mentală, de care tu nu ai parte în acest moment, ci încerci să o cauți prin lume”, a comentat o persoană.

Un alt urmăritor a scris: „Ar trebui să știi că, din moment ce ai copii, în spatele zâmbetelor lor e mult mai mult de atât. E un bagaj emoțional foarte mare pe care tu îl dezechilibrezi. Îi vezi acum happy și indiferenți, pentru că așa le arăți tu că trebuie să fie, dar situația e foarte instabilă, decizia e impulsivă, irațională și iresponsabilă. E foarte derutant pentru ei, dar lucrurile astea nu le vezi acum, ele rumegă acum și vor ieși la iveală ani mai încolo… Stabilitatea mentală lipsește cu desăvârșire. Și mai sunt persoane care te urmăresc și nu li se pare nimic deplasat… Aici nu e vorba de politică, de religie, ca părerile să fie împărțite, e vorba despre viața unui copil și armonia pe care trebuie să le-o asiguri. Ești mult prea haotică”.

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Foto: Instagram

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