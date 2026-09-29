Dorian Popa a adoptat o cățelușă, la patru luni de la moartea câinelui său. Povestea emoționantă a patrupedului

La aproape patru luni de la moartea lui Cheluțu, Dorian Popa și soția sa, Andreea, au decis să își mărească familia.

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  de  ELLE.ro
Andreea și Dorian Popa
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La aproape patru luni de la pierderea lui Cheluțu, Dorian Popa a decis să primească un nou animal în familia sa. Artistul și soția lui, Andreea, au adoptat o cățelușă în vârstă de doi ani, care a trecut prin experiențe dificile înainte de a ajunge în casa celor doi.

Dorian Popa are un nou membru în familie

Moartea lui Cheluțu a fost un moment extrem de dureros pentru Dorian Popa, care a vorbit deschis despre legătura pe care a avut-o cu patrupedul său. Acum, vloggerul spune că s-a simțit pregătit să ofere o nouă șansă unui alt animal, fără ca acest lucru să însemne că fostul său companion ar putea fi înlocuit.

Dorian Popa este un susținător al adopției animalelor, iar de această dată a ales să ia acasă un bulldog, fetiță, de doi ani. Potrivit celor povestite de artist, cățelușa ar fi fost exploatată pentru reproducere, iar ulterior abandonată după ce a suferit o hernie ombilicală. Animalul a ajuns în grija unei asociații, unde a fost operat, iar în prezent starea sa este bună. Artistul a anunțat adopția pe Instagram și a mărturisit că vede întâlnirea cu noua sa cățelușă ca pe un semn primit de la Cheluțu.

„După luni grele de durere, neliniște și vindecare, Cheluțu ne-a trimis un semn de Sus și ne-a îndreptat atenția către următorul suflețel pe care-l putem salva și care ne poate salva pe noi… (…) Îngerașul nostru, o bulldogiță de 2 anișori, chinuită, exploatată pentru înmulțire și abandonată în momentul în care a suferit o hernie ombilicală. A fost operată de asociație și acum ESTE BINE!! Astăzi, noi am devenit NOUA EI FAMILIE!! Nu îl poate înlocui pe Cheluțu, dar suntem SIGURI că a fost trimisă de el, prin felul în care ne-am intersectat… Începe un drum LUNG, dar FRUMOS, de VINDECARE, atât fizică, cât și sufletească, pentru ea… Șiii… UN NOU NUME. E surpriză, deocamdată”, a scris Dorian Popa, pe Instagram.

Deocamdată, cei doi nu au dezvăluit numele ales pentru noul membru al familiei. Dorian Popa a precizat însă că urmează o perioadă de recuperare și adaptare pentru cățelușă, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional.

Dorian Popa l-a pierdut pe Cheluțu chiar în ziua în care acesta împlinea 10 ani

Cheluțu a murit pe 1 iunie 2026, ziua în care ar fi trebuit să împlinească 10 ani. Patrupedul devenise extrem de cunoscut și în rândul comunității online a artistului, fiind prezent de-a lungul anilor în numeroase fotografii și videoclipuri publicate de acesta.

La momentul respectiv, Dorian Popa a anunțat vestea printr-un mesaj emoționant, mărturisind cât de important fusese Cheluțu în viața sa.

„RIP CHELUȚU. Astăzi, 01 iunie 2026, o parte din inima mea nu mai bate.. de ziua lui, la doar 10 anișori, Cheluțu a fugit la îngerașii patrupezi. Nu aș fi făcut această postare dacă nu aș fi știut câți dintre voi îl iubesc și dacă nu aș fi știut, cu siguranță, că puterea energiei voastre, a noastră ÎMPREUNĂ, îl va ajuta pe băiatul meu să ajungă cât mai liniștit și fericit la Doamne Doamne. TE IUBIM ȘI ÎȚI MULȚUMIM PENTRU TOATE MOMENTELE DE NEUITAT ÎMPREUNĂ!! Nimic nu te va înlocui și nimic nu va mai fi la fel FĂRĂ TINE!”, a transmis Dorian Popa, pe Instagram.

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Foto: Instagram

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