Cum a reușit Gina Pistol să slăbească. Obiceiul alimentar la care a renunțat complet: „Mi-am dat seama după 40 de ani”

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După mai bine de un an în care și-a schimbat treptat obiceiurile, Gina Pistol a ajuns la forma fizică pe care și-o dorea. Prezentatoarea „MasterChef” spune că nu a apelat la o soluție rapidă, ci a început să fie mai atentă la ceea ce mănâncă și, mai ales, la acele gustări aparent neînsemnate consumate între mese.

Cum a slăbit Gina Pistol

Pentru Gina Pistol, una dintre cele mai importante lecții a fost să își organizeze mai bine alimentația. În timpul zilelor petrecute la filmări, obișnuia să guste frecvent din alimentele aflate pe platou. Pentru că nu erau mese propriu-zise, avea impresia că mâncase foarte puțin, deși la finalul zilei toate acele gustări contau.

A decis astfel să renunțe la „ciuguleli” și să își stabilească mese mai clare. Totodată, după vârsta de 40 de ani, vedeta spune că a observat că obiceiurile care funcționau în trecut nu mai dau aceleași rezultate.

„Alimentația este 70%, dacă nu 80%, după care sportul, mișcarea, restul. Este foarte important. Ce am schimbat acum la mine, de fapt, deși e un proces de un an și ceva, n-am slăbit peste noapte. Am slăbit într-un an și ceva. La filmări n-am mai ciugulit, pentru că ne punea Ramona, fata noastră din echipă, ne punea pe masă alune, o grămadă de chestii și ciuguleam. Și la sfârșitul zilei ziceam: ‘Măi dar n-am mâncat nimic’, adică nu înțeleg de ce m-am îngrășat, că n-am mâncat nimic, dar, de fapt, nu iei în calcul acele mici ciuguleli, știi? Să ai niște mese foarte bine definite. După 40 de ani, mai puține mese, mai multă proteină, este o întreagă schemă. Pentru că mi-am dat seama după 40 de ani că tot ce funcționa înainte nu mai funcționează acum. Mișcarea, într-adevăr, este foarte importantă, dar mâncarea e cea mai importantă”, a declarat Gina Pistol pentru Unica.

Gina Pistol nu a mai mers la sală de patru luni

Deși pune alimentația pe primul loc atunci când vorbește despre procesul său de slăbire, Gina Pistol nu neglijează importanța sportului. În ultimele luni, însă, programul său nu i-a mai permis să se antreneze constant. Prezentatoarea a avut o vară încărcată, cu numeroase filmări și deplasări prin țară, iar puținele zile libere nu au fost suficiente pentru a reveni la rutina de la sală. Mai mult, aceasta spune că preferă să renunțe la un antrenament atunci când este foarte obosită decât să facă exercițiile incorect.

Acum că filmările s-au încheiat, Gina Pistol vrea să reintroducă sportul în programul său. Pentru ea, mișcarea nu este importantă doar pentru menținerea formei fizice, ci are efecte și asupra stării sale psihice.

„Nu prea am ajuns. De vreo 4 luni n-am mai ajuns la sală. Pentru că am avut o vară foarte plină, am avut multe deplasări prin țară și mi-a fost greu atunci când aveam o zi sau două zile libere, mi-era foarte greu să mă adun, să mă duc la sală. Și prefer să nu merg la sală dacă sunt obosită, pentru că ori nu fac bine exercițiile, ori mă duc degeaba. Și acum că am terminat filmările, o să mă reapuc de mișcare. Dar am realizat că fac parte dintr-o categorie de oameni care trebuie să facă sport toată viața pentru că îmi face bine la cap, nu doar fizic”, mai spune Gina Pistol, prezentatoarea „MasterChef”, pentru sursa citată.

Gina Pistol, declarații despre pictorialele din Playboy

Recent, în cadrul unui podcast, Gina Pistol și-a adus aminte de cele patru apariții ale sale din revista Playboy. Acum, la ani distanță de la pictorialele realizate pentru celebra publicație pentru adulți, prezentatoarea susține că are o urmă de regret.

„Am regretat când vedeam pictorialele, iar eu în capul meu mi-am imaginat că o să fie altfel… Eu aș putea fi un foarte bun fotograf. Nu știu dacă am moștenit partea asta de la tata. Îmi amintesc, din copilăria mea, că avea un aparat foto și tot timpul mă poza, mă uitam cum developează filmele în camera aia obscură… foarte mișto! Iar ceea ce am văzut eu în revistă (n.r Playboy) nu era cum îmi imaginam eu sau cum îmi doream eu să fie. Dar pentru că eram, la fel, mică, nu a fost nimeni să gestioneze toată povestea asta în favoarea mea. Nu prea sunt ok cu pictorialele. Adică nu regret că am făcut asta, doar că se putea mult mai bine”, a mărturisit Gina Pistol în podcast-ul „Salvat de clopoțel.”

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Foto: Instagram

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