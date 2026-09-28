Lana Del Rey a dezvăluit imagini inedite de la nunta cu Jeremy Dufrene, la doi ani de la căsătorie

Lana Del Rey a marcat cea de-a doua aniversare a căsătoriei cu Jeremy Dufrene într-un mod special.

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  de  ELLE.ro
Lana Del Rey a dezvăluit imagini inedite de la nunta cu Jeremy Dufrene, la doi ani de la căsătorie

Lana Del Rey a publicat imagini nemaivăzute până acum de la nunta sa de poveste cu Jeremy Dufrene, ghid de excursii pentru observarea aligatorilor, pentru a marca cea de-a doua aniversare a căsătoriei lor. Artista cunoscută pentru piesa „Video Games” a publicat sâmbătă, pe Instagram, un videoclip emoționant care surprinde primul sărut dintre ea și Dufrene la altar, în timpul ceremoniei intime organizate în aer liber, în Des Allemands, Louisiana.

În imagini, Dufrene o prinde cu tandrețe pe artistă de ceafă și o apropie pentru a o săruta, în timp ce invitații îi aplaudă. O altă fotografie îi surprinde pe cei doi sărutându-se în timp ce stau într-o barcă. Lana Del Rey, în vârstă de 41 de ani, și-a etalat și impresionantul inel cu o piatră în formă de smarald.

În plus, interpreta piesei „Young and Beautiful” și Dufrene, în vârstă de 51 de ani, apar în mai multe videoclipuri realizate de-a lungul anilor. Într-unul dintre ele, cei doi se plimbă sub o umbrelă într-o zi ploioasă. Într-o fotografie romantică, Del Rey apare pe spatele lui Dufrene, pe o plajă, la apus, iar într-o alta cei doi zâmbesc în fața unui montagne russe.

„Bună, soțule, la mulți ani pentru cea de-a doua noastră aniversare. Îți mulțumesc că ai făcut ca fiecare loc în care am trăit vreodată să se simtă din nou ca acasă. Și, de asemenea, pentru mica noastră familie… literalmente, tot ceea ce facem împreună este minunat. Pupici.”, a scris ea în descrierea seriei de fotografii.

Lana Del Rey și Dufrene s-au întâlnit pentru prima dată în 2019, în timpul unei excursii cu barca organizate de acesta în Louisiana. Totuși, cei doi nu au fost asociați din punct de vedere romantic până în martie 2024, când interpreta piesei „Summertime Sadness” a publicat o fotografie alături de un bărbat misterios care o ținea cu brațul de talie. În luna mai a aceluiași an, Del Rey a postat o fotografie în aer liber, în care apărea alături de alte două persoane, și a scris: „Familie, alături de iubitul meu”, etichetându-l pe Dufrene.

Cei doi și-au făcut publică relația în august 2024, când au apărut împreună la Reading and Leeds Festival. Nu se știe exact când s-au logodit, însă Page Six a confirmat că, în septembrie 2024, cei doi au obținut o autorizație de căsătorie de la Lafourche Parish Clerk of Court.

La momentul respectiv, surse au declarat că Del Rey și Dufrene aveau la dispoziție 30 de zile pentru a folosi autorizația de căsătorie. De când s-au căsătorit, artista și soțul ei au avut mai multe apariții discrete în Louisiana, dar au fost văzuți și la o serie de evenimente și ieșiri exclusiviste.

Lana Del Rey este una dintre cele mai cunoscute artiste americane, celebră pentru stilul său melancolic și piese precum „Video Games” și „Summertime Sadness”. Soțul ei, Jeremy Dufrene, are o viață mult mai discretă și lucrează ca ghid pentru excursii de observare a aligatorilor în Louisiana.

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foto: Getty Images

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