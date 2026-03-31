Lana Del Rey a dezvăluit imagini rare cu soțul ei, Jeremy Dufrene. Cum l-a surprins cu ocazia aniversării zilei de naștere a acestuia

Lana Del Rey a publicat imagini rare de familie cu ocazia zilei de naștere a soțului ei.

Lana Del Rey a dezvăluit imagini rare cu soțul ei, Jeremy Dufrene. Cum l-a surprins cu ocazia aniversării zilei de naștere a acestuia

Lana Del Rey duce o viață liniștită alături de soțul ei, Jeremy Dufrene, ghid de tururi prin mlaștinile din Louisiana, iar recent artista a oferit o imagine rară și personală asupra relației lor.

Cântăreața în vârstă de 40 de ani, cunoscută pentru piesa „Young And Beautiful” și născută sub numele de Elizabeth Grant, a publicat pe Instagram o galerie de imagini dedicate aniversării de 51 de ani a partenerului ei.

Cei doi par la fel de apropiați ca după nunta lor din septembrie 2024. Lana a distribuit mai multe videoclipuri din viața lor simplă, inclusiv un selfie realizat pe malul oceanului, în care apare fără machiaj.

Artista a postat și un clip în care Jeremy Dufrene încarcă în mașină plante cumpărate de la Home Depot. Când își dă seama că este filmat, acesta zâmbește larg și pozează cu un ghiveci în formă de dovleac sculptat.

Într-o altă fotografie, Lana Del Rey îi prinde mâna, iar inelul ei de logodnă, impresionant, este clar vizibil. De asemenea, într-o imagine apare purtând o cămașă de ghid turistic a soțului, cu numele lui brodat deasupra buzunarului.

Cu câteva săptămâni în urmă, artista a oferit un indiciu despre viața de cuplu și într-un videoclip postat pe Insta Stories. Acesta începe cu imagini din desenul animat „Snow-White” (1933), din seria Betty Boop, în special cu secvențe în care apare Koko Clovnul transformat în fantomă, după care trece brusc la o filmare în care Lana dansează zâmbitoare.

Deși au ales să rămână discreți după nuntă, cei doi au avut o apariție notabilă luna trecută, la prezentarea Ralph Lauren organizată înainte de Săptămâna Modei de la New York, pe 10 februarie, unde s-au oprit pentru un sărut romantic pe covorul roșu.

Lana Del Rey și Jeremy Dufrene s-au cunoscut în 2019, în timpul unui tur prin mlaștină organizat de acesta, s-au reîntâlnit după câțiva ani, iar în septembrie 2024 s-au căsătorit.

În august, artista a explicat cum s-a îndrăgostit de soțul ei, descriindu-l ca pe o persoană calmă și puternică, chiar dacă lucrează zilnic cu animale periculoase.

„La fel ca mulți oameni care lucrează cu animale mari și periculoase, Jeremy are o prezență calmă și puternică”, a declarat ea pentru revista W.

Lana Del Rey a spus că și-a dat seama foarte repede că îl iubește, dar s-a temut că viața ei ar putea complica relația:

„Când ne-am întâlnit, mi-am dat seama aproape imediat că îl iubesc, dar că lucrurile ar putea deveni dificile din cauza a ceea ce aduceam eu în relație.”

Dufrene a liniștit-o încă de la început: „Eu lucrez cu aligatori, am pielea groasă.”

Artista a mai povestit că partenerul ei a fost mereu răbdător și atent: „Toate lucrurile care mă supărau, și au fost multe!, el pur și simplu asculta și spunea: ‘Fii tu însăți, iar eu te voi iubi și mai mult.'”

Chiar și după căsătorie, atenția publică a rămas intensă. Lana Del Rey a povestit că paparazzi au folosit inclusiv drone pentru a surprinde imagini de la nuntă și din primele zile ale mariajului.

„Dacă aș fi fost în locul lui, aș fi fost nervoasă, emoțiile mele erau mai intense decât de obicei, iar emoțiile mele obișnuite pot fi destul de copleșitoare!”, a spus ea râzând. „Dar Jeremy a fost bine. Mi-a spus: ‘Nu-ți face griji pentru mine.'”

