Gina Pistol, adevărul despre aparițiile sale în Playboy. De ce regretă că a pozat pentru celebra revistă: „Nu era cum îmi imaginam”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Poate că nu mulți mai sunt cei care își amintesc faptul că, în 2000, când avea 19 ani, Gina Pistol a pozat pentru revista Playboy. La vremea respectivă, prezentatoarea TV a participat la un casting, care a avut loc la Teatrul Giulești din București. Iar conform declarațiilor făcute ulterior de Silviu Dan Boerescu, fostul redactor-șef al publicației, Gina Pistol ar fi primit, în urma pictorialului, până în 1.000 de dolari. În total, vedeta a avut patru apariții în revista Playboy, bifând chiar și coperta numărului 100.

Gina Pistol, declarații inedite despre pictorialele din Playboy

Recent, în cadrul unui podcast, Gina Pistol și-a adus aminte de cele patru apariții ale sale din revista Playboy. Acum, la ani distanță de la pictorialele realizate pentru celebra publicație pentru adulți, prezentatoarea susține că are o urmă de regret.

„Am regretat când vedeam pictorialele, iar eu în capul meu mi-am imaginat că o să fie altfel… Eu aș putea fi un foarte bun fotograf. Nu știu dacă am moștenit partea asta de la tata. Îmi amintesc, din copilăria mea, că avea un aparat foto și tot timpul mă poza, mă uitam cum developează filmele în camera aia obscură… foarte mișto! Iar ceea ce am văzut eu în revistă (n.r Playboy) nu era cum îmi imaginam eu sau cum îmi doream eu să fie. Dar pentru că eram, la fel, mică, nu a fost nimeni să gestioneze toată povestea asta în favoarea mea. Nu prea sunt ok cu pictorialele. Adică nu regret că am făcut asta, doar că se putea mult mai bine”, a mărturisit Gina Pistol în podcast-ul „Salvat de clopoțel.”

Gina Pistol consideră că momentul în care a pozat în Playboy i-a schimbat traiectoria în viață, însă perseverența de care a dat dovadă a contribuit mai mult la parcursul admirabil pe care îl are azi în televiziune.

„Am, sunt reviste. Cred că am apărut în patru. Nu, mama cred că le are. Eu mutându-mă de mai multe ori… mai căram și revistele după mine?! Ăla a fost un episod care practic mi-a schimbat viața, după care nu știu, cumva a ținut de mine restul drumului. Că mai sunt, așa, știi, persoane care spun: „Bă, dar cum… ce sfaturi îmi dai și mie, că uite, am și eu o fată sau nu știu ce, vrea să ajungă să prezinte la TV?!”. Și am zis că degeaba le spun exact pașii pe care eu i-am făcut, pentru că până la urmă ține și de destinul fiecăruia.”

Gina Pistol, despre reacțiile misogine apărute după ce a pozat în Playboy

După ce a pozat în Playboy, Gina Pistol s-a confruntat cu mai multe reacții misogine. Prezentatoarea nu a rămas indiferentă în fața remarcilor răutăcioase și a prejudecăților, așa că a decis să reacționeze și să nu permită astfel de comentarii.

„Crescând fără tată și fiind o fetiță drăguță, frumoasă, bărbații mă tratau… Mai ales după ce am apărut în revistele alea… Am auzit atâtea glume proaste și când am crescut și am început să dau cu ei de pământ când ceva nu-mi convenea, că pot să fiu și genul ăsta. Când întâlneam bărbați care făceau glume misogine și erau mai nesimțiți, dădeam cu ei de pământ”, a declarat Gina Pistol în cadrul podcast-ului moderat de Mihai Morar.

Citește și:

Alexandru Minculescu, fostul soț al Mariei Popovici, se căsătorește la doi ani de la divorțul de actriță. Cine este și cum arată logodnica lui: „Avem cununia în octombrie'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro