După divorț trebuie să rămâi în contact cu fostul partener? Reguli care ar putea să-ți facă viața mai ușoară

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Căsnicia s-a încheiat, dar pe fostul partener nu poți să îl scoți definitiv din viața ta, să nu mai vorbești niciodată cu el. Motivul este unul extrem de important care mai departe necesită colaborarea voastră: copiii. Da, nu veți mai avea o relație de iubiți, ci una de părinți. Și chiar dacă discutăm despre un alt stil sau tip de relație, e necesar să aveți grijă să nu vă întoarceți la dinamica pe care o cunoașteți foarte bine, cea din timpul căsniciei, care a dus și la ruptura dintre voi.

Atenție la confuzia apropierii

O relație de prietenie sau amiciție nu presupune discuții despre viața personală a fiecăruia, intruziuni sau tendințe de control în care să vă dictați cum să vă trăiți fiecare viața deși nu mai sunteți împreună. Titulatura de mama sau tatăl copilului nu asigură o poziție superioară, ori una de judecător. Este mai sănătos ca discuțiile să rămână centrate pe co-parenting, respectiv programul copilului, școală, sănătate, vacanțe sau cheltuieli.

În plus, conversațiile despre viața romantică sau alte aspecte care țin de vechea relație pot crea ambiguitate și dificultatea de a vă rupe emoțional. Puteți rămâne agățați pe acel oare cum ar fi dacă ne împăcăm, ori maniera în care suntem acum apropiați oare nu seamănă cu flirt sau a început de ceva? Sau să perpetuați pe o durată lungă aceleași teme de ceartă care v-au măcinat relația atunci când erați căsătoriți. Deci altă relație între voi, alte limite, alte reguli, altă dinamică. Neclaritatea rolurilor și limitelor familiale după divorț sunt legate de dificultățile de adaptare ale copiilor.

Comportamentele repetitive

Da, limitele relației se schimbă, dar uneori comportamentele rămân aceleași. Înainte îi spuneai partenerului unde mergi, cu cine te vezi sau ce planuri ai pentru bucăți de weekend? De ce trebuie să faci același lucru? Este obișnuința? Senzația că trebuie să te explici serios, să ai un motiv întemiat, pentru a face o schimbare în programul de vizitare? Poți propune ca fostul să ia copilul mai devreme cu două zile, dacă poate, fără să faci un raport amănunțit de ce ai nevoie de această schimbare.

Comunicați despre copil, nu prin copil

Copilul nu este nici mesagerul, nici negociatorul, nici mediatorul vostru, doi adulți care nu mai reușesc să discute matur și sănătos. Îi puneți în cârcă o povară și niște roluri pe care sub nicio formă nu trebuie să le dețină, și îl introduceți într-un conflict care nu îi aparține. Discutați voi direct, inclusiv pe un canal mai puțin încărcat emoțional, de exemplu e-mailul sau mesajele scurte din aplicațiile destinate comunicării.

Divorțul nu e o competiție

Cine este părintele mai bun? Cine are casa mai frumoasă? Cine are viața mai interesantă? Cine își reface primul viața? Cine pare mai fericit? Dacă fiecare interacțiune devine o ocazie de a demonstra că celălalt a pierdut, divorțul continuă psihologic chiar dacă juridic s-a încheiat. Un divorț sănătos nu presupune să deveniți prieteni, ci doi oameni cu existențe separate, capabili să funcționeze fără să se rănească reciproc. Dacă fiecare conversație ajunge la reproșuri, justificări și reluarea trecutului, contactul cu fostul partener poate deveni o sursă permanentă de stres. Nu orice problemă din trecut trebuie rezolvată acum. Nu mai negociați fosta relație, ci aspectele concrete care vă leagă în prezent.

Foto: PR

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