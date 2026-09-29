Simona Halep, surprinsă alături de partenerul ei, Dorin Mateiu, chiar de ziua ei de naștere. În ce ipostaze au fost fotografiați cei doi

Pe 27 septembrie, Simona Halep a împlinit 35 de ani de ani, iar cu această ocazie a fost surprinsă de paparazzi la aeroport în compania partenerului ei, Dorin Mateiu.

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  de  Andreea Ilie
Simona Halep și Dorin Mateiu (1)
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Simona Halep s-a confruntat cu o perioadă tumultuoasă după despărțirea de Toni Iuruc în 2022. Problemele nu s-au oprit atunci pentru fosta campioană de la Roland Garros, fiind suspendată după ce a fost acuzată de dopaj, o situație care a agravat dificultățile prin care trecea.

Simona Halep, surprinsă alături de partenerul ei, Dorin Mateiu

După divorțul de Toni Iuruc, în 2022, Simona Halep a preferat discreția cu privire la viața ei personală. Însă, de ceva timp, circulă zvonuri cu privire la relația amoroasă pe care fosta jucătoare de tenis ar avea-o cu omul de afaceri Dorin Mateiu.

Cei doi nu au fuseseră surprinși până acum împreună, sursele mondene precizând de-a lungul timpul că cei doi s-ar fi cunoscut în Dubai, acolo unde Simona Halep deține o locuință și unde petrece o mare parte a timpului.

La o lună de când jucătoarea de tenis a fost surprinsă în vacanță în Mykonos alături de Dorin Mateiu, cei doi au apărut pentru prima dată împreună la un eveniment public. Fosta campioană și omul de afaceri au urmărit finala turneului de la Wimbledon din Loja Regală, marcând astfel prima lor apariție oficială în calitate de cuplu.

Pe 27 septembrie, Simona Halep a împlinit 35 de ani de ani, iar cu această ocazie a fost surprinsă de paparazzi la aeroport în compania partenerului ei, Dorin Mateiu.

Potrivit imaginilor publicate de CANCAN.RO, Simona Halep l-a așteptat pe omul de afaceri la Aeroportul Internațional Henri Coandă. Cei doi au plecat ulterior împreună cu mașina, iar destinația a fost National Golf & Country Club, din comuna Niculești, în apropierea Bucureștiului. În mașină, Simona Halep l-a sărutat pe Dorin Mateiu.

Simona Halep, declarații despre cea mai grea perioadă din viața ei

Într-un interviu recent acordat presei internaționale, Simona Halep a mărturisit cât de complicată a fost perioada după divorțul de Toni Iuruc. Suspendarea a adăugat și mai multă presiune, transformând situația într-o adevărată provocare. Deși a jucat câteva două meciuri de la revenire, Halep este de părere că încă nu a depășit complet dificultățile, dar are încredere că viitorul îi va aduce schimbări pozitive.

De asemenea, Simona Halep a subliniat că evenimentele recente din viața sa au fost extrem de greu de gestionat. Cu toate acestea, ea a rămas optimistă, crezând cu tărie că această perioadă grea va trece. Jucătoarea de tenis este convinsă că lucrurile se vor îmbunătăți și că vor apărea oportunități care îi vor schimba viața în bine.

„A fost divorțul, a fost dopajul, iar acum sunt accidentările. Unul după altul. Și accept totul, gândindu-mă că așa trebuie să se întâmple. Mereu mă uit la citate motivaționale. Și unul spune așa: nu contează ce vine la tine, contează cum reacționezi”, a declarat Simona Halep pentru We are tennis.

Scandalul de dopaj a avut un impact profund asupra Simonei Halep. Ea consideră că a fost victima unei situații nedrepte și a fost șocată să constate câți oameni au ales să-i întoarcă spatele. Această experiență dureroasă a determinat-o să devină mult mai precaută în relațiile cu cei din jurul său.

„N-am crezut că oamenii pot fi răi sau că ți se poate întâmpla o situație nedreaptă, precum cea pe care am trăit-o. De aceea, acum am început să văd un pic și partea negativă a lucrurilor. Am început să fiu pregătită, în cazul în care mi se va întâmpla ceva rău. Trebuie să învăț, din nou, să am o gândire pozitivă, așteptând lucrurile bune. Trec acum prin această etapă. N-am terminat-o, dar lucrez la asta”, a mai spus sportiva.

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Foto: Arhiva ELLE, Facebook Simona Halep, Profimedia

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