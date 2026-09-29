8 moduri eficiente în care putem preveni primele semne ale îmbătrânirii

Cine își dorește să îmbătrânească? Probabil că majoritatea care ar da răspunsuri ar spune că vor să evite inevitabilul. Pe parcursul vieții vei primi foarte multe sfaturi legate de stilul de viață, încât va deveni foarte dificil să îți dai seama ce anume este bine sau nu pentru tine.

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  de  ELLE
8 moduri eficiente în care putem preveni primele semne ale îmbătrânirii

Cu toții îmbătrânim, cel puțin fizic, și nimeni nu este dornic de aceste schimbări. Chiar dacă nu putem să împiedicăm primele semnele ale imbătrânirii, ne putem asigura ca acestea nu apar mai devreme. Așadar, ți-am pregătit opt sfaturi cu ajutorul cărora poți să încetinești primele semne ale îmbătrânirii.

1. Alimentația sănătoasă îmbunătățește stilul de viață

Numeroase legume și fructe sunt bune pentru un corp sănătos și pentru prevenirea procesului de îmbătrânire. Broccoli este un asemenea aliment, deoarece conține substanțe anticancerigene. De asemenea, fructele de pădure sunt benefice organismului, pentru că au în componența lor antioxidanți care protejează organismul de tulburări neurologice.

2. Exercițiile de yoga mențin corpul armonios

Una dintre soluțiile pentru prevenirea îmbătrânirii este mișcarea regulată. Practica Yoga are exerciții specifice pe care antrenorii de fitness le recomandă celor care vor să își întărească forța și să aibă o flexibilitate mai bună. În plus, cele două tipuri de exerciții pot ajuta la scăderea tensiunii arteriale și la reglarea unor tulburări ale somnului.

3. Ridicarea de greutăți

Pentru întărirea oaselor, cercetătorii din domeniul medical susțin că este indicată ridicarea regulată de greutăți. Acestea ne ajută la tonifierea mușchilor. Și oricum este bine să facem sport de cel puțin două ori pe săptămână.

4. Învață să gestionezi stresul. Relaxează-te!

Există mai multe metode prin care poți să depășești momentele tensionate care îți pun sănătatea în pericol zi de zi. Acestea presupun activități care îți fac plăcere și te deconectează de la ritmul cotidian alert – vacanțe scurte, practicarea hobby-urilor, ieșirile cu prietenii, lectura.

5. Renunță la fumat

O altă cauză majoră a îmbătrânirii premature a pielii este fumatul. Putem distinge imediat persoanele care fumează de cele care nu o fac, din cauza ridurilor specifice. Fumatul duce la probleme precum formarea cearcănelor, îngălbenirea dinților, ten îmbătrânit, ceea ce ar trebui sa ne facă să renunțăm la acest viciu.

6. Nu pierde nopțile!

Cu toții știm cât de important este somnul și că acesta nu ar trebui neglijat. Unul dintre principalele beneficii ale somnului este faptul că te ajută să te concentrezi mai bine. Astfel, dacă ai dormit suficient, o să ai randament mai bun atât la job, cât și acasă. Un somn bun te ajută să lucrezi cu spor și mai multă atenție.

7. Expunerea la soare poate produce petele pigmentare

Chiar daca soarele ajută pielea, este important să evităm expunerea îndelungată și fără protecție. Dermatologii susțin ca soarele este cauza principală a îmbătrânirii tenului, așa că este esențial să folosim creme cu factor UV. De asemenea, aceștia ne recomandă să evităm ieșitul vara între orele 10 și 17, când razele UV sunt foarte puternice.

8. Beneficiile vitaminelor asupra organismului

Vitaminele sunt compuși din alimente ce ne ajută să fim în formă și sănătoși, și de fapt ajută la funcționarea diferitelor sisteme metabolice din organism. Putem opta și pentru suplimente alimentare (vitaminele A, B12, C), însă specialiștii ne recomandă să le luăm din surse alimentare. Vitaminele sintetice nu vor avea aceleași beneficii, iar organismul tratează diferit varianta sintetică față de cea naturală.

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Foto: Arhiva ELLE

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