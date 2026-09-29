Anca Țurcașiu, imagini speciale cu fiul ei, Radu, și nepoata ei, Zoe: „Trei generații”

Anca Țurcașiu prețuiește fiecare moment pe care îl petrece cu nepoata ei, Zoe, iar cele mai recente imagini dovedesc din plin acest lucru.

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  de  ELLE.ro
Anca Țurcașiu, nepoata ei și fiul ei
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Anca Țurcașiu și-a impresionat fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare cu imagini rare de familie.

Anca Țurcașiu și persoanele speciale din viața ei

În luna iunie a anului 2024, Anca Țurcașiu a devenit bunică pentru prima dată, după ce Andreea, soția fiului ei, Radu, a născut o fetiță, pe care au ales să o cheme Zoe.

Anca Țurcașiu a fost surprinsă într-un moment special, alături de fiul ei, Radu, și nepoata ei, Zoe. Cei trei au fost fotografiați în timp ce stau în aer liber și se bucură de clipe minunate împreună. Anca Țurcașiu prețuiește enorm fiecare ocazie pe care o petrece cu micuța Zoe. 

„Trei generații.
O după-amiază.
Toată inima mea!”

Anca Țurcașiu, despre creșterea nepoatei sale

Anca Țurcașiu petrece frecvent timp alături de nepoata sa, însă recunoaște că părinții fetiței nu au lăsat-o până acum singură în grija bunicilor. Vedeta spune că le respectă decizia și este convinsă că, odată cu trecerea timpului, lucrurile se vor schimba. Artista recunoaște că, atunci când vine vorba de Zoe, este mult mai indulgentă decât era ca părinte.

„Sunt mult mai permisivă, da. Chiar sunt mult mai permisivă ca bunică. O ador pe Zoe și sunt în stare de orice”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

Cu toate acestea, artista a precizat că nu a avut ocazia să rămână singură cu fetița. Fiul și nora preferă, cel puțin pentru moment, să fie mereu alături de copil.

„Nu, nici nu vor să mi-o lase singură acasă. Ne întâlnim în parc sau mergem în vizită ori vin ei în vizită, dar să o lase la mine n-au vrut niciodată. Vor ei să o crească, nu vor să o crească altcineva. Probabil o vor lăsa și la mine atunci când va crește mai mare. E un sentiment foarte frumos să fii bunică, e unic”, a mai spus vedeta.

În 2022, Radu, fiul Ancăi Țurcașiu, și-a unit destinul cu iubita lui la Biserica Sfântul Elefterie, la câteva luni după cununia civilă. Radu și soția lui, Andreea, au avut parte de o ceremonie de vis, la care au fost prezenți doar membrii familiei și prietenii apropiați.

Când vine vorba despre familie, Anca Țurcașiu este dedicată complet și se bucură enorm că fiul ei are o căsnicie frumoasă și și-a găsit fericirea alături de Andreea. Artista a precizat faptul că nu intervine cu sfaturi în ceea ce privește viața fiului ei, Radu.

„Am mai spus că n-am dat sfaturi sub nicio formă și nici nu mă bag în viața lor. Sunt foarte fericiți, se iubesc foarte mult. Regrete vizavi de relația cu Radu nu am. Am fost foarte prezentă în viața lui, chiar dacă plecam mult în turnee. Am fost o mamă care a făcut lecții cu el în fiecare zi, care petrecea mult timp cu el, ocupându-ne de o grămadă de activități împreună”, a povestit Anca Țurcașiu pentru VIVA!

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Foto: Instagram 

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