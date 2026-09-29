Laura Cosoi, despre viața cu cinci fetițe. Cum s-a adaptat la noua realitate din viața ei: „Este exact familia pe care mi-am dorit-o”

Laura Cosoi a povestit despre viața ei din prezent alături de cinci fetițe. Actrița a dezvăluit cum s-a schimbat dinamica din familie de când a devenit din nou mamă și cum își crește fiicele.

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  de  ELLE.ro
Laura Cosoi și fiicele sale
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La finalul lunii iulie, Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară. Actrița a născut o fetiță, pentru care a ales numele Nina Elisabeta. Vedeta mai are patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi, declarații despre viața cu cinci copii

Laura Cosoi a vorbit deschis despre cum arată în prezent viața ei, de când familia ei s-a mărit din nou. Actrița a revenit rapid în fața telespectatorilor cu un nou sezon din emisiunea „Vacanță de vedetă”, pe care o prezintă la Antena Stars. 

„Nu cred că există un secret și nici nu vreau să creez impresia că le fac pe toate cu ușurință. Am cinci copii, un bebeluș foarte mic, o casă plină și o meserie pe care o iubesc, așa că viața mea este foarte intensă în perioada asta. Dar cred că atunci când faci lucrurile care îți plac, ele îți dau energie, nu doar îți consumă energia. M-am întors pe platou pentru că mi-a fost dor, pentru că „Vacanță de vedetă” de la Antena Stars este un proiect în care cred și pentru că mă simt foarte bine în această echipă. Și, evident, pot face toate astea pentru că am sprijin acasă. Nu sunt singură în povestea asta”, a spus Laura Cosoi pentru tvmania.ro.

În ciuda haosului care există în familie, Laura Cosoi se simte recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiește în prezent și se bucură de fiecare moment cu fiicele sale. 

„Haos organizat, fără discuție! Cu cinci copii, dintre care patru au program de școală, grădiniță și creșă și una are program de lapte, nu cred că există „armonie pură” la prima oră. Sunt ghiozdane, haine, mic dejun, întrebări, lucruri uitate, cineva care nu găsește ceva și Nina care are propriul ei program. Dar mie îmi place viața asta. E zgomotoasă, e foarte vie și este exact familia pe care mi-am dorit-o.”

Actrița a mai dezvăluit și care sunt principiile după care se ghidează în creșterea fiicelor sale. 

„Să știe că sunt iubite necondiționat, dar că iubirea nu exclude limitele și responsabilitatea. Încercăm să le creștem independente, să aibă încredere în ele, să fie empatice și respectuoase și să înțeleagă că libertatea vine și cu responsabilitate. Și mai este ceva foarte important pentru mine: să petrec timp individual cu fiecare. Sunt surori, dar fiecare dintre ele este un copil cu personalitatea, ritmul și nevoile ei.”

Laura Cosoi, declarații după botezul fiicei sale, Nina

La finalul lunii august, Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au botezat-o pe cea de-a cincea lor fetiță, Nina, în Maramureș, la biserica romano-catolică din Baia Sprie, un loc cu o însemnătate deosebită pentru familia lor, pentru că acolo au fost creștinate și celelalte fiice ale celor doi. Evenimentul a durat trei zile și s-a desfășurat în aer liber, într-o atmosferă încărcată de muzică populară și obiceiuri locale. În ceea ce privește meniul, s-au regăsit preparate specifice Maramureșului cu influențe din bucătăria italiană.

La acest eveniment important, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au avut alături rudele și prietenii foarte apropiați. De asemenea, au fost prezente și actrițele Adela Popescu și Ada Condeescu, cele două prietene foarte bune ale Laurei Cosoi. 

La scurt timp după botezul Ninei, Laura Cosoi a împărtășit pe Instagram mai multe imagini de la evenimentul din Maramureș. 

„Zi binecuvantată în familia noastră! Avem inimile pline”, a transmis Laura Cosoi după botezul fiicei sale.

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Foto: Instagram

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