Khai, fiica lui Gigi Hadid și a lui Zayn Malik, a împlinit 6 ani. Imaginile rare publicate de model

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Gigi Hadid a împărtășit pe Instagram mai multe imagini de la aniversarea fiicei sale, Khai, care a împlinit recent 6 ani. Modelul, în vârstă de 31 de ani, a publicat fotografii surprinse în timpul activităților organizate pentru această ocazie, de la culesul merelor și pregătirea deserturilor până la momentele petrecute împreună.

Alături de imagini, Gigi Hadid i-a dedicat fiicei sale un mesaj emoționant, în care a vorbit despre personalitatea acesteia și despre relația lor apropiată.

„Bebelușul meu a împlinit 6 ani săptămâna trecută. Să o sărbătoresc este un dar”, a scris modelul. „Oglinda mea, muza mea, cea mai împlinitoare iubire. Nici în cele mai îndrăznețe visuri ale mele nu mi-aș fi putut imagina că vei exista! Curioasă, creativă, iubitoare, plină de energie, face roata, se cațără în copaci, sapă după râme, își alege singură ținutele, citește, face spectacol, adoră dulciurile și animalele!!!!!! Sunt atât de mândră și norocoasă să fiu mama ta.”

Zayn Malik, în vârstă de 33 de ani, a marcat, la rândul său, aniversarea fiicei sale printr-o serie de fotografii publicate pe Instagram. Petrecerea lui Khai a avut loc la American Dream, în New Jersey, unde fetița s-a distrat alături de mai mulți prieteni la atracțiile parcului de distracții.

Pentru aniversare, spațiul a fost decorat cu ghirlande în culorile curcubeului, un arc realizat din baloane și un panou inspirat de Squishmallows, pe care era scris mesajul „La mulți ani, Khai”.

Fiica lui Gigi Hadid și a lui Zayn Malik a purtat o rochie de petrecere cu dungi în culorile curcubeului. Tema Squishmallows s-a regăsit și pe tortul aniversar cu patru etaje, în care Khai a suflat lumânările.

Printre cadourile primite s-au numărat un habitat pentru insecte de la National Geographic și un kit pentru creșterea fluturilor, surprinse într-una dintre fotografiile publicate de părinții săi.

Gigi Hadid și Zayn Malik au început să formeze un cuplu în 2016, relația lor fiind marcată de mai multe despărțiri și împăcări. În aprilie 2020, modelul a confirmat că este însărcinată în timpul unui interviu acordat lui Jimmy Fallon. Cinci luni mai târziu, în septembrie, cei doi au devenit părinții lui Khai, care s-a născut natural, acasă.

Hadid și Malik s-au despărțit în octombrie 2021, după un presupus conflict între fostul membru One Direction și mama modelului, Yolanda Hadid. În ciuda despărțirii, cei doi au continuat să fie implicați în creșterea fiicei lor.

În luna februarie, în timpul unei apariții în podcastul „Call Her Daddy”, Zayn Malik a oferit o declarație surprinzătoare despre fosta sa parteneră, Gigi Hadid.

„Ca să fiu corect și vreau să spun asta public, o voi iubi întotdeauna pe G, pentru că datorită ei copilul meu se află pe acest pământ și am cel mai profund respect pentru ea”, a declarat artistul. „O voi iubi întotdeauna, dar nu știu dacă am fost vreodată îndrăgostit de ea.”

Gigi Hadid, dezvăluiri rare despre relația cu Bradley Cooper

În prezent, Gigi Hadid formează un cuplu cu actorul Bradley Cooper. Modelul a făcut recent câteva dezvăluiri rare despre relația lor, explicând ce o face diferită de experiențele sale amoroase din trecut.

Într-un interviu acordat revistei Vogue France, Gigi Hadid a vorbit despre echilibrul pe care l-a găsit alături de Bradley Cooper și despre felul în care cei doi reușesc să își susțină reciproc carierele.

Întrebată dacă discută despre proiectele lor profesionale, modelul a confirmat că acest lucru face parte din relația lor, chiar dacă domeniile în care lucrează sunt diferite.

„Nu înțelegem neapărat toate provocările pe care le presupun meseriile fiecăruia dintre noi, dar important este să ai alături pe cineva care te susține și care te ajută să rămâi cu picioarele pe pământ”, a declarat Gigi Hadid pentru Vogue.

La fel de importantă este, spune ea, sinceritatea. Modelul a recunoscut că tocmai posibilitatea de a comunica deschis cu partenerul său reprezintă una dintre diferențele majore față de relațiile pe care le-a avut în trecut.

„Ceea ce este frumos la relația mea actuală și atât de diferit față de ceea ce am trăit înainte este capacitatea de a fi profund sinceri. Să spunem ceea ce gândim, atunci când gândim acel lucru”, a explicat ea pentru publicație.

În ultima perioadă, Gigi Hadid și Bradley Cooper au locuit împreună la Paris, unde actorul a filmat un prequel al peliculei Ocean’s Eleven, cu Margot Robbie în distribuție. Pentru model, șederea în capitala Franței a însemnat și ocazia de a descoperi orașul dintr-o perspectivă complet diferită.

„Multă vreme, Parisul a fost pentru mine un oraș asociat cu munca. Aterizam acolo, mă grăbeam spre un hotel unde mă așteptau douăzeci de fotografi, nu aveam cum să mă plimb, iar apoi urcam într-o mașină care mă ducea la un studio fără ferestre”, a povestit ea pentru Vogue.

„Dar, recent, datorită iubitului meu, care iubește Franța și vorbește franceza, am descoperit un Paris complet diferit, pe care îl ador. Așa că, la un moment dat, de ce să nu mă stabilesc acolo?”, a adăugat modelul.

Foto: Getty

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro