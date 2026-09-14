Gigi Hadid, declarații rare despre relația cu Bradley Cooper: „Atât de diferit față de ceea ce am trăit înainte…”

Discretă în privința vieții sale personale, Gigi Hadid a dezvăluit ce apreciază cel mai mult la relația pe care o are cu Bradley Cooper.

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  . Actualizat 14.09.2026, 16:21,  de  ELLE
Gigi Hadid, declarații rare despre relația cu Bradley Cooper: "Atât de diferit față de ceea ce am trăit înainte..."

Gigi Hadid a făcut dezvăluiri rare despre relația cu Bradley Cooper, explicând ce o face diferită de experiențele sale amoroase din trecut. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul de 51 de ani formează un cuplu din 2023, însă au preferat până acum să își păstreze viața privată departe de lumina reflectoarelor.

Într-un interviu acordat revistei Vogue France, Gigi Hadid a vorbit despre echilibrul pe care l-a găsit alături de Bradley Cooper și despre felul în care cei doi reușesc să își susțină reciproc carierele.
Întrebată dacă discută despre proiectele lor profesionale, modelul a confirmat că acest lucru face parte din relația lor, chiar dacă domeniile în care lucrează sunt diferite.

„Nu înțelegem neapărat toate provocările pe care le presupun meseriile fiecăruia dintre noi, dar important este să ai alături pe cineva care te susține și care te ajută să rămâi cu picioarele pe pământ”, a declarat Gigi Hadid pentru Vogue.

La fel de importantă este, spune ea, sinceritatea. Modelul a recunoscut că tocmai posibilitatea de a comunica deschis cu partenerul său reprezintă una dintre diferențele majore față de relațiile pe care le-a avut în trecut.

„Ceea ce este frumos la relația mea actuală și atât de diferit față de ceea ce am trăit înainte este capacitatea de a fi profund sinceri. Să spunem ceea ce gândim, atunci când gândim acel lucru”, a explicat ea pentru publicație.

În această perioadă, Gigi Hadid și Bradley Cooper locuiesc împreună la Paris, unde actorul filmează un prequel al peliculei Ocean’s Eleven, cu Margot Robbie în distribuție. Pentru model, șederea în capitala Franței a însemnat și ocazia de a descoperi orașul dintr-o perspectivă complet diferită.

„Multă vreme, Parisul a fost pentru mine un oraș asociat cu munca. Aterizam acolo, mă grăbeam spre un hotel unde mă așteptau douăzeci de fotografi, nu aveam cum să mă plimb, iar apoi urcam într-o mașină care mă ducea la un studio fără ferestre”, a povestit ea pentru Vogue.

„Dar, recent, datorită iubitului meu, care iubește Franța și vorbește franceza, am descoperit un Paris complet diferit, pe care îl ador. Așa că, la un moment dat, de ce să nu mă stabilesc acolo?”, a adăugat modelul.

Gigi Hadid și Bradley Cooper, căsătorie în secret?

Declarațiile sale vin într-un moment în care relația celor doi se află din nou în atenția presei. La începutul lunii august, Gigi Hadid și Bradley Cooper au fost fotografiați la Paris purtând inele aurii pe degetele inelare de la mâna stângă, ceea ce a alimentat imediat speculațiile potrivit cărora s-ar fi căsătorit în secret. Cei doi sunt împreună din 2023 și au evitat mult timp aparițiile publice în cuplu, Bradley refuzând inclusiv să pășească alături de Gigi pe covorul roșu.

Potrivit Page Six Style, presupusele verighete purtate de cei doi sunt create de casa franceză Boucheron. Gigi Hadid ar purta modelul „Quatre Radiant Edition Wedding Band”, care costă aproximativ 5.600 de euro, iar Bradley Cooper ar fi ales modelul „Godron Pink Gold Wedding Band”, în valoare de aproximativ 1.840 de euro.

Apariția lor a alimentat inclusiv zvonurile potrivit cărora cei doi s-ar fi căsătorit la New York la începutul verii. O sursă citată ulterior de Us Weekly a infirmat însă speculațiile și a susținut că bijuteriile sunt, de fapt, inele care simbolizează angajamentul lor unul față de celălalt.

„Au inelele de câteva luni”, a declarat sursa pentru Us Weekly, adăugând că „niciunul dintre ei nu își dorește să se căsătorească sau să aibă o nuntă tradițională”. Potrivit aceleiași surse, cei doi sunt însă foarte serioși în privința relației lor.

„Lucrurile merg foarte bine”, a mai spus sursa. „Sunt de nedespărțit atunci când nu lucrează. În acest moment, viețile lor sunt complet îmbinate, iar fiicele lor se înțeleg bine și se întâlnesc să se joace împreună. În felul lor, au devenit, practic, o mică familie fericită”.

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Foto: Getty Images

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