Cum a schimbat-o celebritatea pe Nicole Cherry. Artista, despre transformările din viața ei: „Noi lecții”

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Nicole Cherry a vorbit despre felul în care s-a transformat în ultimii ani, atât pe plan personal, cât și profesional. Artista, care și-a început cariera în muzică de foarte tânără, spune că fiecare etapă prin care a trecut a venit cu propriile lecții, de la succes și maturizare până la căsnicie și experiența de a deveni mamă.

Cum au schimbat-o succesul și rolul de mamă

Privind în urmă la anii care au trecut de la debutul său în muzică, Nicole Cherry admite că nu mai este aceeași persoană. Succesul profesional, maturizarea și, mai ales, experien ța maternității au venit cu responsabilități și perspective noi. Cântăreața nu privește însă transformarea ca pe un proces liniar sau lipsit de greșeli. Din contră, consideră că fiecare perioadă a vieții presupune adaptare, iar momentele dificile fac parte din evoluția personală.

„M-am schimbat de foarte multe ori și, bineînțeles, că fiecare etapă din viața mea a venit cu noi lecții, cu noi atribuții pe care le-am învățat, am greșit… Cred că asta e cel mai important: să acceptăm perioadele din viața noastră și să încercăm să nu ne lăsăm doborâte. Aici vorbim despre femei și despre toate schimbările prin care trecem noi, ca femei: de la adolescență, la mamă, la multe, multe alte schimbări care vin odată cu rolul de femeie și de mamă, bineînțeles”, a declarat cântăreața pentru Spynews.ro.

Nicole Cherry și-a schimbat look-ul

Recent, Nicole Cherry a ales și un nou look, renunțând la vechea nuanță a părului în favoarea unui roșcat deschis. Artista spune că decizia a venit din dorința de a încerca ceva diferit și că, atunci când o schimbare îi aduce o stare mai bună, preferă să își urmeze instinctul în loc să analizeze excesiv lucrurile.

„Am simțit nevoia de această schimbare și cred că e bine să ne ascultăm pe noi. Atunci când vine vorba despre schimbări, atât timp cât ne fac să ne simțim mai bine, just do it! De ce nu? Important este să nu gândim prea mult, pentru că atunci apar multe alte gânduri care te pot împiedica să faci unele lucruri. Eu cred că schimbările sunt bune, în cele din urmă”, a mai declarat Nicole Cherry.

Nicole Cherry se descrie drept o persoană impulsivă, o trăsătură pe care nu și-ar dori însă să o schimbe. În momentele care presupun hotărâri importante legate de carieră sau de viața personală, artista se bazează și pe opiniile oamenilor apropiați, în special ale echipei și soțului său. În schimb, atunci când vine vorba despre imagine și look, preferă spontaneitatea.

„Sunt o fire în general impulsivă, dar această impulsivitate și faptul că sunt echilibrată de fiecare dată de echipa mea și de soțul meu cumva mă și definește ca artist și ca personalitate. Nu aș schimba niciodată nimic. Pur și simplu reușesc să mă echilibrez. Dacă e să iau o decizie când vine vorba despre cariera mea sau despre orice ține de viața mea, cu siguranță mă consult. Dar când e vorba de păr sau de lucruri care țin de aspectul meu, să știi că, de obicei, fac ceea ce-mi trece prin cap”, a mai spus artista.

Nicole Cherry, despre decizia de a deveni mamă la doar 22 de ani

Nicole Cherry îmbină cât de bine se poate viața de familie cu cea de artist, iar vedeta reușește să petreacă timp de calitate alături de fiica ei, Anastasia, postând adesea imagini inedite cu aceasta. De asemenea, cântăreața nu neglijează nici responsabilitățile profesionale și este tot timpul în mijlocul unor proiecte inedite.

În 2022, vestea dată de Nicole Cherry potrivit căreia ea și partenerul ei, Florin Popa, vor avea un copil împreună i-a uimit pe toți. Deși vedeta a fost încurajată și apreciată de foarte mulți fani pentru faptul că va deveni mamă, artista s-a confruntat și cu foarte multe critici, pe care însă le-a demontat imediat.

„Cumva mi-am calculat toate aceste lucruri, iar mama mereu îmi spunea: ‘Îmi place că ți le dorești, dar, în același timp, mă gândesc că de Sus se uită la tine și cam râde, pentru că planul acesta niciodată nu se potrivește și poate nu mereu reușim să ne ținem de el.’ Aici a fost un cumul de multe momente potrivite, oameni potriviți, la locul potrivit”, a declarat ea pentru Cancan.ro.

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Foto: Instagram

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