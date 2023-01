Nicole Cherry a dat răspunsul perfect celor care o critică pentru că a devenit mamă la 22 de ani: „Nu sunt un copil cu un copil”

Nicole Cherry îmbină cât de bine se poate viața de familie cu cea de artist, iar vedeta reușește să petreacă timp de calitate alături de fiica ei, Anastasia . De asemenea, cântăreața nu neglijează nici responsabilitățile profesionale și este tot timpul în mijlocul unor proiecte inedite. Astfel, Nicole le dă replica perfectă celor care o critică pentru faptul că a devenit mamă tânără, considerând-o „un copil cu copil”.

În urmă cu doi ani, vestea dată de Nicole Cherry potrivit căreia ea și partenerul ei, Florin Popa, vor avea un copil împreună i-a uimit pe toți. Deși vedeta a fost încurajată și apreciată de foarte mulți fani pentru faptul că va deveni mamă, artista s-a confruntat și cu foarte multe critici, pe care însă le-a demontat imediat.

Invitată în podcastul „Fain și simplu” al lui Mihai Morar, Nicole Cherry a vorbit deschis despre acea perioadă în care primea comentarii răutăcioase din partea celor care considerau că este prea tânără pentru a avea un copil.

„ Am primit hate în social media, întrucât oamenii au considerat că eu sunt un copil la 23 de ani și n-am voie să fiu mamă la această vârstă. Sunt femeie, nu sunt copil cu copil, iar 2022 m-a maturizat enorm. A fost un an în care nu am mai avut voie să fiu copil. Eu cred că o mamă, abia după ce dă naștere și trăiește câteva experiențe cu copilul ei, abia atunci dobândește câteva frici. Eu înainte nu gândeam atâtea lucruri. „, a povestit Nicole Cherry.

De asemenea, vedeta nu s-a lăsat copleșită de gândul că va deveni mamă și și-a intrat foarte repede în rol. Astfel, Nicole a povestit cum singură a învățat anumite lucruri legate de creșterea fetiței sale și nu s-a temut de ce va urma.

„În afară de partea de dezvoltare, nu am citit cum se spală, cum se pune scutec, nimic. Eu mi-am luat copilul și am început să-l spăl. Singură. Nu a venit nimeni. Nu am așteptat-o pe mama să vină. Și ce am făcut, am făcut bine. Copilul meu, la 1 an si 2 luni, merge singur, face multe.(…) Mai sunt anumite momente când m-am dus la medic și mi-am dat seama că ei sunt cei care te bagă în panică. (…) Sunt mai liniștită dacă nu știu anumite lucruri. Eu sunt foarte atentă când stau și vorbesc cu Anastasia. (…) La mine a fost foarte greu.”, a mai continuat Nicole Cherry.