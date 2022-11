Anastasia, fiica lui Nicole Cherry, a împlinit un an. Ce petrecere a organizat artista

Fiica lui Nicole Cherry a împlinit un an. Artista a decis să marcheze acest eveniment important din viața Anastasiei printr-o petrecere tematică.

Pe contul personal de Instagram, Nicole Cherry a transmis un mesaj special în ziua în care fiica ei, Anastasia, a împlinit un an. De când a devenit mamă, cântăreața a trecut prin cele mai frumoase și emoționante momente.

„27.11.2021, 13:48❤️ Acum un an am devenit mamă și am cunoscut cea mai profundă formă de iubire necondiționată. Îți mulțumesc că m-ai ales să-ți fiu mamă. Îți mulțumesc că m-ai făcut mamă. La mulți ani, fetița mea perfectă!”, a fost mesajul transmis de Nicole Cherry pe Instagram.

De asemenea, Nicole Cherry a pus la cale și o petrecere pentru fiica ei. Artista a avut ca sursă de inspirație pentru eveniment povestea clasică „Alice în Țara Minunilor”, iar ea și Anastasia s-au costumat în Alice. Cântăreața a publicat mai multe imagini de la petrecere, iar fanii au fost impresionați de tematică.

Înainte de petrecerea fiicei sale, Nicole Cherry mărturisea pe Instagram faptul că este entuziasmată cu privire la eveniment. Artista a dezvăluit și care a fost tematica inițială și care este motivul pentru care a schimbat-o.

„Sunt atât de entuziasmată pentru că i-am pregătit petrecerea și am ales cred că cele mai bune fete să punem toată treaba la cale. (…) E ca și când vine ziua mea, fix așa. Mai rău ca la ziua mea. Chiar sunt entuziasmată tare și sper să iasă totul bine. Inițial, voiam să-i fac cu Winter Wonderland (…) mi-am schimbat această dorință, pentru că am găsit un decor minunat și așa am ales practic Alice in Wonderland”, a povestit Nicole Cherry.