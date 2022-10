Cum se menține în formă Nicole Cherry, după ce a devenit mamă: „Muncesc mult”

Nicole Cherry a devenit mamă în urmă cu aproximativ un an, iar de atunci se bucură din plin de viața de familie. Vedeta a dezvăluit cum a revenit la silueta de invidiat și cum reușește să se mențină în formă după ce a născut.

Cântăreața a dezvăluit că micuța Anastasia o solicită destul de mult, însă reușește să găsească momente pentru a avea grijă de ea însăși. Nicole Cherry a dezvăluit că face tot posibilul pentru a se împărți între proiectele profesionale și viața de familie. Cum timpul petrecut cu fetița ei este cel mai important, Nicole a spus că micuța o ține tot timpul activă.

Nicole Cherry a recunoscut că a reușit să se scape de kilogramele în plus și a adoptat un stil de viață sănătos. Vedeta a dezvăluit că acesta este și secretul ei: un stil de viață echilibrat. Artista a dezvăluit că își adaptează programul în funcție de fetița ei și petrece destul de mult timp acasă cu ea.

„Muncesc mult, mă ține în formă și Anastasia pentru că a început să meargă destul de mult, îi place să exploreze și ne solicită. Cam atât. În mod normal, doarme pe la 9 jumătate, 10. Doarme mai mult la ultimul somn pe care îl are. Așteptăm acum tranziția, să renunțăm, ușor, ușor, la cele două somnuri și să ne bucurăm de un singur somn bun, să putem să facem mai multe împreună. Momentan, îmi place să fiu cu ea acasă. Ea, dacă își dorește să se odihnească, prefer să fie în mediul ei, să se simtă bine. În rest, încerc să am un stil de viață alimentar cât se poate de sănătos. Echilibru, în general, cred că acesta a fost secretul meu. Oricum, consider că o femeie, după ce devine mamă, capătă, cel puțin, un zâmbet, o strălucire mai aparte„, a declarat Nicole Cherry în exclusivitate pentru Ego.ro.