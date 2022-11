Șerban Copoț, declarații inedite despre relația cu soția lui: „Toate lucrurile le tratăm cu calm”

Șerban Copoț își păstrează viața personală departe de ochii curioșilor. Prezentatorul TV și partenera lui de viață, Roxana, s-au căsătorit în 2015, după o relație de 10 ani. Au împreună trei copii, pe micuța Ada-Noelle, care a venit pe lume la finalul anului 2020, și doi băieți, pe Teddy și Alex.

Deși este discret, Șerban Copoț a surprins cu declarațiile pe care le-a făcut recent despre viața de familie. Prezentatorul TV a vorbit despre relația pe care o are cu soția lui și a dezvăluit secretele căsniciei lor de lungă durată.

„ Ș i eu a trebuit să renunț la lucruri, la fel și ea, dar nu le-am monitorizat niciodată și nici nu o să o facem. E mai înțeleaptă decât mine. Creează un climat de împăcare, nu de competiție. Eu sunt foarte competitiv, dar ea mi-a demonstrat că este mai înțeleaptă decât mine și am învățat de la ea să nu mai fiu așa de îndârjit. M-am schimbat foarte mult pe subiectul ăsta. Am învățat de la ea să las de la mine, să respir înainte să reacționez. Ne șlefuim unul pe celălalt”, a mărturisit Șerban Copoț pentru Antena Stars, citat de spynews.ro .

Șerban Copoț a mai spus și cum reușesc el și soția lui să gestioneze momentele tensionate din relație.

„Odată ce am crescut împreună, ne-am acceptat anumite chestii și le-am și șlefuit în timp ce creșteam. Toate lucrurile le tratăm cu calm, iar goangele mici sunt mici, mai bag eu cuțitul prin gard, mai fac câte o prostioară, dar nu e genul că m-am dus și am băut și m-am întors după câteva zile, cu toate că am libertatea să fac asta, dar nu o fac din respect pentru ea. Asta e șmecheria ei, îmi dă impresia că am lanțul foarte lung, iar eu de rușine nu trag de lanț”, a adăugat Șerban Copoț.