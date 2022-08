Nicole Cherry, declarații emoționante despre fiica ei, Anastasia. Cum s-a schimbat artista de când a devenit mamă

Nicole Cherry și Florin Popa au devenit părinți în luna noiembrie a anului 2021. Cântăreața și partenerul ei, Florin Popa, s-au căsătorit civil anul acesta, pe 19 mai, iar în aceeași zi și-au botezat și fetița, pe Anastasia.

Nicole Cherry a povestit recent, într-un interviu pentru revista VIVA! despre schimbările care au apărut în viața ei după ce a devenit mamă pentru prima dată. Artista a recunoscut că resimte o responsabilitate mare de când a venit pe lume Anastasia.

Întrebată cum anume se descurcă în ceea ce privește creșterea fiicei sale, dar și proiectele profesionale, Nicole Cherry a mărturisit că a reușit până acum să se împartă foarte bine, având parte și de ajutor. De asemenea, Florin Popa, partenerul ei de viață și tatăl fetiței sale, este și el implicat.

„Eu zic că mă descurc destul de bine, având în vedere că o am pe mama, care mă ajută extraordinar de mult cu fetița. La fel și Florin, este un tată prezent în viața ei și am reușit până acum foarte bine să împac și cariera, dar și viața de mămică, și să fiu prezentă și în toate momentele importante pe care Anastasia le are și să o ajut să crească frumos. Cred că și de acum înainte vom reuși să facem treabă bună, pentru că sunt o persoană echilibrată și am învățat de mică să-mi organizez timpul în așa fel încât să pot să fiu peste tot și să nu lipsesc de la lucrurile importante și din viața oamenilor importanți. Asta contează, cred, cel mai tare”, a adăugat Nicole Cherry pentru sursa menționată.