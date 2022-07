Nicole Cherry, primele declarații despre al doilea copil: „Clar, un băiețel!”

Nicole Cherry și partenerul ei, Florin Popa, au devenit părinți pentru prima dată în luna noiembrie a anului 2021. Recent, cântăreața a dezvăluit că vrea să-și mărească familia, dar nu în viitorul apropiat.

Nicole Cherry are o relație apropiată cu fanii de pe rețelele de socializare și îi ține la curent cu privire la activitățile profesionale, dar și cu momente din viața de familie. Artista a răspuns la câteva curiozități din partea urmăritorilor săi și, cu ocazia asta, a făcut mărturisiri despre dorința de a deveni din nou mamă. Cântăreața nu a ezitat să spună că mai vrea să aibă un copil.

Nicole Cherry și partenerul ei, Florin Popa, s-au căsătorit civil pe 19 mai, iar în aceeași zi și-au botezat și fetița, pe Anastasia.

Nicole Cherry trăiește de câțiva ani o poveste de dragoste cu Florin Popa. Într-un interviu pentru playtech.ro, artista a vorbit despre schimbările care au apărut în viața ei, dar și în relația de cuplu după ce a devenit mamă. Cântăreața a spus că între ea și partenerul ei nu au apărut probleme și consideră că Florin este persoana pe care se poate baza mereu.

„Clar, în momentul în care două persoane mature își doresc un copil și se înțeleg, acest lucru le unește. Depinde foarte tare și de starea psihică a mamei și de cum percepe tatăl, dar noi nu am avut niciun fel de problemă. Florin m-a salvat din multe episoade mai puțin bune de când suntem împreună. Da, a fost ca o ancoră. De fiecare dată când am o problemă știu că am pe cine să mă bazez. Nu îmi este frică să merg la drum cu el.”