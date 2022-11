Nicole Cherry, declarații despre creșterea fiicei sale, Anastasia: „Îmi doresc să facă ceea ce-i place”

Nicole Cherry este mama unei fetițe superbe, care urmează să împlinească zilele următoare vârsta de 1 an. Deși viața de artistă este una aglomerată, cântăreața oferă o atenție deosebită creșterii fiicei sale și își dorește tot ce este mai bun pentru Anastasia. Ultimul an a fost unul plin de bucurie și provocări pentru Nicole și soțul ei, Florin Popa, însă sunt extrem de fericiți pentru familia lor.

Artista este o fire deschisă când vine vorba despre viața personală și împărtășește cu admiratorii săi detalii despre familia lor. În ceea ce privește creșterea Anastasiei , Nicole Cherry a dezvăluit, într-un interviu pentru VIVA!, că este atentă la modul în care se dezvoltă micuța și face tot posibilul să o ferească de pericole.

În ceea ce privește viitorul fiicei sale, Nicole Cherry a spus că îi va fi alături Anastasiei în orice moment și îi va oferi libertatea de a descoperi și a alege să facă ceea ce îi place. Întrebată dacă a observat înclinații spre muzică la fetița ei, artista a spus că este încă prea devreme pentru a ști dacă are sau nu talent în această direcție, însă o va încuraja să facă ceea ce îi place.

„Cred că asta cel mai bine, o voi învăța în timp cum să gestioneze situația, și depinde foarte tare și de lecțiile pe care ea le va primi. Eu o să încerc să o ajut atunci când pot, dar și să o las să se descurce singură în anumite situații, pentru că, până la urmă, experința proprie este cea mai bună. Voi încerca să-i împărtășesc din lucrurile prin care eu am trecut, să tragă singură concluzii și să învețe ceva din ce am trăit eu, dar unele lucruri, așa cum am spus, trebuie trăite și simțite pe propria ta piele.

Momentan e mult prea micuță ca să spun dacă are sau nu talent. Cât despre a mă urma, îmi doresc să facă ceea ce-i place ei, de ce este atrasă, nu aș forța-o niciodată să fie artist, dacă nu își dorește asta”, a mai dezvăluit artista.