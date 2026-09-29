Momente emoționante pentru Smiley. Artistul a împărtășit bucuria cu fanii săi: „Sunt foarte onorat”

Smiley a fost răsplătit recent cu un titlu care îl onorează enorm și care îi aduce aminte de locul în care s-a dezvoltat și care și-a pus amprenta asupra omului care a ajuns astăzi.

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  de  ELLE.ro
Smiley a primit titlul de Cetățean de Onoare al județului Argeș
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Smiley le-a dezvăluit recent urmăritorilor de pe rețelele de socializare că a fost numit Cetățean de Onoare al județului Argeș. Ce a povestit artistul după ce a primit această distincție?

Smiley a trăit momente emoționante

Pentru cei care nu știu, Smiley, pe numele său real Andrei Tiberiu Maria, s-a născut la Pitești. Astăzi este unul dintre cei mai apreciați artiști din industria muzicală românească, iar de-a lungul anilor s-a dezvoltat ca producător, compozitor, actor și jurat la „Vocea României.” În 2009, și-a lansat propria sa casă de discuri, HaHaHa Production.

Smiley a recunoscut că se simte mândru de titlul de Cetățean de Onoare al județului Argeș, pe care l-a primit de curând, mai ales că a trăit acest moment împreună cu familia lui. Pentru artist, Piteștiul rămâne un loc în care revine de fiecare dată cu mult drag și de unde se încarcă cu multă energie bună.

„Sunt foarte onorat și recunoscător pentru titlul de Cetățean de Onoare al județului Argeș.
Am fost întotdeauna mândru că sunt piteștean, că sunt argeșean și, indiferent unde m-a dus viața, n-am uitat niciodată de unde am plecat. Pentru mine, „acasă” înseamnă mai mult decât un loc. E o stare, sunt oamenii mei, familia mea și locul în care mă întorc de fiecare dată cu mare drag.
M-am bucurat enorm că am putut trăi acest moment alături de familia mea, care mi-a fost mereu aproape și care a fost și rămâne una dintre cele mai mari motivații ale mele.
M-a onorat și mai mult să fiu alături de atât de mulți oameni valoroși, oameni care au reușit să facă lucruri importante prin munca și forțele lor. Cred că avem nevoie să-i celebrăm mai des pe cei care fac bine în comunitățile lor și să le arătăm că munca lor contează.
Mulțumesc pentru această distincție și pentru toată aprecierea. Argeșul va rămâne mereu o parte din „acasă” pentru mine”, a povestit Smiley cu multă emoție pe Instagram.

Smiley, confesiuni despre locul în care a crescut

În 2021, Smiley a lansat un serial muzical, Mai mult de-o viață, despre locul în care a crescut și s-a format, dar și despre cum și-a pus amprenta asupra omului care a devenit astăzi.

„Povestea mea a început la Pitești și mereu voi spune asta, indiferent pe unde mă vor purta pașii. Este locul care mă știe pe mine, care îmi știe povestea și care nu mă lasă să uit de unde am plecat. (…) Locul în care ne naștem și creștem, prieteniile pe care le legăm în copilărie, sentimentele care se nasc atunci, dar cărora abia mai târziu știm să le dăm nume, ne scriu și ne construiesc pe noi ca oameni mari. Cred că relațiile din copilărie pot călători și rezista mai mult de-o viață, iar felul în care se transformă ele depinde de fiecare în parte”, povestea Smiley la momentul respectiv.

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Foto: Instagram

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