Cum arată acum Sofia, fiica Danei Nălbaru și a lui Dragos Bucur. Unde a fost surprinsă tânăra

Dana Nălbaru și soțul ei, Dragoș Bucur, au împărtășit recent cadre inedite cu fiica lor, Sofia, în vârstă de 18 ani. Cum arată acum tânăra?

Cum arată acum Sofia, fiica Danei Nălbaru și a lui Dragos Bucur

Pe contul de YouTube Bucurii la țară, acolo unde Dana Nălbaru și Dragoș Bucur împărtășesc detalii despre viața lor dintr-un sat liniștit din județul Argeș, cei doi au publicat un video în care apare și fiica lor, Sofia. Tânăra este discretă când vine vorba de apariții publice, iar acum fanii au fost încântați să o vadă și să observe cât de mare a crescut.

Dragoș Bucur, despre pasul de a renunța la viața din București

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur formează de mulți ani un cuplu. Fosta solistă a trupei HI-Q și actorul sunt căsătoriți din 2005 și au împreună trei copii, Sofia, Kadri și Roxana, cea din urmă fiind adoptată de cunoscutul cuplu.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au ales să se mute la țară împreună cu întreaga familie. Acum aproximativ doi ani, actorul și fosta solistă au renunțat la viața agitată din București pentru a se dedica gospodăriei lor din satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. Ei au ales să construiască o casă în mijlocul naturii, oferindu-le copiilor lor, Sofia, Kadri și Roxana India, un mediu mai apropiat de viața rurală.

În cadrul unui interviu acordat recent, Dragoș Bucur a vorbit despre schimbarea radicală pe care a făcut-o împreună cu familia ei, și anume aceea de a lăsa viața din București pentru a trăi într-un mediu mult mai liniștit și ferit de haosul cotidian. Atât actorul, cât și soția lui, Dana Nălbaru, își doreau să facă pasul de a renunța la viața de oraș.

„Probabil că sună amuzant sau poate chiar ușor penibil, dar am ajuns în Greci mulțumită unui site de vânzări-cumpărări. Și eu, și Dana visam deja de ceva timp să ne mutăm departe de oraș, cât mai aproape de natură și într-o zi am văzut un anunț despre o livadă de vânzare. Ne-am urcat în mașină, am mers acolo și din priviri ne-am dat seama că amândoi credem că acela este locul”, a spus Dragoș Bucur pentru VIVA!

Dragoș Bucur, despre viața la țară

Dragoș Bucur este încântat de gospodăria sa, dar și de animalele pe care le îngrijește alături de soția lui, Dana Nălbaru, și cei trei copii ai lor, care sunt de mare ajutor cu activitățile din grădina lor.

„Suntem puțin depășiți de situație și încă nu avem tot ce ne-am dori, dar presupun că în câțiva ani vom reuși să reglăm așteptările cu capacitățile. Avem acum 9 găini, 5 câini, un porc, un iepure și o pisică, iar atribuțiile sunt împărțite între noi. De găini ne ocupăm toți, pe rând, de pisică și iepure mai mult copiii și Dana, de porc eu, de câini eu și Dana. În plus, avem grădina care necesită îngrijire și livada de care ne ocupăm mai mult eu și Dana, dar, și aici, copiii au învățat să ne dea câte o mână de ajutor”, a mai spus Dragoș Bucur pentru aceeași sursă.

Foto: capturi YouTube, arhiva ELLE

