Ce părere are Alina Pușcaș de introducerea uniformei școlare. Vedeta a reacționat față de proiectul de lege adoptat de Senat

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Alina Pușcaș și-a expus părerea cu privire la proiectul de lege adoptat de Senat, despre introducerea uniformelor școlare.

Alina Pușcaș, despre introducerea uniformei școlare

PSD a inițiat recent un proiect de lege care vizează introducerea obligativității purtării uniformei școlare în învățământul preuniversitar de stat. Propunerea legislativă a primit sprijin din partea senatorilor de la PNL și AUR, iar Senatul a aprobat-o, cu 84 de voturi „pentru”, 18 voturi „împotrivă” și patru abțineri. Urmează să intre în dezbatere la Camera Deputaților, care va lua decizia finală în ceea ce privește acest proiect de lege.

Într-un video publicat recent pe Instagram, Alina Pușcaș a vorbit pe larg despre felul în care privește proiectul de lege care impune uniforma obligatorie.

„Eu am purtat uniformă atât în școala generală, cât și în liceu. Și sincer, mă bucur din suflet că am purtat uniformă, pentru că eu făceam parte din acea categorie de copii care avea o singură pereche de încălțăminte de vară și o singură pereche de încălțăminte de iarnă. O singură geacă de iarnă, o singură geacă de vară, câte două, trei tricouri, patru. Ideea este că aveam foarte puține haine la acel moment. Și pentru mine ar fi fost extrem de frustrant să văd cum alți copii își permiteau foarte multe alte lucruri, alte piese vestimentare pe care, bineînțeles, că le și admiram. Atenția este tot mai mare pe brand-uri, să scrie mare, frumos. Cumva, copiii au ajuns să se eticheteze unii pe ceilalți din cauza asta. Așadar, din punctul meu de vedere, uniforma este mai mult decât binevenită în astfel de instituții.”

De ce Alina Pușcaș este de acord cu uniforma obligatorie

Alina Pușcaș, care este mamă a trei copii, a dorit să explice că nu contestă obligativitatea purtării uniformei școlare, ba chiar susține propunerea legislativă, pentru că, astfel, ar înlătura din diferențele dintre posibilitățile materiale ale copiilor.

„Mai este și un stres în plus faptul că în fiecare zi trebuie să cauți să schimbi, nu o să te îmbraci în același tricou, teoretic. L-ai murdărit, îl schimbi cu altceva. Tot timpul părinții se strofoacă să fie frumos îmbrăcați, să fie asortați cât sunt mici. Când ești la adolescență, evident că vrei poate să epatezi, poate să ai un cuvânt de spus în zona fashion-ului și atunci iarăși este un stres și o energie pierdută pentru acest lucru, în loc să te focusezi pe cu totul alte lucruri mult mai importante. Din punctul meu de vedere, atât pentru copii, cât și pentru profesori, nu ar fi rău să existe uniforme. Pentru profesori probabil nu neapărat aceeași uniformă, dar un sacou, o cămașă, un pantalon decent. În afara țării am văzut și eu: toți poartă uniforme. Noi mai avem încă de decis dacă vrem să purtăm uniforme. Copiii mei poartă uniforme și mi-ar fi plăcut să poarte și la grădiniță Aș fi preferat să cumpăr trei rânduri de piese vestimentare ce țin strict de uniformă și să nu îmi mai bat capul cu toate variantele: azi blugi, mâine pantaloni de trening, mâine rochițe, fustițe. Nu cred că ar trebui să considerăm uniforma un simbol comunist. Dimpotrivă, ar trebui s-o vedem ca pe un simbol al echilibrului între copii, mai degrabă să înlăturăm pe cât posibil diferențele de statut social, diferențele de posibilități. Hai să nu facem totuși școala un loc în care să dicteze fashion-ul.”

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Foto: Instagram

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