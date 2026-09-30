Cele 3 cupluri de zodii care nu vor avea niciodată relații fericite

În ciuda atracției pe care o simt, următoarele perechi de zodii vor avea relații toxice, marcate de conflicte puternice, tensiuni și o lipsă de comunicare deschisă.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
Cele 3 cupluri de zodii care nu vor avea niciodată relații fericite

Relațiile dintre aceste zodii nu vor dura foarte mult, pentru că vor ajunge să își scoată la iveală tiparele toxice, se vor certa constant și nu reușesc în niciun fel să se înțeleagă. 

1. Berbec și Rac

Dacă îți făceai speranțe la o poveste de iubire stabilă și pe termen lung între Berbeci și Raci, ei bine, vei avea parte de o dezamăgire. O relație între acești nativi nu va fi niciodată una de viitor, în special din cauza competiției care va apărea inevital. Atât Berbecii, cât și Racii își doresc să facă performanță în domeniul lor și ajung să își neglijeze inevitabil persoana pe care o iubesc. În final, totul se va transforma într-o goană de a deține controlul în viața profesională, care se va traduce printr-o suferință în cea personală. Vor avea tendința de a concura în cuplu și nu se vor ajuta reciproc.

2. Leu și Capricorn

În timp ce Leii simt nevoia să domine și să se afirme într-o relație, Capricornii ar face orice pentru a nu ieși în evidență. Au stiluri de viață distincte, iar o eventuală poveste de iubire între acești nativi va produce numeroase provocări și scântei. Cu toate că își propun să facă și o serie de compromisuri pentru ca relația să meargă, în final toate eforturile vor fi în zadar. Conflictele vor apărea la fiecare pas și niciunul nu va fi dispus să renunțe la orgoliu. În plus, se vor critica constant și nu se vor schimba doar de dragul celuilalt.

3. Gemeni și Scorpion

O relație dintre Gemeni și Scorpioni nu va funcționa aproape niciodată. Acești nativi au alte planuri de viitor, privesc viața în moduri total diferite, iar valorile lor nu se aliniază deloc. Dacă acceptă să formeze un cuplu, va fi strict o relație de compromis sau una pansament după o despărțire dureroasă. Nu pot rezista niciunui obstacol apărut și nici nu au deschiderea necesară pentru a-și comunica într-un mod onest nevoile și așteptările. Au personalități mult prea puternice pentru a lăsa fiecare de la el.

Citește și:
4 zodii care sunt admirate de cei din jur pentru voința pe care o au

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Horoscopul lunii octombrie 2026: previziuni complete
Astrologie
Horoscopul lunii octombrie 2026: previziuni complete
Cele 4 semne zodiacale care te vor asculta atunci când întâmpini o problemă
Astrologie
Cele 4 semne zodiacale care te vor asculta atunci când întâmpini o problemă
Cele 5 zodii care se ceartă cel mai des
Astrologie
Cele 5 zodii care se ceartă cel mai des
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 28 septembrie - 4 octombrie 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 28 septembrie - 4 octombrie 2026
Cele 4 semne zodiacale care au succes în viață, cu toate că se confruntă cu obstacole
Astrologie
Cele 4 semne zodiacale care au succes în viață, cu toate că se confruntă cu obstacole
6 zodii care nu-i uită și nu-i iartă pe cei care i-au dezamăgit
Astrologie
6 zodii care nu-i uită și nu-i iartă pe cei care i-au dezamăgit
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Antena 1
Beleuț și Alberto, dați de gol de Veronica în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Ce au făcut înainte de a intra la Mireasa
Beleuț și Alberto, dați de gol de Veronica în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Ce au făcut înainte de a intra la Mireasa
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o nuntă în locația aleasă de Valeria Lungu. Ce include meniul
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o nuntă în locația aleasă de Valeria Lungu. Ce include meniul
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, ceartă cu scântei la Asia Express. De la ce a pornit conflictul: „M-am săturat de ifosele ei”
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, ceartă cu scântei la Asia Express. De la ce a pornit conflictul: „M-am săturat de ifosele ei”
Tuncay Öztürk, în proces cu mama fetiței sale. Ce se întâmplă cu fostul soț al Andreei Marin. Două dosare au ajuns în instanță
Tuncay Öztürk, în proces cu mama fetiței sale. Ce se întâmplă cu fostul soț al Andreei Marin. Două dosare au ajuns în instanță
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din astrologie
Cele 5 zodii care sunt mereu îndrăgostite și iubesc cu multă pasiune
Cele 5 zodii care sunt mereu îndrăgostite și iubesc cu multă pasiune
Astrologie

Pe aceste zodii le vei vedea mereu având sentimente intense pentru cineva. În timp ce unele persoane preferă o cunoaștere mai lentă, în cazul altora pasiunea apare mult mai devreme.

+ Mai multe
Cele trei zodii care adoră să flirteze
Cele trei zodii care adoră să flirteze
Astrologie

Refuzul înseamnă protecție, o metodă de a economisi timp, timp pe care este posibil să îl petreci într-o relație care nu îți oferă ceea ce îți dorești. Toată lumea, indiferent de zodie, are puterea de a refuza sau de a fi refuzat. Cu toate acestea, sunt câteva zodii care adoră sa se joace și să experimenteze.

+ Mai multe
Cele 4 zodii care se simt relaxate într-o relație
Cele 4 zodii care se simt relaxate într-o relație
Astrologie

Aceste zodii tind să fie relaxate într-o relație și nu depun eforturi pentru a repara problemele cu partenerul. În continuare vei afla care sunt zodiile care fac parte din această categorie:

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC