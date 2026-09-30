Cele 3 cupluri de zodii care nu vor avea niciodată relații fericite

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Relațiile dintre aceste zodii nu vor dura foarte mult, pentru că vor ajunge să își scoată la iveală tiparele toxice, se vor certa constant și nu reușesc în niciun fel să se înțeleagă.

1. Berbec și Rac

Dacă îți făceai speranțe la o poveste de iubire stabilă și pe termen lung între Berbeci și Raci, ei bine, vei avea parte de o dezamăgire. O relație între acești nativi nu va fi niciodată una de viitor, în special din cauza competiției care va apărea inevital. Atât Berbecii, cât și Racii își doresc să facă performanță în domeniul lor și ajung să își neglijeze inevitabil persoana pe care o iubesc. În final, totul se va transforma într-o goană de a deține controlul în viața profesională, care se va traduce printr-o suferință în cea personală. Vor avea tendința de a concura în cuplu și nu se vor ajuta reciproc.

2. Leu și Capricorn

În timp ce Leii simt nevoia să domine și să se afirme într-o relație, Capricornii ar face orice pentru a nu ieși în evidență. Au stiluri de viață distincte, iar o eventuală poveste de iubire între acești nativi va produce numeroase provocări și scântei. Cu toate că își propun să facă și o serie de compromisuri pentru ca relația să meargă, în final toate eforturile vor fi în zadar. Conflictele vor apărea la fiecare pas și niciunul nu va fi dispus să renunțe la orgoliu. În plus, se vor critica constant și nu se vor schimba doar de dragul celuilalt.

3. Gemeni și Scorpion

O relație dintre Gemeni și Scorpioni nu va funcționa aproape niciodată. Acești nativi au alte planuri de viitor, privesc viața în moduri total diferite, iar valorile lor nu se aliniază deloc. Dacă acceptă să formeze un cuplu, va fi strict o relație de compromis sau una pansament după o despărțire dureroasă. Nu pot rezista niciunui obstacol apărut și nici nu au deschiderea necesară pentru a-și comunica într-un mod onest nevoile și așteptările. Au personalități mult prea puternice pentru a lăsa fiecare de la el.

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Foto: PR

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