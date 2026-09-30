Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit după aproape 9 ani de relație. Cum au anunțat vestea

După aproape nouă ani de relație, Damian Drăghici și Cristina Stroe au făcut un pas important în povestea lor de iubire.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit după aproape 9 ani de relație. Cum au anunțat vestea

Damian Drăghici și Cristina Stroe și-au oficializat relația după aproape un deceniu petrecut împreună. Cei doi s-au căsătorit civil luni și au preferat să marcheze momentul departe de fastul unei ceremonii expuse public, alegând să anunțe vestea printr-o fotografie publicată pe Instagram.

Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit

Imaginea postată de cei doi îi surprinde într-un cadru relaxat, în timp ce mănâncă pizza. Pentru această zi, Damian Drăghici a ales o ținută albă, iar Cristina Stroe a purtat o rochie lungă, în aceeași nuanță. Indiciul care a confirmat imediat motivul sărbătorii a apărut chiar pe cutia de pizza, unde era scris mesajul „Just Married”, alături de data cununiei civile.

Anunțul a fost însoțit și de un mesaj amuzant: „Voi ce faceți în zilele de luni? P.S. de data asta n-am mai zis ok. Am zis DA!”.

Cei doi sunt împreună din 2017

Povestea de dragoste dintre Damian Drăghici și Cristina Stroe a început în 2017, iar muzica a reprezentat încă de la început unul dintre lucrurile care i-au apropiat. De-a lungul timpului, cei doi au colaborat și profesional, apărând împreună în diferite proiecte muzicale. În plan personal, Damian Drăghici și Cristina Stroe și-au întemeiat o familie și au împreună un băiat, Andrei, în vârstă de 7 ani. Artistul mai are o fiică dintr-o căsnicie anterioară.

După mai mulți ani de relație, cei doi au decis acum să facă și pasul oficial, păstrând însă aceeași discreție în ceea ce privește viața lor privată.

Între Damian Drăghici și Cristina Stroe există o diferență de vârstă de 23 de ani, un subiect despre care partenera artistului a vorbit deschis în trecut. Cristina Stroe mărturisea că diferența dintre ei nu reprezintă un obstacol, iar relația lor se bazează, dincolo de sentimente, pe sinceritate, autenticitate și sprijin reciproc.

„Pe zi ce trece, conștientizăm tot mai tare că noi doi suntem binecuvântați să avem o dinamică a relației într-o continuă mișcare. Fără să ne dăm seama, atunci când există tensiuni și unul dintre noi e mai afectat, celălalt îl ridică. Noi nu îmbrăcăm adevărul în cuvinte frumoase și ne tragem de mânecă atunci când avem ceva de spus, dar la sfârșitul zilei, ne dăm seama că asta este ceea ce întărește legătura dintre noi, libertatea de a putea fi autentici, sinceri, fără să ne măsurăm intențiile. Cred că suntem un cuplu normal și sănătos în care există ceva foarte important pe lângă iubire, și anume, adevăr. De aici și micile ciondăneli. De cele mai multe ori, Damian are energia unui adolescent, iar eu energia acelei femei trecute prin viață. Ne mai întreabă oamenii cum se simte diferența de vârstă dintre noi și le explic că este foarte greu (într-un mod sarcastic) să fiu într-o relație cu un adolescent”, a declarat Cristina Stroe.

Citește și:
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă. Ce a mărturisit actrița: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…'

foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Video cutremurător cu Presley Gerber, realizat cu câteva ore înainte de deces. Cum apare fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber
People
Video cutremurător cu Presley Gerber, realizat cu câteva ore înainte de deces. Cum apare fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber
Obiceiul la care Andreea Ibacka nu renunță nici în vacanță. Cum a fost surprinsă în Londra: "De bunăvoie și nesilită de nimeni…"
People
Obiceiul la care Andreea Ibacka nu renunță nici în vacanță. Cum a fost surprinsă în Londra: "De bunăvoie și nesilită de nimeni…"
Theo Rose și Anghel Damian au împlinit doi de căsătorie. Ce mesaj emoționant a transmis artista
People
Theo Rose și Anghel Damian au împlinit doi de căsătorie. Ce mesaj emoționant a transmis artista
Valerie Lungu și Alex Gîlcă au dezvăluit primele imagini de la cununia civilă. Ce ținută a ales creatoarea de conținut: "Cea mai specială zi din viața mea"
People
Valerie Lungu și Alex Gîlcă au dezvăluit primele imagini de la cununia civilă. Ce ținută a ales creatoarea de conținut: "Cea mai specială zi din viața mea"
Ce a impresionat-o pe Corina Caragea în Canada. Noi imagini spectaculoase din vacanța vedetei
People
Ce a impresionat-o pe Corina Caragea în Canada. Noi imagini spectaculoase din vacanța vedetei
Dragoș Bucur, dezvăluiri despre viața la țară alături de Dana Nălbaru. Ce s-a schimbat la doi ani de la mutarea din București
People
Dragoș Bucur, dezvăluiri despre viața la țară alături de Dana Nălbaru. Ce s-a schimbat la doi ani de la mutarea din București
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Antena 1
Beleuț și Alberto, dați de gol de Veronica în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Ce au făcut înainte de a intra la Mireasa
Beleuț și Alberto, dați de gol de Veronica în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Ce au făcut înainte de a intra la Mireasa
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o nuntă în locația aleasă de Valeria Lungu. Ce include meniul
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o nuntă în locația aleasă de Valeria Lungu. Ce include meniul
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, ceartă cu scântei la Asia Express. De la ce a pornit conflictul: „M-am săturat de ifosele ei”
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, ceartă cu scântei la Asia Express. De la ce a pornit conflictul: „M-am săturat de ifosele ei”
Tuncay Öztürk, în proces cu mama fetiței sale. Ce se întâmplă cu fostul soț al Andreei Marin. Două dosare au ajuns în instanță
Tuncay Öztürk, în proces cu mama fetiței sale. Ce se întâmplă cu fostul soț al Andreei Marin. Două dosare au ajuns în instanță
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Laura Cosoi, despre viața cu cinci fetițe. Cum s-a adaptat la noua realitate din viața ei: "Este exact familia pe care mi-am dorit-o"
Laura Cosoi, despre viața cu cinci fetițe. Cum s-a adaptat la noua realitate din viața ei: "Este exact familia pe care mi-am dorit-o"
People

Laura Cosoi a povestit despre viața ei din prezent alături de cinci fetițe. Actrița a dezvăluit cum s-a schimbat dinamica din familie de când a devenit din nou mamă și cum își crește fiicele.

+ Mai multe
Khai, fiica lui Gigi Hadid și a lui Zayn Malik, a împlinit 6 ani. Imaginile rare publicate de model
Khai, fiica lui Gigi Hadid și a lui Zayn Malik, a împlinit 6 ani. Imaginile rare publicate de model
People

Pentru aniversarea lui Khai, Gigi Hadid și Zayn Malik au pregătit mai multe activități, dar și o petrecere organizată la American Dream, în New Jersey.

+ Mai multe
Momente emoționante pentru Smiley. Artistul a împărtășit bucuria cu fanii săi: "Sunt foarte onorat"
Momente emoționante pentru Smiley. Artistul a împărtășit bucuria cu fanii săi: "Sunt foarte onorat"
People

Smiley a fost răsplătit recent cu un titlu care îl onorează enorm și care îi aduce aminte de locul în care s-a dezvoltat și care și-a pus amprenta asupra omului care a ajuns astăzi.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC