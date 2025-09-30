Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă. Ce a mărturisit actrița: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”

Deși nu vorbește adesea despre viața ei personală, Mădălina Ghenea a făcut recent dezvăluiri despre unele momente dureroase prin care a trecut.

  Actualizat 30.09.2025, 09:45
Mădălina Ghenea, cunoscută atât ca actriță, cât și ca model, a atras atenția la nivel global prin succesul său în cariera desfășurată în Italia, unde a avut roluri semnificative în diverse producții și a colaborat cu diferite branduri. În vârstă de 38 de ani, Mădălina Ghenea este recunoscută ca fiind una dintre cele mai talentate actrițe din Italia. 

Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă

Mădălina Ghenea a avut relații mediatizate cu bărbați celebri, printre care actorul Gerard Butler, designerul Philipp Plein și tenismenul Grigor Dimitrov. Din relația cu Matei Stratan, s-a născut fiica ei, Charlotte, care are acum 8 ani și care locuiește alături de actriță în Italia.

Actrița a mărturisit că o sperie foarte tare ideea de căsătorie și că se simte foarte bine singură, fiind constant dezamăgită de foștii ei parteneri.

„Am primit atât de multe cereri în căsătorie. E interesant pentru că eu tot spun nu. De fiecare dată când cineva îmi spune că se căsătorește, le transmit condoleanțe. Știu că e oribil, dar căsătoria mă sperie foarte tare. N-am fost niciodată căsătorită și nici nu știu dacă voi fi, dar mă sperie foarte tare. De fapt, iubesc să fiu singură. De fiecare dată când intru într-o relație, sunt atât de dezamăgită și încep să mă iubesc pe mine din ce în ce mai mult, după ce realizez că oamenii pot fi atât de răi. Nu, mulțumesc. O am pe fiica mea, am munca mea, nu am nevoie de nimic de la nimeni, fără drame și fără traume, sunt bine”, a mărturisit actrița.

Mădălina Ghenea a vorbit și despre o despărțire traumatizantă prin care a trecut, fără a dezvălui însă cine este bărbatul la care face referire.

„Am trecut printr-o despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă. Nu mai am încredere în nimeni, nu după această ultimă experiență. A fost traumatizantă. N-am trecut niciodată prin atâtea minciuni în toată viața mea. Am încredere numai în mine. Cred că am nevoie de mult timp pentru a-mi reclădi încrederea”, a spus, cu sinceritate, Mădălina Ghenea.

Cum se menține Mădălinea Ghenea în formă

În cadrul unei sesiuni de întrebări de pe Instagram, Mădălina Ghenea a răspuns curiozității unor persoane referitoare la felul în care își menține silueta. Actrița a dezvăluit care este boala cu care se confruntă și din cauza căreia nu poate să mănânce anumite alimente. Atunci când consumă alimente, este conștientă de faptul că starea ei de sănătate nu va fi una bună.

„Când vreau să slăbesc, practic sunt mereu la un fel de dietă, pentru că am boala celiacă, așa că nu pot mânca pizza, paste, pâine, dulciuri, prăjituri. Orice mâncare prăjită, dar nu pentru că sunt la dietă și încerc să slăbesc, ci pentru că mă simt foarte, foarte, foarte extrem de bolnavă, mai ales în ultima vreme. Așa că s-ar putea să fac asta, dar știu că mă voi simți rău, așa că, știi, uneori sunt o ființă umană, așa că am chef să mănânc o pizza, dar apoi nu mă voi simți bine câteva ore. Așa că mă concentrez pe cele șase ore de după masă și apoi pe cele cinci minute din timpul mesei, dacă asta are vreun sens.”

Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre carieră

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Mădălina Ghenea a vorbit deschis despre cariera sa.

„Au trecut 23 de ani, dar eu am același entuziasm să lucrez și mă bucur. De fiecare dată simt că este o binecuvântare, simt că sunt norocoasă, asta am spus mereu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cu siguranță este o meserie care câteodată, normal, este și complicată, sunt multe sacrificii. Am început foarte devreme, la 14 ani, este mult prea devreme, cred eu. Am același entuziasm ca acum 23 de ani”, a declarat Mădălina Ghenea pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

Mădălina Ghenea a oferit detalii inedite și despre familia sa, la care se gândește tot timpul, iar de cele mai multe ori resimte dorul de casă. Cu toate acestea, actrița este foarte recunoscătoare pentru tot ce i se întâmplă.

„Îmi este dor mereu de familie. Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea, și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb. Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani. Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera și timpul care, de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu pentru că este un proiect, cu siguranță”, a adăugat Mădălina Ghenea pentru sursa citată.

Foto: Profimedia, Instagram

Imagini rare cu fiicele cuplului Adelina & Cristi Chivu. Anastasia și Natalia calcă pe urmele celebrului lor tată
Imagini rare cu fiicele cuplului Adelina & Cristi Chivu. Anastasia și Natalia calcă pe urmele celebrului lor tată
People

Adelina și Cristi Chivu au împreună două fete, pe Anastasia, în vârstă de 14 ani, și pe Natalia, în vârstă de 16 ani.

Richard Gere, apariție publică rară alături de soția sa. Cum arată ținuta cu care Alejandra Silva a impresionat la prezentarea Giorgio Armani de la Milano Fashion Week
Richard Gere, apariție publică rară alături de soția sa. Cum arată ținuta cu care Alejandra Silva a impresionat la prezentarea Giorgio Armani de la Milano Fashion Week
People

Richard Gere și Alejandra Silva au avut o apariție glam la show-ul Georgio Armani din cadrul Milano Fashion Week.

Dani Oțil a început filmările pentru Power Couple, sezonul 3. Cum arată apartamentul în care locuiește în Malta: "Anul ăsta am o super cameră, am și..."
Dani Oțil a început filmările pentru Power Couple, sezonul 3. Cum arată apartamentul în care locuiește în Malta: "Anul ăsta am o super cameră, am și..."
People

Dani Oțil le-a prezentat fanilor online apartamentul în care a fost cazat în Malta pentru emisiunea Power Couple.

