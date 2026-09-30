Cum trăiești cariera la care ai visat: Ce se întâmplă cu adevărat în timpul Săptămânilor Executive ELLE Education la Madrid

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  de  ELLE.ro
Cum trăiești cariera la care ai visat: Ce se întâmplă cu adevărat în timpul Săptămânilor Executive ELLE Education la Madrid

Există un moment precis în care ambiția încetează să mai fie un simplu concept și se transformă în realitate. Te afli în sediul privat al unei mari case de lux din Madrid, discutând direct cu directorii corporației, observând modul în care se iau deciziile în timp real și dezbătând strategii de brand la cel mai înalt nivel. Nu urmărești un video înregistrat și nici nu citești despre industrie de la distanță, ci te afli fizic în aceeași încăpere.

Acesta este punctul exact în care pregătirea pentru cariera la care ai visat se transformă în trăirea ei activă.

La ELLE Education by Mindway, alături de Universidad Camilo José Cela (UCJC), formatul Executive este conceput pentru profesioniștii ambițioși care își doresc ce este mai bun din ambele lumi: flexibilitate deplină pe parcursul anului și o imersiune practică cu impact puternic atunci când contează cel mai mult.

Modelul hibrid: Învățare online 100% flexibilă + Imersiune presențială

Programele noastre Executive sunt structurate astfel încât să nu fie nevoie să îți pui pe pauză viața profesională sau personală. Parcurgi cea mai mare parte a traseului academic 100% online, studiind cadre strategice, analizând studii de caz reale și parcurgând materiale de nivel executiv în propriul tău ritm.

Magia are loc în timpul experienței fizice obligatorii: o imersiune Executive intensivă de 3 zile sau o săptămână la Madrid (în funcție de programul ales).

Pe parcursul acestor zile exclusive din cea mai dinamică capitală europeană pentru luxul modern și stilul de viață, timpul petrecut în fața ecranului se încheie și începe călătoria ta direct din interiorul lumii reale.

În interiorul experienței Executive: Ce se întâmplă acolo

Aceste zile intensive la Madrid sunt pline de acces privat, networking și execuție practică ce nu pot fi replicate într-o sală de curs obișnuită:

  • Experiențe exclusive alături de branduri de top: Pășește în culisele companiilor globale de top din modă, lux, design interior și media. Obține acces privat în ateliere emblematice, săli de consiliu, laboratoare de retail de lux și studiouri de design.
  • Masterclass-uri practice cu lideri din industrie: Participă la workshopuri practice și masterclass-uri susținute de directori creativi și strategii de PR care modelează activ sectorul luxului în prezent.
  • Networking VIP și evenimente din industrie: Conectează-te cu decizionali, mentori și o comunitate internațională de elită în cadrul unor evenimente private, întâlniri pe terase panoramice și prezentări de brand curatoriate în cele mai prestigioase locații din Madrid.

Aliniază-ți ambiția cu formatele academice ELLE Education

Fie că participi timp de trei zile sau pentru o săptămână executivă completă, timpul petrecut la Madrid îți potențează direct parcursul academic specific prin programele noastre de MBA, Masterat, Diplomă și Certificat:

  • În programele noastre de MBA și Masterat (1 an): Analizează economia luxului, modelele de extindere internațională și logistica lanțului de aprovizionare direct cu directori corporativi de top în cadrul programului nostru emblematic MBA in Luxury Brands sau la Master in Fashion Marketing.
  • În programele noastre de Masterat și Cursuri de Diplomă (6 luni): Deconstruiește comunicarea de criză în timp real, strategiile digitale de hype și logistica evenimentelor VIP alături de lideri din PR la Master in Fashion Marketing sau la Cursul de Diplomă Marketing and Communication for Fashion & Luxury Brands.
  • În Diplomele Specializate și Certificate (6 luni): Participă la sesiuni practice de styling, workshop-uri de identitate de brand și curatare editorială alături de directori creativi activi la Cursul de Diplomă Visual Merchandising and Fashion Stylist și Certificatul Image Consultant and Personal Shopper.
  • În Masteratele noastre de Design (1 an): Vizitează spații comerciale avangardiste, hoteluri boutique de lux și proiecte rezidențiale de top alături de arhitecți de renume în cadrul programului Master in Interior Design.
  • În Certificatele intensive (4 luni): Obține o expertiză rapidă și țintită în nișe foarte căutate, cum ar fi Certificatul Business and Branding, construindu-ți rețeaua de contacte executive în timp record.

Poarta ta de acces către sectorul luxului

Cariera la care visezi necesită mai mult decât cunoștințe teoretice: are nevoie de încredere în lumea reală, calificări internaționale acreditate și acces direct la companii de top.

Prin formatul nostru Executive, obții libertatea absolută a studiului online flexibil, combinată cu zile de neuitat la Madrid, care îți vor defini cariera.

Descoperă programul ideal pentru cariera ta pe Elle Education și revendică-ți locul în industrie.

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