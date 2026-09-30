Cum trăiești cariera la care ai visat: Ce se întâmplă cu adevărat în timpul Săptămânilor Executive ELLE Education la Madrid

Există un moment precis în care ambiția încetează să mai fie un simplu concept și se transformă în realitate. Te afli în sediul privat al unei mari case de lux din Madrid, discutând direct cu directorii corporației, observând modul în care se iau deciziile în timp real și dezbătând strategii de brand la cel mai înalt nivel. Nu urmărești un video înregistrat și nici nu citești despre industrie de la distanță, ci te afli fizic în aceeași încăpere.
Acesta este punctul exact în care pregătirea pentru cariera la care ai visat se transformă în trăirea ei activă.
La ELLE Education by Mindway, alături de Universidad Camilo José Cela (UCJC), formatul Executive este conceput pentru profesioniștii ambițioși care își doresc ce este mai bun din ambele lumi: flexibilitate deplină pe parcursul anului și o imersiune practică cu impact puternic atunci când contează cel mai mult.
Programele noastre Executive sunt structurate astfel încât să nu fie nevoie să îți pui pe pauză viața profesională sau personală. Parcurgi cea mai mare parte a traseului academic 100% online, studiind cadre strategice, analizând studii de caz reale și parcurgând materiale de nivel executiv în propriul tău ritm.
Magia are loc în timpul experienței fizice obligatorii: o imersiune Executive intensivă de 3 zile sau o săptămână la Madrid (în funcție de programul ales).
Pe parcursul acestor zile exclusive din cea mai dinamică capitală europeană pentru luxul modern și stilul de viață, timpul petrecut în fața ecranului se încheie și începe călătoria ta direct din interiorul lumii reale.
Aceste zile intensive la Madrid sunt pline de acces privat, networking și execuție practică ce nu pot fi replicate într-o sală de curs obișnuită:
Fie că participi timp de trei zile sau pentru o săptămână executivă completă, timpul petrecut la Madrid îți potențează direct parcursul academic specific prin programele noastre de MBA, Masterat, Diplomă și Certificat:
Cariera la care visezi necesită mai mult decât cunoștințe teoretice: are nevoie de încredere în lumea reală, calificări internaționale acreditate și acces direct la companii de top.
Prin formatul nostru Executive, obții libertatea absolută a studiului online flexibil, combinată cu zile de neuitat la Madrid, care îți vor defini cariera.
Descoperă programul ideal pentru cariera ta pe Elle Education și revendică-ți locul în industrie.
Pentru o bună bucată de timp, fashion editorii și stiliștii vestimentari erau cei care decideau care sunt lucrurile care merită cumpărate și purtate. Social media a schimbat însă radical regulile jocului. Astăzi, când fiecare creator de conținut este propriul stilist, cine mai stabilește ce înseamnă, de fapt, bunul gust?+ Mai multe