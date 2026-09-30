Valerie Lungu și Alex Gîlcă au dezvăluit primele imagini de la cununia civilă. Ce ținută a ales creatoarea de conținut: „Cea mai specială zi din viața mea”

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Valerie Lungu a fost cerută recent în căsătorie de către partenerul ei, Alex Gîlcă, după patru ani de relație.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au dezvăluit primele imagini de la cununia civilă

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, cuplu care poate fi urmărit în prezent la Antena 1 în emisiunea Asia Express, au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit în secret pe 23 septembrie.

Cei doi s-au logodit în luna iunie a acestui an, creatoarea de conținut dezvăluind atunci primele imagini cu momentul cererii, dar și cu inelul de logodnă primit de la iubitul ei, Alex Gîlcă.

Cererea în căsătorie a avut loc în Toscana, într-un cadru de poveste, pe un câmp, unde atmosfera romantică a fost completată de muzică live.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit miercuri, 23 septembrie 2026, și au ales să trăiască momentul departe de ochii tuturor, exact așa cum dezvăluiseră anterior că își doresc.

La o săptămână de la eveniment, cei doi au dezvăluit mai multe imagini de la eveniment, dezvăluind ținutele pe care le-au purtat, dar și detalii despre decorul spectaculos al locului unde a avut loc petrecerea.

Valerie Lungu a optat pentru un compleu alb din două piese, cu sacou și fustă lungă, semnat de brand-ul Labarin Studio, al cărui preț este de aproximativ 12.000 de euro, și o pălărie extravagantă, iar partenerul ei a ales un costum negru, elegant, de la brand-ul Florentino Delure.

„Cununia civilă 23.09.2026

Cea mai specială zi din viața mea”, a scris creatoarea de conținut în descriere.

Cei doi au sărbătorit la restaurantul unui hotel de lux, unde totul a fost decorat cu mult bun gust și eleganță, predominând imprimeurile florale și lumânările lungi așezate în sfeșnice aurii.

Detalii despre relația dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Valerie Lungu s-a născut în Republica Moldova și provine dintr-o familie artistică, pentru că mama sa, Victoria Lungu, este o artistă faimoasă. Ea a cunoscut celebritatea odată cu participarea sa la emisiunea „Bravo, ai stil!” de la Kanal D, în 2019, iar după finalizarea show-ului, a devenit creatoare de conținut. La rândul său, Alex Gîlcă este și el model și creator de conținut.

Relația dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă, care au acceptat provocarea de a participa la Asia Express 2026, a început acum câțiva ani. Cei doi s-au cunoscut în cadrul unui proiect profesional. La momentul respectiv, modelul a inițiat pașii către o apropiere față de creatoarea de conținut. După ce au petrecut mai mult timp împreună, au început să formeze un cuplu. Cei doi au păstrat inițial discreția cu privire la povestea lor de dragoste, iar în 2023 au apărut pentru prima dată în calitate de cuplu la un eveniment.

Povestea de iubire dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă a fost marcată de despărțiri și împăcări. În 2024, s-au separat, iar la finalul anului au mai acordat o șansă relației lor. Cei doi au vorbit cu mai multe ocazii despre planurile serioase de viitor, inclusiv despre faptul că își construiesc o casă.

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Valerie Lungu și-a expus perspectiva cu privire la ideea de a se căsători cu partenerul ei, Alex Gîlcă.

„Nu, nu avem. Tot internetul zice: „De ce nu mă cere?”, dar eu sunt așa, hmm… că apoi toată lumea mă va întreba când facem nunta. Momentan suntem foarte bine așa. Mi se pare că lucrăm foarte mult la relația noastră, mai avem și câteva businessuri împreună pe care vrem să le perfecționăm. O să vă anunțăm când o să fie cazul, dar, momentan, ne e foarte bine așa”, a spus Valerie Lungu pentru Spynews.ro.

De asemenea, Valerie Lungu a vorbit și despre dorința de a deveni mamă la un moment dat, declarând că ia în calcul acest lucru.

„Am perioade și perioade când mă văd mireasă, îmi doresc nuntă, îmi doresc un eveniment mare… Alteori nu-mi doresc nimic. Uneori îmi doresc copii, alteori nu-mi doresc. Cred că depinde de perioade, de cum mă simt eu, de situațiile pe care le întâlnesc în viață și așa mai departe. Nu știu să spun acum. Eu am toată încrederea în Dumnezeu, că El va alege perioada perfectă pentru mine: când să îmi întemeiez o familie, când să mă logodesc, când să facem nunta, când să fac un copil. Eu mă încred în El și Doamne-ajută! El știe cel mai bine ce e bine pentru mine.”

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Foto: Instagram

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