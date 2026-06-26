Valerie Lungu a fost cerută în căsătorie. Primele imagini cu inelul de logodnă primit de la iubitul ei

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Valerie Lungu a fost cerută în căsătorie! Creatoarea de conținut a dezvăluit primele imagini cu momentul cererii, dar și cu inelul de logodnă primit de la iubitul ei, Alex Gâlcă.

Valerie Lungu a fost cerută în căsătorie

Valerie Lungu le-a dezvăluit fanilor ei că a fost cerută în căsătorie. Partenerul ei, Alex Gâlcă, a pregătit un moment cu totul deosebit. Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru de poveste, pe un câmp, unde atmosfera romantică a fost completată de muzică live.

„Am spus „DA”, a transmis Valerie Lungu alături de imaginile care surprind momentul în care a fost cerută în căsătorie.

Valerie Lungu a primit de la partenerul ei un inel cu diamant cu care s-a mândrit pe social media.

Detalii despre relația dintre Valerie Lungu și Alex Gâlcă

Valerie Lungu s-a născut în Republica Moldova și provine dintr-o familie artistică, pentru că mama sa, Victoria Lungu, este o artistă celebră. Ea a cunoscut celebritatea odată cu participarea sa la emisiunea „Bravo, ai stil!” de la Kanal D, în 2019, iar după finalizarea show-ului, a devenit creatoare de conținut. La rândul său, Alex Gâlcă este și el model și creator de conținut.

Relația dintre Valerie Lungu și Alex Gâlcă, care au acceptat provocarea de a participa la Asia Express 2026, a început acum câțiva ani. Cei doi s-au cunoscut în cadrul unui proiect profesional. La momentul respectiv, modelul a inițiat pașii către o apropiere față de creatoarea de conținut. După ce au petrecut mai mult timp împreună, au început să formeze un cuplu. Cei doi au păstrat inițial discreția cu privire la povestea lor de dragoste, iar în 2023 au apărut pentru prima dată în calitate de cuplu la un eveniment.

Povestea de iubire dintre Valerie Lungu și Alex Gâlcă a fost marcată de despărțiri și împăcări. În 2024, s-au separat, iar la finalul anului au mai acordat o șansă relației lor. Cei doi au vorbit cu mai multe ocazii despre planurile serioase de viitor, inclusiv despre faptul că își construiesc o casă.

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Valerie Lungu și-a expus perspectiva cu privire la ideea de a se căsători cu partenerul ei, Alex Gâlcă.

„Nu, nu avem. Tot internetul zice: „De ce nu mă cere?”, dar eu sunt așa, hmm… că apoi toată lumea mă va întreba când facem nunta. Momentan suntem foarte bine așa. Mi se pare că lucrăm foarte mult la relația noastră, mai avem și câteva businessuri împreună pe care vrem să le perfecționăm. O să vă anunțăm când o să fie cazul, dar, momentan, ne e foarte bine așa”, a spus Valerie Lungu pentru Spynews.ro.

De asemenea, Valerie Lungu a vorbit și despre dorința de a deveni mamă la un moment dat, declarând că ia în calcul acest lucru.

„Am perioade și perioade când mă văd mireasă, îmi doresc nuntă, îmi doresc un eveniment mare… Alteori nu-mi doresc nimic. Uneori îmi doresc copii, alteori nu-mi doresc. Cred că depinde de perioade, de cum mă simt eu, de situațiile pe care le întâlnesc în viață și așa mai departe. Nu știu să spun acum. Eu am toată încrederea în Dumnezeu, că El va alege perioada perfectă pentru mine: când să îmi întemeiez o familie, când să mă logodesc, când să facem nunta, când să fac un copil. Eu mă încred în El și Doamne-ajută! El știe cel mai bine ce e bine pentru mine.”

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Foto: Instagram

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