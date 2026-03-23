Anunț OFICIAL! Care sunt cele 9 echipe care participă la Asia Express – Drumul Mătăsii. Cheloo, Maurice Munteanu și Mirela Retegan printre concurenți

Unul dintre cele mai interesante trasee de până acum se așterne în fața a 9 perechi de vedete în sezonul cu numărul 9 al celui mai dur reality show al momentului, Asia Express.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 23.03.2026, 12:17,  de  Andreea Ilie
Maurice Munteanu
VEZI FOTO
POZA 1 / 10

Cheloo şi Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu şi buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida şi prietena ei, cântăreaţa de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac şi prietenul lui Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje şi luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu şi Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan şi fiica ei Maya, What’s UP şi soţia lui Miky sunt cei 18 curajoşi care vor pleca pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole și frumuseţi neaşteptate, prin Uzbekistan şi China.

Cine sunt concurenții de la Asia Express – Drumul Mătăsii

Sezonul 9 Asia Express, cel mai dur reality‑show din România, difuzat de Antena 1, promite din start un mix de vedete cum n‑a mai fost.

Se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un Euro pe zi de la Irina, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, şi anume Perla din Shanghai.

Cheloo şi Mihai Ban: „Avem o mie de motive să participăm, dar nu o să vă zicem niciunul.”

Loredana Chivu: „Mă aştept la o experienţă intensă, care să mă scoată complet din zona de confort. Ştiu că va fi greu, cu multe provocări şi momente imprevizibile, dar tocmai asta mă motivează. Vreau să mă descopăr într‑o situaţie total diferită de viaţa mea de zi cu zi şi să văd cât de puternică sunt cu adevărat. Plec cu emoţii, dar şi cu mult entuziasm. Îmi las confortul de acasă şi oamenii dragi pentru o aventură unică. Îmi doresc să mă bucur de fiecare moment, chiar şi de cele grele, pentru că ştiu că experienţa asta o să rămână cu mine toată viaţa. Simt că astfel de experienţe te schimbă ca om. Nu este doar o competiţie, este o lecţie despre curaj, adaptare şi despre cât de mult poţi duce atunci când îţi doreşti cu adevărat.”

Anamaria Mocanu: „Sunt sigură că o să fie o experienţă care să‑mi rămână în inimă pentru tot restul vieţii şi să fie plină de momente neaşteptate. PS: Pregătiţi‑vă, pentru că o să râdeţi mult, rău de tot! Plec cu emoţie, curiozitate şi dorinţa să mă bucur de tot ce urmează. Şi mai ales cu gândul că nu sunt singură — Loredana e lângă mine şi împreună suntem o echipă care o să facă fiecare moment să conteze. Simt că e provocarea vieţii mele şi, totodată, o să mă facă să văd lumea altfel şi să mă schimbe complet ca om.”

Mirela Vaida şi Oana Tomoiagă: „Uneori, în viaţă, ajungi într‑un punct în care simţi că ai nevoie să ieşi puţin din rolurile tale… Asia Express vine pentru mine ca o provocare personală şi ca o formă de libertate. Vreau să mă descopăr din nou. Vreau să văd cum sunt eu atunci când nu mai deţin controlul, când nu ştiu ce urmează peste o oră sau unde voi dormi în acea noapte. Plec cu dorul familiei în inimă, dar şi cu curiozitatea copilului care vrea să descopere lumea. Cred că Asia Express este experienţa pe care o aştept de o viaţă. Şi sunt pregătită să o trăiesc cu seriozitate, cu emoţie şi cu bucuria de a descoperi fiecare clipă exact aşa cum vine.”

Radu Isac şi Eduard Hordilă: „Aşteptările mele sunt să mă întorc acasă nevătămat, netraumatizat şi cu bani să‑mi iau un Logan. N‑am fost niciodată în Asia sau la o emisiune de succes şi aşa rezolv două dintr‑odată. Plec un pic morcovit pentru că nu cred că ştiu în ce mă bag. Altfel, încrezător. Până la Otopeni ştiu bine drumul. Sunt bucuros şi că o să mai petrec timp cu Eddy. Amândoi fugim de responsabilităţi în direcţii diferite şi nu apucăm să ne vedem des.”

Gabi Torje şi Alin Alexuc Ciurariu: „Primul lucru la care ne‑am gândit când am acceptat Asia Express a fost: ‘Oare în ce ne‑am băgat?’. Dar exact asta e frumuseţea aventurii. Plecăm cu dorinţa de a trăi experienţa la maximum, fără să ne luăm prea în serios atunci când lucrurile nu ies cum ne dorim. Eu şi Gabi ne ştim de mult timp şi cred că asta o să fie unul dintre avantajele noastre în cursă. Ne putem baza unul pe altul, chiar dacă probabil o să existe şi momente în care ne întrebăm de ce n‑am rămas acasă. Plecăm cu gândul să ne bucurăm de fiecare moment, să cunoaştem oameni şi locuri noi şi, dacă tot mergem până acolo, să câştigăm finala.”

Maurice Munteanu: „În acest moment mă simt ca un personaj dintr‑un roman de Jules Verne — undeva între Copiii căpitanului Grant şi vertijul unei călătorii cu balonul, în pragul unei aventuri care nu ţine doar de geografie, ci mai ales de interior. La 48 de ani, chiar dacă poate suna ca un clișeu, adevărul este că nu am ieşit niciodată cu adevărat dintr‑o anumită zonă de confort. Mi‑a plăcut întotdeauna să am controlul. De aceea privesc această experienţă, înainte de orice, ca pe o călătorie personală — una care, sper, mă va ajuta să înţeleg şi poate chiar să vindec o formă de anxietate care m‑a însoţit mereu. Destinaţiile mi se par absolut fascinante — Uzbekistan şi China, pe traseul legendar al Drumului Mătăsii. Există ceva aproape mitologic în această linie de parcurs. Un alt lucru care mă bucură este faptul că am reuşit să‑mi depăşesc, recent, teama de zbor. Am foarte multă încredere în partenera mea, Connie Preda. Suntem diferiţi, dar tocmai în diferenţele noastre cred că stă forţa echipei.”

Connie Preda: „Mi s‑a părut extrem de romantic să mă aventurez aşa în necunoscut împreună cu Maurice, noi fiind prieteni vechi, buni; dar şi pentru că simţeam nevoia să evadez dintr‑un cotidian încărcat de responsabilităţi. Plec fără niciun scenariu. Mi‑am propus să fiu cât mai prezentă şi să mă las surprinsă pe tot parcursul călătoriei noastre de oameni, de necunoscut… Mă aştept că vom fi destul de solicitaţi şi că ne va fi greu uneori, dar cred că va fi şi foarte amuzant în compania lui Maurice, care are un umor remarcabil. Sper că amândoi vom fi flexibili, spontani şi că o să ne învingem unele frici pe drum… şi sper că o să câştigăm!”

Valerie Lungu şi Alex Gîlcă: „Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment.”

What’s UP şi Miky: „Pentru familia noastră, această experienţă este un vis pe care l‑am purtat amândoi în suflet de mult timp. Suntem pe acelaşi drum de 5 ani, iar acum se pare că viaţa ne poartă, la propriu, pe Drumul Mătăsii. Va fi o experienţă unică, pe care cu siguranţă o vom povesti nepoţilor noştri. Suntem o echipă unită, puternică şi competitivă, iar dacă şansa şi destinul ne vor surâde, sperăm să ajungem până în finală. Doamne ajută!”

Mirela Retegan şi Maya: „Plec în Asia Express cu speranţa că voi trăi împreună cu Maya experienţa vieţii. Pentru mine, viaţa este un motiv în sine de bucurie şi vreau să mă asigur că nu las nicio întâmplare să strice această sărbătoare. Ca mamă, plec în Asia Express pentru că îi datorez Mayei o experienţă doar a noastră. Ca antreprenor, plec pentru că vreau să confirm că am construit ceva care funcţionează şi fără mine. Plecarea mea înseamnă şi un test de maturitate pentru business: am o echipă pregătită şi am încredere că Zurli poate merge mai departe fără intervenţia mea zilnică. Ca om, merg în Asia Express să văd cum trăiesc alţi oameni, cum e viaţa dincolo de ceea ce cunosc deja.”

Asia Express 2026 – „Drumul Mătăsii”

Antena 1 a anunțat oficial în ce țări urmează să se desfășoare sezonul 9 al emisiunii Asia Express.

Prin intermediul edițiilor anterioare ale show-ului Asia Express, fanii au avut ocazia să călătorească în țări exotice, să admire peisaje de vis și să cunoască tradiții și obiceiuri locale. Poate și din acest motiv, interesul este foarte mare atunci când vine vorba despre țările în care ar urma să se filmeze noul sezon Asia Express.

Sezonul cu numărul nouă Asia Express pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică care îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

România este a doua țară din lume care va descoperi China prin intermediul celor nouă echipe din această cursă. Opt etape din acest traseu vor fi dedicate acestei țări, care are atât de multe lucruri de oferit!

Provocările sezonului nouă vor și mai neaşteptate pe această rută: concurenţii nu se vor confrunta doar cu tradiţii şi probe clasice, nu vor face cunoștință doar cu peisaje idilice și tradiții de demult, ci vor fi puși și în fața unor sisteme ultra moderne — de la oraşe extrem de dezvoltate la soluţii high tech, care vor ridica semne de întrebare din foarte multe puncte de vedere. Va fi despre adaptabilitatea într o lume în care tradiţia şi inovaţia se intersectează la tot pasul.

Asia Express sezonul 9 — Drumul Mătăsii – va readuce la viaţă ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul şi Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale şi tehnologice continuă să modeleze oamenii şi spaţiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC