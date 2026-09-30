Ce momente speciale a trăit Roxana Nemeș la aniversarea gemenilor ei. Ania și Zain au împlinit un an: „E incredibil”

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Roxana Nemeș a devenit mamă în luna septembrie a anului 2025. Artista i-a născut atunci pe gemenii ei, Ania și Zain. În luna februarie, vedeta și soțul ei, Călin Hagima, au organizat botezul copiilor.

Ce s-a întâmplat la aniversarea gemenilor Roxanei Nemeș

Recent, Roxana Nemeș a organizat o petrecere pentru aniversarea gemenilor ei. Pentru ziua în care Ania și Zain au împlinit un an, artista a ales tematica Haz în Wonderland, pentru că, potrivit spuselor ei, în casa ei există mereu veselie și armonie, mai ales de când au venit pe lume cei doi copii. Cântăreața a rămas surprinsă de obiectele alese de Ania și Zain de pe tavă.

„Petrecerea de turtă și moțul celor mici a fost duminică. Fetița a ales un microfon și un stetoscop, va fi ceva cu muzică, cu iubire! Cel mic a ales și mingea și, la fel ca fetița, a luat stetoscopul și banii. Acum vedem ce va fi de hobby, ce va fi de meserie”, a spus vedeta pentru spynews.ro.

Roxana Nemeș este uimită pe zi ce trece de gemenii ei, Ania și Zain, dar și de cât de repede se dezvoltă.

„A fost o petrecere restrânsă, am fost vreo 40 de persoane, strict prietenii foarte apropiați și familia. Toate momentele acestea sunt făcute cu sufletul, de asta nici nu am organizat ceva public. Sunt foarte ocupată acum, copiii au început să meargă în piciorușe! E foarte frumos când vezi cum evoluează, cum zâmbesc în continuare și se bucură. Deja văd totul, sunt foarte prezenți, e incredibil! Până nu ai copii, te uiți la ei și vezi ce drăguți sunt când sunt mici, dar nu crezi că înțeleg totul. Crede-mă, înțeleg și văd totul, este ceva wow! S-au bucurat foarte mult de petrecere!”

Roxana Nemeș, declarații despre gemenii ei, Ania și Zain

Roxana Nemeș trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Artista se bucură din plin de fiecare clipă petrecută alături de Ania și Zain.

Roxana Nemeș a vorbit cu emoție despre cum arată acum viața ei de când este mamă a doi copii.

„În continuare sunt ocupată, dar în continuare ne și minunăm și ne bucurăm. Ne dezvoltăm frumos, creștem, fiecare perioadă, fiecare zi aduce ceva frumos și nou, și pentru ei, și pentru noi. Simt această conexiune între ei, fiind gemeni. Cu cât cresc, cu atât se descoperă mai mult, și mai mult, și sunt unul peste altul, se pupă, se mângâie, este extraordinar. Conexiunea lor și iubirea lor se vede deja și nu știu cât de mult realizează acum. Odată ce cresc, o să fie și mai mult”, a spus Roxana Nemeș pentru spynews.ro.

Roxana Nemeș spune că gemenii, Ania și Zain, sunt foarte activi și chiar reușește cu greu să țină pasul cu energia lor debordantă.

„Au început și dințișorii, am început și diversificarea, toate, toate. (…) Se spune că fetițele sunt mai rapide în vorbire, iar băiețeii mai rapizi în ceea ce ține de motricitate, fiecare cu calitățile și dezvoltarea lui. Sunt diferiți, totodată, chiar dacă au aceeași vârstă, sunt foarte, foarte diferiți.”

Roxana Nemeș este surprinsă în fiecare zi de gemenii ei și le privește cu mare atenție și bucurie evoluția.

„Fiul meu este într-o continuă mișcare, mâine-poimâine va umbla de-a bușilea, adică vorbim, la propriu, de zile. E argint viu, nu stă o clipă, trebuie să stau lângă el, să îl văd, găsește el o portiță, o scăpare. Iar fetița, tot ce face fratele ei, face și ea. Ea este mai vorbăreață. Sunt diferiți, cred că asta este și frumusețea, fiecare dăruiește altceva.”

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Foto: Instagram

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