Obiceiul la care Andreea Ibacka nu renunță nici în vacanță. Cum a fost surprinsă în Londra: „De bunăvoie și nesilită de nimeni…”

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Andreea Ibacka se află în această perioadă la Londra, însă vacanța nu a făcut-o să renunțe la rutina de sport. Actrița le-a arătat urmăritorilor săi de pe Instagram că s-a trezit la ora 6 dimineața pentru a ajunge la antrenament și a publicat mai multe imagini dintr-o sală cunoscută din capitala britanică.

Andreea Ibacka nu renunță la antrenamente

Andreea Ibacka a povestit că, în ultima perioadă, a devenit mult mai disciplinată atunci când vine vorba despre mișcare. Dacă în trecut ar fi putut găsi motive pentru a lua o pauză în timpul unei călătorii, acum spune că nu mai negociază cu ea însăși atunci când vine vorba despre antrenamente.

„De bunăvoie și nesilită de nimeni… Am descoperit despre mine că nu-mi mai caut scuze. Nu negociez, nu mai fac pauze de la sală. Aparent, am ajuns în punctul în care mă trezesc și la 6 dimineața – în vacanță – ca să mă antrenez. OMG!”, a scris Andreea Ibacka pe Instagram.

Actrița nu a ales întâmplător locul în care să facă sport. Aceasta văzuse anterior numeroase imagini și videoclipuri realizate în sala respectivă și era curioasă să încerce experiența. Spațiul este amenajat la subsol și este cunoscut inclusiv pentru lumina roșie în care se desfășoară antrenamentele.

„Eram și curioasă să bifez experiența. Văzusem o mulțime de filmări cu locul acesta iconic și mi se părea că emană o energie fantastică. Sala e la subsol, cu acea lumină roșie caracteristică, dar vă garantez că energia de acolo compensează din plin lipsa luminii bune pentru Instagram. Și nu e doar despre antrenament. Conceptul e gândit ca o experiență completă: tot ce ai nevoie pentru beauty înainte sau după sală, facilități excelente și, bineînțeles, mic dejun proteic în aceeași locație.”, a mai povestit ea.

Ce a surprins-o pe Andreea Ibacka la oamenii din jur

Mai mult decât sala în sine, actrița spune că a remarcat cât de prezent este sportul în rutina oamenilor din Londra. Deși a ajuns acolo foarte devreme, la ora 7:10 sala era deja plină de persoane care se antrenau înainte de a începe programul de lucru. Andreea Ibacka a oferit și câteva detalii despre antrenamentul pe care l-a urmat. Sesiunea a durat o oră și a inclus atât exerciții cardio, cât și exerciții de forță.

„Dar ce m-a impresionat cel mai mult a fost să descopăr cât de prezent e sportul în viața londonezilor. La ora 7:10 dimineața, înainte de birou, sala era ABSOLUT PLINĂ! Zeci de oameni la aceeași sesiune, toți acolo pentru doza de energie de început de zi. Oameni care își fac timp pentru sănătatea lor înainte să înceapă agitația zilei. Deși le place să și petreacă, pub-urile sunt pline după muncă de miercuri până duminică. ntrenamentul a durat 60 minute și a combinat alergarea pe bandă cu ridicarea de greutăți și exercițiile la sol. Totul într-un ritm alert, cu muzică, antrenor, multă energie și o organizare ca în armată.”

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Foto: Instagram

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