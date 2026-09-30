Meghan Markle, criticată în mediul online după o nouă postare. Ce sfaturi a oferit Ducesa de Sussex

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Meghan Markle a stârnit un val de reacții în mediul online după ce a publicat o nouă serie de recomandări pentru cei care primesc musafiri. Ducesa de Sussex le-a vorbit urmăritorilor săi despre pregătirile pe care le pot face înainte de sosirea invitaților, însă sfaturile sale au fost considerate de mulți mult prea evidente.

Meghan Markle a publicat pe contul de Instagram al brand-ului său As Ever un videoclip în care a prezentat câteva dintre regulile pe care le urmează atunci când are invitați. Ducesa de Sussex a abordat în ultimii ani, în mai multe proiecte, subiecte legate de gătit și lifestyle, inclusiv în cele două serii realizate pentru Netflix.

Videoclipul publicat pe Instagram a fost însoțit de un mesaj intitulat „Sfaturile lui Meghan pentru atunci când ai invitați”.

„Pregătește cât mai multe lucruri posibil înainte de sosirea invitaților, apoi păstrează o singură sarcină simplă pentru final.

Ceva ce poți termina în bucătărie în timp ce toată lumea se instalează. Puțină pregătire poate face o mare diferență și poate face ca totul să pară lipsit de efort”, se arată în postare.

Recomandările Ducesei de Sussex au atras însă mai multe comentarii ironice. Nancy Sidley, cunoscută pentru comentariile sale din mediul online, a reacționat pe X: „Îmi place când Meghan ne trollează cu cele mai evidente sfaturi pentru musafiri de pe planetă. Revelația de astăzi: pregătește lucrurile înainte să ajungă invitații. Săptămâna viitoare: pune mâncarea în farfurii.”

Au urmat și alte comentarii sarcastice. „Săptămâna viitoare va fi: „Aprinde luminile înainte de eveniment!””, a scris cineva, în timp ce o altă persoană a comentat: „Asigură-te că deschizi ușa când sosesc invitații”. „Pune-ți șorțul înainte, ca și cum tu ai fi gătit mâncarea”, a adăugat altcineva.

Meghan Markle, ofertă neașteptată după revenirea în Marea Britanie

Meghan Markle și soțul ei, Prințul Harry, s-au mutat înapoi în Marea Britanie în luna august, împreună cu cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani. Recent, Ducesa de Sussex a primit o propunere neașteptată.

Înainte de a prezenta împreună cu Prințul Harry gala WellChild Awards 2026, prezentatoarea Gaby Roslin a lansat, în glumă, ideea unui posibil nou proiect pentru Ducesa de Sussex: să prezinte o emisiune la unul dintre posturile sale de radio britanice preferate.

„Vrei o emisiune la Magic?”, l-a întrebat inițial Roslin, în vârstă de 62 de ani, pe Harry, 42 de ani, într-un clip distribuit pe YouTube. Apoi și-a îndreptat rapid atenția către soția acestuia: „Soția ta ar putea avea o emisiune la Magic. Îi place Magic.”

„Ce fel de emisiune și-ar dori să facă?”, a continuat Roslin.

„Nu am vorbit despre asta, dar pot să-i transmit propunerea”, a răspuns Harry.

„Crăciun! O emisiune de Crăciun!”, a sugerat entuziasmată Roslin, stârnindu-i un zâmbet Prințului Harry. Acesta a întrebat-o în glumă dacă șeful ei îi dicta ce să spună, înainte de a se uita spre el și de a declara: „Va trebui să avem o discuție.”

Deși Harry nu a făcut nicio promisiune în numele soției sale, ideea ca Meghan să prezinte o emisiune la Magic nu este chiar atât de improbabilă.

Ducesa de Sussex nu și-a ascuns niciodată pasiunea pentru acest post de radio. De fapt, Magic FM s-a numărat printre lucrurile despre care a spus că i-au lipsit cel mai mult după ce a părăsit Marea Britanie și s-a mutat în Statele Unite.

„Sincer, unul dintre lucrurile care îmi lipsesc cel mai mult din Marea Britanie este postul de radio Magic”, i-a mărturisit Meghan starului „Queer Eye”, Tan France, în cel de-al doilea sezon al serialului său Netflix, „With Love, Meghan”.

„Magic FM? Uau. Acum, îmi pare rău că îți spun asta în public, dar este un post de radio pentru bunicuțe”, a tachinat-o France, în vârstă de 43 de ani.

„Atunci voi fi bunicuța aceea”, i-a răspuns Meghan.

Și se pare că Magic a rămas parte din coloana sonoră a familiei și după revenirea lor în Marea Britanie. Într-un clip publicat pe Instagram marți, 22 septembrie, prezentatorii emisiunii matinale de la Magic Radio, Gok Wan și Harriet Scott, au dezvăluit mai multe detalii din conversația pe care au avut-o cu Harry cu o zi înainte.

„El a spus ceva de genul: „Ah, lui Meg îi place Magic”. Și apoi a început să cânte jingle-ul”, și-a amintit Scott. „Ascultă tot timpul.”

Wan a adăugat că Harry a menționat „în treacăt că ascultă postul dimineața”, glumind apoi: „Practic, îl adoră!”

Meghan Markle a mai vorbit și în trecut despre preferințele sale în materie de radio. Într-un interviu pentru PEOPLE, publicat în martie 2025, Ducesa de Sussex a dezvăluit că îi plac atât Magic, cât și postul Mom Jeans de la SiriusXM, unde sunt difuzate hit-uri rock și pop nostalgice de la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90.

Foto:Getty

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