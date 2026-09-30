Cum se descurcă Gabriela Prisăcariu singură cu fiul ei, cât timp Dani Oțil este plecat din țară

Gabriela Prisăcariu traversează o perioadă mai solicitantă după plecarea lui Dani Oțil în Malta, unde prezentatorul filmează pentru noul sezon „Power Couple”.

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  de  ELLE.ro
Gabriela Prisăcariu
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Dani Oțil a plecat din România pentru filmările noului sezon „Power Couple”, iar Gabriela Prisăcariu a rămas în București împreună cu fiul lor, Tiago. Prezentatorul va petrece aproximativ o lună și jumătate în Malta, iar soția lui recunoaște că absența acestuia se simte în rutina de zi cu zi.

Gabriela Prisăcariu, despre plecarea lui Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu a vorbit pe Instagram despre această perioadă și a mărturisit că nu îi este tocmai simplu să se ocupe singură de toate responsabilitățile legate de copil.

„Nu vreau să mă plâng, dar îmi este greu fără Dani. Ca mamă singură trebuie să te descurci, n-ai încotro”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

Totuși, aceasta nu este complet lipsită de ajutor. Părinții ei îi sunt aproape și o sprijină atunci când are nevoie, lucru care îi face programul ceva mai ușor de gestionat.

Gabriela Prisăcariu încearcă să petreacă mai mult timp cu Tiago

Una dintre provocările acestei perioade este organizarea programului zilnic, mai ales din cauza traficului aglomerat din București. Gabriela Prisăcariu încearcă să ajungă cât mai devreme la grădinița fiului său, pentru ca Tiago să nu fie nevoit să rămână acolo până spre seară.

„Nu vreau să-l las pe Tiago până la 17 la grădiniță pentru că vreau să mai petrec timp cu el”, a explicat ea.

Înainte de plecarea lui Dani Oțil în Malta, Gabriela povestise și cum și-au petrecut ultima zi împreună. Deși s-ar fi putut aștepta ca prezentatorul să profite de orele rămase pentru o după-amiază în familie sau un moment romantic în doi, acesta a avut alte planuri: a ales să meargă la Enduro. Gabriela Prisăcariu a relatat situația cu umor într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

„A sosit și acel moment din an. Nu știu când a trecut anul ăsta. Mâine, soțul meu pleacă pentru o lună și jumătate în Malta, pentru că încep filmările la Power Couple și, probabil, veți crede că vom petrece o după-amiază și o seară romantică. Ei bine, nu! Ce a decis soțul să facă astăzi? Să meargă la Enduro, bineînțeles”, a povestit Gabriela.

Soția prezentatorului a dezvăluit apoi și motivul invocat de Dani Oțil pentru a profita de această ultimă ocazie înainte de plecare. Potrivit Gabrielei, explicația este una pe care o aude aproape în fiecare an.

„Explicația este una logică. Dacă, și subliniez aici, dacă atunci când se va întoarce el va veni iarna și frigul, zăpezile alea mari, și nu o să poată să se mai dea la Enduro până în primăvară? Asta mă minte în fiecare an. Se dă toată iarna, lejer, la Enduro, nu are nicio problemă”, a mai spus Gabriela Prisăcariu.

Au început filmările la sezonul 4 al emisiunii Power Couple

Și în acest an, în inima Maltei, echipa de producție a pregătit noi provocări care-i vor lăsa pe participanți fără cuvinte! Fie că este vorba de înălțimi impresionante, de elemente neașteptate sau de întrebări surprinzătoare, toate detaliile sunt bine puse la punct. În urmă cu doar câteva zile, Dani Oțil a dat startul filmărilor pentru un sezon ce se anunță extrem de puternic!

Vila este deja cunoscută celor de acasă, sala de investiții este gata să descopere curajul celor care trebuie să ia decizia în fiecare dimineață, iar living-ul primește deja întâlnirile din fiecare seară!

„Recunosc, abia așteptam să revenim în Malta și să dăm drumul la treabă! Ca în fiecare an, colegii mei au făcut o treabă senzațională și au gândit niște probe… despre care, mai bine, încă nu vă dau alte detalii! Vă dau totuși din casă… deja s-au investit sume importante, s-au pus la bătaie superputeri și s-a lăsat cu lacrimi, unele de fericire, altele de la momentele dificile. Important este că, și de această dată, vă aducem show-ul pe care-l așteptați. Ne revedem curând”, a povestit Dani Oțil, gazda show-ului.

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Foto: Instagram

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