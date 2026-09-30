Vedete & ținute stylish la prezentarea colecției Dior Spring/Summer 2027

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Dior a prezentat la Paris colecția Spring/Summer 2027, iar Jonathan Anderson continuă să redefinească treptat codurile uneia dintre cele mai importante case de modă franceze. La aproximativ un an de la debutul său pentru Dior, designerul a propus de această dată o garderobă mult mai fluidă și mai relaxată, construită în jurul ideii de lejeritate, al naturii și al frumuseții care se naște tocmai din imperfecțiune.

Prezentarea a avut loc pe 29 septembrie, în cadrul Paris Fashion Week, la Bassin Octogonal din Jardin des Tuileries. Podiumul alb a fost construit chiar deasupra apei, în timp ce arborii de camfor și ceața care acoperea bazinul au transformat spațiul într-un decor aproape cinematografic.

Tema naturii fusese anunțată încă de la invitație. Invitații Dior au primit câte două nuci wénwán, obiecte asociate unei tradiții chineze în care acestea sunt rotite în palmă în mod repetat, suprafața lor căpătând în timp o patină lucioasă. Pentru Jonathan Anderson, procesul a devenit o metaforă pentru colecție și pentru modul în care frumusețea se poate construi prin timp, atingere și imperfecțiune. Designerul a fost atras în special de faptul că formele naturale, chiar și atunci când par simetrice, nu sunt niciodată perfect identice.

Primele apariții au stabilit imediat tonul prezentării: jachete transparente, cămăși vaporoase și fuste foarte ușoare, uneori cu margini aparent neterminate. Croitoria clasică nu a dispărut, însă structura sa a fost diminuată intenționat. Sacourile au devenit fluide, iar siluetele tradițional precise ale casei Dior au fost desfăcute și reconstruite într-o manieră mai relaxată.

Rihanna s-a numărat, deloc surprinzător, printre aparițiile care au atras cea mai mare atenție la prezentarea Dior Spring/Summer 2027. Artista a urmărit show-ul lui Jonathan Anderson din primul rând, alături de nume precum Jennifer Lawrence, Rosalía și Cynthia Erivo. Prezența sa la eveniment continuă relația de lungă durată dintre Rihanna și casa franceză, artista fiind de-a lungul anilor una dintre cele mai importante celebrități asociate cu universul Dior.

Pentru apariția de la Paris, Rihanna a mizat pe un styling în care lenjeria a devenit piesa centrală a ținutei, purtând sutienul la vedere, într-un look completat de pantaloni și ochelari de soare. Alegerea s-a înscris într-una dintre direcțiile vizibile ale momentului, aceea de a transforma sutienul dintr-o piesă ascunsă într-un element principal al stylingului.

Bijuteriile au fost însă cele care au transformat apariția Rihannei într-un adevărat moment de styling. Pe lângă cerceii statement și numeroasele inele cu diamante, artista a purtat la gleznă o spectaculoasă bijuterie tip tennis, construită aproape asemenea unui colier victorian. Piesa era decorată cu cinci șiruri de diamante, fiecare terminat cu câte un diamant mare în formă de pară. Potrivit estimărilor experților citați de Page Six, bijuteria ar putea însuma aproximativ 40 de carate, cel mai mare dintre diamante fiind estimat la circa șase carate, iar valoarea sa de retail ar putea ajunge la aproximativ un milion de dolari.

foto: Dior

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