Familia lui Matthew Perry, noi dezvăluiri despre lupta actorului cu dependența. Suma uriașă pe care acesta a cheltuit-o pentru tratamente

Un nou documentar despre Matthew Perry aduce în prim-plan mărturiile familiei sale despre anii în care actorul s-a confruntat cu dependența și încercările repetate de a o ține sub control.

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  . Actualizat 01.10.2026, 10:21,  de  ELLE
Familia lui Matthew Perry, noi dezvăluiri despre lupta actorului cu dependența. Suma uriașă pe care acesta a cheltuit-o pentru tratamente

Familia lui Matthew Perry vorbește despre anii dificili din viața actorului și despre eforturile pe care acesta le-a făcut pentru a-și învinge dependențele. Potrivit Daily Mail, starul din Friends ar fi cheltuit aproximativ 7 milioane de dolari încercând să scape de dependențe.

Matthew Perry, care a murit în 2023, la vârsta de 54 de ani, a fost internat de 15 ori în centre de dezintoxicare și a participat la aproximativ 6.000 de întâlniri ale Alcoolicilor Anonimi. De-a lungul vieții, actorul s-a confruntat cu dependența de alcool, de opioide eliberate pe bază de prescripție medicală, printre care Vicodin și OxyContin, iar mai târziu, de ketamină.

Despre această parte a vieții sale vorbește și familia actorului în noul documentar Netflix The One About Matthew Perry. Seria în trei părți, care va fi lansată pe 27 octombrie, la trei ani de la moartea lui Perry, urmărește atât ascensiunea sa profesională și succesul obținut cu Friends, cât și problemele cu care s-a confruntat în afara platourilor de filmare. În documentar apar membri ai familiei, prieteni apropiați și foste partenere ale actorului.

În trailerul lansat de Netflix, sora lui Matthew Perry, Mia Perry Bowick, vorbește despre decizia de a împărtăși aceste amintiri.

„A fost nevoie de timp ca să mă simt pregătită să împărtășesc aceste amintiri și să vorbesc despre cum a fost să-l iubesc pe Matthew cu toată complexitatea vieții sale – să-l văd ca pe un om în întregime, nu doar ca pe Chandler și nu doar ca pe cineva care s-a luptat cu dependența.

Ca soră a lui, Matthew a contribuit la formarea persoanei care sunt astăzi, a persoanei care îmi doresc să fiu și a muncii căreia mi-am dedicat viața.

Matthew avea o inimă frumoasă și un spirit generos și, chiar și în cele mai întunecate momente ale sale, putea să te facă să râzi și să te simți iubit. Sper ca această serie să le ofere tuturor celor care l-au iubit, fie că l-au cunoscut personal, fie de la distanță, o înțelegere mai profundă a omului care a fost cu adevărat și a moștenirii care i-a supraviețuit”, a transmis aceasta într-o declarație.

În trailer, Mia Perry Bowick mai spune: „Toate poveștile extraordinare au în ele și comedie, și tragedie, iar aceasta a fost cu siguranță povestea lui Matthew”.

Documentarul include și o înregistrare dintr-un interviu mai vechi acordat de Matthew Perry, în care actorul vorbea despre momentul în care a devenit celebru datorită rolului Chandler Bing și despre faptul că succesul nu i-a rezolvat problemele personale.

„Am fost extrem de fericit când am devenit celebru. Apoi a fost ceva de genul: ‘O, nu. Asta nu a reparat ceea ce era în neregulă în interiorul meu’. Nu a făcut ceea ce credeam eu că va face. Oamenii îmi spuneau să mă opresc, îmi spuneau: ‘O să te omori dacă vei continua așa’. Iar eu pur și simplu nu știam cum să mă opresc”.

Mia Perry Bowick, care este psihoterapeută, vorbește la rândul său despre sentimentul de singurătate cu care se confrunta fratele ei și despre sumele considerabile pe care acesta le-a cheltuit pentru tratamente.

„Fratele meu vorbea despre acel sentiment de gol sau de singurătate pe care nu reușea să îl umple.
A cheltuit 7 milioane de dolari încercând să scape de dependență. Atât de în serios își lua boala”.

Potrivit Daily Mail, producția regizată de Mary Robertson conține și amintiri ale prietenilor lui Perry, David Pressman și Roger Castillo, mărturii ale mai multor foste iubite, dar și fotografii de familie care nu au mai fost făcute publice.

Matthew Perry a murit după ce s-a înecat în jacuzzi-ul locuinței sale din Los Angeles, în urma unei supradoze de ketamină. Problemele sale cu dependența au început însă cu mult înainte și s-au accentuat în perioada în care juca în Friends, serialul care l-a transformat, alături de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer, într-unul dintre cele mai cunoscute staruri ale generației sale.

Actorul nu a ascuns faptul că dependențele i-au afectat activitatea profesională în acea perioadă. A vorbit pe larg despre experiențele sale și în volumul de memorii Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, publicat în 2022.

Perry a început să consume alcool, în special bere și vin, la numai 14 ani. Până la împlinirea vârstei de 21 de ani, consumul său de alcool începuse deja să dea semne că scăpase de sub control. Ulterior, actorul a devenit dependent de Vicodin, un analgezic pe care a început să îl ia după un accident cu un jet-ski, petrecut la scurt timp după ce intrase în distribuția Friends. Deși doza zilnică maximă recomandată era de opt comprimate, până la finalul celui de-al treilea sezon al serialului ajunsese să ia aproximativ 55 de comprimate pe zi.

În 1995, o fostă iubită cu care Perry rămăsese în relații bune a insistat ca acesta să consulte un medic din cauza dependențelor sale. A urmat prima dintre numeroasele internări în centre de dezintoxicare.

În 2018, dependența de opioide a dus la pneumonie și la o perforație a colonului. La scurt timp după internarea în spital, Perry a intrat în comă și a rămas în această stare timp de două săptămâni. Când și-a revenit, a aflat că medicii îi montaseră o pungă de colostomie, pe care a fost nevoit să o poarte timp de nouă luni.

Doi ani mai târziu, inima lui Matthew Perry s-a oprit timp de cinci minute după ce medicii unui centru de dezintoxicare de lux din Elveția i-au administrat un sedativ care a interacționat cu opioidele aflate în organismul său. Medicii au reușit să îl resusciteze, însă în timpul manevrelor i-au fracturat opt coaste. Din acest motiv, actorul a fost nevoit să renunțe la un rol alături de Meryl Streep în filmul Don’t Look Up.

După moartea lui Matthew Perry, cinci persoane au fost condamnate pentru implicarea lor în circumstanțele care au dus la supradoza fatală, potrivit Daily Mail. Printre acestea se numără consilierul actorului în probleme de dependență, traficanta Jasveen Sangha, supranumită „Ketamine Queen”, și doi medici.

Kenneth Iwamasa, fostul asistent al actorului, care i-a injectat „în mod repetat” ketamină în ziua în care acesta a murit, a fost condamnat la peste trei ani de închisoare după ce a pledat vinovat pentru conspirație în vederea distribuirii de ketamină, faptă care a provocat moartea starului din Friends.

Foto: Getty

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