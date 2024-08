Cinci persoane au fost arestate în ancheta care investighează moartea lui Matthew Perry. Actorul a decedat din cauza unei supradoze de ketamină

Cinci persoane au fost arestate în cazul morții lui Matthew Perry. Printre aceștia se numără doi medici, asistentul personal al actorului, dar și o traficantă de droguri.

„Aceste persoane acuzate au profitat de problemele de adicție ale domnului Perry pentru a se îmbogăți. Știau că ceea ce făceau era greșit. Știau că ceea ce făceau punea în pericol mare viața domnului Perry, dar au continuat oricum. La final, acești acuzați au fost mai interesați de obținerea de profit din partea domnului Perry decât de îngrijirea bunăstării sale”, a spus procurorul federal Martin Estrada în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit rechizitoriului obținut de New York Times, Jasveen Sangha, despre care procurorii afirmă că este cunoscută sub numele de „Regina Ketaminei” și un medic de la un centru de urgență, Salvador Plasencia, se numără printre cei arestați. Aceștia au fost acuzați de conspirație pentru distribuire de ketamină, distribuire de ketamină care a dus la moarte, deținere cu intenția de a distribui, precum și de alterarea și falsificarea documentelor.

Trei persoane, inclusiv asistentul lui Perry, Kenneth Iwamasa, un alt medic, Mark Chavez, și prietenul Erik Fleming, și-au recunoscut deja vinovăția în acest caz.

Potrivit NYT, Iwamasa a recunoscut că este vinovat de conspirație pentru distribuirea de ketamină care a cauzat moartea și a admis că l-a injectat pe Perry cu ketamină în ziua în care a murit. Chavez a recunoscut și el că este vinovat de conspirație pentru distribuirea de ketamină, după ce a admis că i-a vândut ketamină lui Plasencia. Iar Fleming a recunoscut că este vinovat de conspirație pentru distribuirea de ketamină și de distribuirea de ketamină care a dus la moarte. Conform NYT, Fleming a admis că a obținut ketamină de la Sangha și i-a oferit lui Iwamasa 50 de flacoane în zilele de dinaintea morții lui Perry.

Potrivit Page Six, autoritățile au confiscat computere, telefoane și alte dispozitive electronice, care au dezvăluit mesaje referitoare la dorința actorului din Friends de a cumpăra ketamină ilegal, precum și suma pe care era dispus să o plătească.

Matthew Perry a murit pe 28 octombrie 2023 la vârsta de 54 de ani, din cauza „efectelor acute ale ketaminei.” Actorul a fost descoperit „plutind cu fața în jos” în jacuzzi-ul din reședința sa din Los Angeles.

Conform Page Six, Perry urma un tratament cu ketamină în momentul morții sale. Cu toate acestea, ultima sesiune avusese loc cu mai mult de o săptămână înainte de deces, ceea ce sugerează că administrarea drogurilor care a dus la deces nu a avut loc sub supraveghere medicală. Terapia cu ketamină este utilizată pentru tratarea depresiei, anxietății, PTSD-ului, durerii cronice etc.

Perry a fost sincer în legătură cu problemele sale cu drogurile și alcoolul, după ce a mers pentru prima dată la dezintoxicare în 1997 pentru ceea ce s-a spus că a fost o dependență de medicamente pentru durere după un accident de schi nautic. După această primă perioadă, actorul a mai mers la dezintoxicare în 2001 și 2011. El a declarat în 2016 că nu-și amintește să fi filmat trei sezoane din Friends.

„La un moment dat, lucrurile deveniseră atât de rele încât nu le-am mai putut ascunde și toată lumea și-a dat seama ce se întâmpla cu mine”, a povestit Matthew Perry în urmă cu ceva timp.

Actorul a mai dezvăluit si că în urmă cu cinci ani, starea lui de sănătate era atât de gravă, încât medicii i-au dat doar 2% șanse de supraviețuire. În plus, Matthew Perry a adăugat și că a fost în comă timp de două săptămâni și că a rămas internat în spital preț de cinci luni. Consumul excesiv de opioide i-a afectat atât de tare colonul încât a fost nevoit să folosească pungi drenabile timp de nouă luni.

„Medicii au spus familiei mele că am șanse de 2% să trăiesc. Am fost conectat la un aparat numit ECMO, care face toată respirația pentru inima și plămânii tăi. Nimeni nu supraviețuiește unui astfel de lucru”, a declarat actorul anul trecut pentru People.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro